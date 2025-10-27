Bursztynowicz i Kassin OLANI przez Kaczorowską i Rogacewicza. „Nie chcieli tego kontaktu” (WIDEO)
Czuli się okropnie?!
Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przyniósł prawdziwy szok. Z programem pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, których taniec wielu uznawało za jeden z najlepszych w całej edycji. Jeszcze większe emocje wywołało jednak ich zachowanie po ogłoszeniu wyników – nie pożegnali się z uczestnikami ani widzami, tylko uciekli z parkietu. Teraz Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin ujawnili nam, jak wyglądało to z bliska.
Bursztynowicz „utarła nosa” Kaczorowskiej i Rogacewiczowi? Mowa o sympatii widzów
Napięcie po finale „TzG”! Kaczorowska i Rogacewicz wyszli bez słowa
Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przejdzie do historii programu. Po tygodniach zachwytów i świetnych ocen jurorów, z rywalizacji odpadli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ich odejście wywołało falę komentarzy, bo wiele osób uważało, że para zasługiwała na finał.
Jeszcze zanim kamera się wyłączyła, tancerka wygłosiła emocjonalne przemówienie, w którym zasugerowała, że decyzja jury i widzów była niesprawiedliwa. ,,Tańczysz lepiej niż inni uczestnicy” – powiedziała z wyraźnym żalem zwracając się do swojego partnera Marcina Rogacewicza.
Tuż po ogłoszeniu wyników doszło do sytuacji, która zaskoczyła nawet obecnych w studiu. Jak relacjonują Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, którzy czekali z nimi na ostateczny werdykt, Kaczorowska i Rogacewicz praktycznie nie pożegnali się z nikim.
My podeszliśmy do Marcina i Agnieszki, jakoś tak przytuliliśmy, ale ja poczułem, że oni nie bardzo chcą tego kontaktu. Raczej chcieli takiej intymności razem ze sobą – powiedział Michał Kassin w rozmowie z Kozaczkiem.
Agnieszka i Marcin nie pojawili się również w tradycyjnej sesji live po odcinku, w której odpadające pary odpowiadają na pytania fanów. Para miała od razu opuścić budynek Polsatu i wrócić do domu.
Zaraz po tym tańcu końcowym zbiegli z parkietu. Nie chcieli się przytulać, więc każdy inaczej odreagowuje te emocje. Jedni wolą w samotności, inni wolą sharing tej energii. Trzeba to uszanować – dodał Kassin.
Choć część widzów uznała to za przejaw „focha”, inni bronią tancerki i aktora, tłumacząc, że mogli po prostu potrzebować chwili dla siebie po trudnym werdykcie. Emocje po siódmym odcinku sięgnęły zenitu, a widzowie jeszcze długo będą o nim dyskutować.
Cały wywiad z Basią i Michałem, możecie obejrzeć poniżej!
