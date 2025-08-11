Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając od lat nie utrzymują dobrych relacji. Choć ich związek zakończył się wiele lat temu, każde publiczne słowo jednej strony momentalnie wywołuje lawinę komentarzy. Tym razem aktor postanowił odpowiedzieć na pytanie o metamorfozę byłej partnerki i zrobił to w wyjątkowo ostrym tonie.

Ich historia miłosna kiedyś była jedną z najgłośniejszych w polskim show-biznesie. Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając poznali się na planie serialu „Pierwsza miłość” i szybko zostali jedną z ulubionych par widzów.

Doczekali się bliźniaków, jednak po narodzinach chłopców ich relacja zaczęła się psuć. Ostatecznie rozstali się w atmosferze konfliktu, który z czasem przeniósł się także na salę sądową.

Spory o kontakty z dziećmi i alimenty ciągnęły się latami, a w grudniu ubiegłego roku zapadł wyrok, który dla aktora okazał się niekorzystny. Choć jego prawniczka zapowiadała apelację, temat na nowo odżył po głośnym wystąpieniu Anety Zając na jesiennej ramówce Polsatu. Aktorka pokazała się w nowej, szczuplejszej odsłonie, co momentalnie stało się przedmiotem komentarzy w sieci.

Na TikToku Mikołaja Krawczyka pojawiło się pytanie co sądzi o metamorfozie byłej partnerki. Odpowiedź aktora nie pozostawiła złudzeń – to nie był dyplomatyczny komentarz.

Sylwią, moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym, co mówi– napisał.

Na tym jednak nie poprzestał i w kolejnym wpisie znów odniósł się do wyglądu Anety.

Od tego jak wyglądała wcześniej to zdecydowanie lepiej – dodał.

Internauci szybko podchwycili wymianę zdań między byłymi partnerami i w sekcji komentarzy pojawiło się jeszcze więcej zaczepnych uwag. Krawczyk odpowiadał na nie bez owijania w bawełnę – raz stwierdzając, że jego obecna żona jest „zdecydowanie atrakcyjniejsza” i ma cechy, których nie zamierza wymieniać publicznie, innym razem sugerując, że to „polskie prawo i niedojrzałość matki” utrudniają mu kontakt z dziećmi.

Kulminacją była riposta dotycząca wyglądu Zając – według niego, choć dziś prezentuje się „zdecydowanie lepiej niż wcześniej”, nadal „tuszuje prawdę i gubi się w tym, co mówi”. Atmosfera w sieci szybko zrobiła się gorąca.

Co myślicie o takich wypowiedziach publicznie, na temat matki swoich dzieci?