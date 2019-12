Stella Maxwell (29 l.) szturmem podbiła świat modelingu. O blond piękności zrobiło się głośno za sprawą randkowania z Miley Cyrus. Później związała się z aktorką Kristen Stewart, jednak i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Aniołek Victoria’s Secret nigdy nie wyglądał lepiej. Stella podkreśliła swój wyćwiczony brzuch krótkim topem. Wyglądała rewelacyjnie!

Kristen Stewart ma nową dziewczynę; rozstała się z modelką Stellą Maxwell

Stella Maxwell pokazała perfekcyjnie wyćwiczony brzuch

Maxwell uważana jest za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet na świecie. Miley i Stella zaczęły randkować w lipcu 2015 r, po tym, gdy piosenkarka ujawniła, że jest panseksualna. Jednak szybko się rozstały i Cyrus wróciła do swojego wieloletniego partnera.

Modelka może pochwalić się prawie 5 milionami obserwatorów na Instagramie. Tego dnia postawiła na luźną stylizację, na którą składał się krótki, czarny cropp top – odsłaniający jej perfekcyjnie wyrzeźbione mięśnie brzucha. Na to ubrała czarną skórę i jasne spodnie z podwiniętymi nogawkami. Całość uzupełniła o ciężkie glany.

Maxwell jest ogromną miłośniczką ubrań vintage. Ma dostęp do ubrań od najlepszych projektantów, jednak na co dzień stawia na swobodne zestawy. Jako aniołek VS musi przykładać ogromną uwagę do swojej sylwetki, jednak jak na modelkę wygląda bardzo zdrowo!

Mimo tego, że na zewnątrz było ciemno, Stella miała na sobie czarne okulary przeciwsłoneczne. Wygląda na to, że taką manierę ma większość celebrytów w Hollywood.

Stella Maxwell na Instagramie:

Lubicie jej styl?

