Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przyniósł prawdziwy szok. Z programem pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, których taniec wielu uznawało za jeden z najlepszych w całej edycji. Jeszcze większe emocje wywołało jednak ich zachowanie po ogłoszeniu wyników – nie pożegnali się z uczestnikami ani widzami, tylko uciekli z parkietu. Teraz Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin ujawnili nam, jak wyglądało to z bliska.

Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przejdzie do historii programu. Po tygodniach zachwytów i świetnych ocen jurorów, z rywalizacji odpadli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ich odejście wywołało falę komentarzy, bo wiele osób uważało, że para zasługiwała na finał.

Jeszcze zanim kamera się wyłączyła, tancerka wygłosiła emocjonalne przemówienie, w którym zasugerowała, że decyzja jury i widzów była niesprawiedliwa. ,,Tańczysz lepiej niż inni uczestnicy” – powiedziała z wyraźnym żalem zwracając się do swojego partnera Marcina Rogacewicza.

Tuż po ogłoszeniu wyników doszło do sytuacji, która zaskoczyła nawet obecnych w studiu. Jak relacjonują Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, którzy czekali z nimi na ostateczny werdykt, Kaczorowska i Rogacewicz praktycznie nie pożegnali się z nikim.