Po bajkowym ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego przyszła pora na powrót do rzeczywistości. Nowożeńcy po raz pierwszy odkąd powiedzieli sobie „tak”, powrócili na plan „Halo tu Polsat”. Na wizji programu czekała na nich ślubna niespodzianka.

Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Aktorka i dziennikarz 25 października 2025 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Para po trzech, wspólnych latach wreszcie powiedziała sobie „tak”. Nie da się ukryć, że był to jeden z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat.

Warto wspomnieć, że ceremonia i wesele odbyło się w hotelu „Drob” w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Na uroczystość zaprosili około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Nie zabrakło także bajecznych dekoracji, wykwintnych potraw czy wielu atrakcji. Warto dodać, że panna młoda tego wieczoru miała na sobie aż cztery kreacje projektu Violi Piekut. Na drugi dzień para zorganizowała poprawiny, jednak postawili na sportowe aktywności, korzystając z tamtejszych walorów przyrodniczych.

Po wyjątkowym weekendzie nowożeńcy spakowali walizki i od razu udali się do Stanów Zjednoczonych. To jednak nie był wyjazd związany z ich podróżą poślubną. Para pojechała tam ze względu na nowojorski maraton, w którym dziennikarz i jego młodszy syn wzięli udział. Kasia i Maciej nie tracili czasu i przy okazji pozwiedzali kultowe miejsca w Nowym Jorku.

Cichopek i Kurzajewski wrócili z podróży poślubnej

Po wielu dniach wolnego wreszcie przyszedł czas na codzienność. Kasia i Maciej dziś po raz pierwszy obudzili widzów „Halo Tu Polsat” odkąd stanęli na ślubnym kobiercu.

Na początku programu na parę czekała jednak niespodzianka ślubna. Podczas trwającej emisji na scenę nagle wparował Jurek Sobieniak, który podarował parze tort z racami. Nie zabrakło również wielkiego bukietu dla Kasi i konfetti. Tak wystrzałowego przywitania nowożeńcy chyba się nie spodziewali, co można zauważyć po ich zaskoczonych minach.

Maciej Kurzajewski nie krył radości:

Dziękujemy za wszystkie życzenia i piękne słowa, które usłyszeliśmy po naszym ślubie. To już dwa tygodnie – powiedział Maciej Kurzajewski.

W ten sposób podkreślił, że dla nich to ważny moment życia i że postanowili go uczcić również wspólnie z widzami i współpracownikami. Katarzyna Cichopek zaś, choć wzruszona, potrafiła przyjąć gest i pokazać, że ten dzień także dla niej ma znaczenie.

Wideo zobaczycie tutaj.