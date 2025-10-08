Dariusz Pachut znów jest zakochany. Były partner Dody oraz sportowiec po medialnym rozstaniu z królową popu w końcu może powiedzieć, że ma ukochaną. Od kilku miesięcy fani Dariusza spekulowali, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta. Na jego Instastories co jakiś czas pojawiają się zdjęcia z tajemniczą brunetką, której twarz pozostawała do dnia dzisiejszego wciąż ukryta.

Tajemnicza brunetka w końcu ujawniona

Na początku września sportowiec przerwał milczenie i pochwalił się zdjęciem z partnerką. Kobieta jednak pozowała tyłem do obiektywu. Teraz wszystko stało się jasne!

We wtorek opublikował kolejną, dużo bardziej intymną fotografię. Na zdjęciu, zrobionym w basenie Darek i jego partnerka całują się. Podpis pod postem mówi sam za siebie:

Ten moment, kiedy wszystko się zgadza – nasza energia, flow i kierunek. Bez słów, bez planu. Po prostu to czujesz.

Co więcej, fani od razu zaczęli zasypywać zdjęcie serduszkami i dużą ilością przemiłych komentarzy:

„W końcu odpowiednia kobieta u Pana boku, szczęścia!”

„Piękna z Was para, wszystkiego dobrego!”

„Super. Fajna dziewczyna, w końcu!” – napisała jedna z fanek,

Dariusz Pacht tym razem nie krył tożsamości ukochanej i oznaczył ją na zdjęciu. Kobieta ma na imię Maria. Pracuje jako agentka nieruchomości w Krakowie. Zakochani obecnie przebywają na Bali, gdzie odpoczywają i cieszą się każdą chwilą spędzoną tylko we dwoje. Dariusz Pachut promienieje jak nigdy wcześniej.

