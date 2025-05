Na temat relacji Michele Morrone i Anny Marii Siekluckiej znanych z trylogii „365 dni” swego czasu niemało plotkowano. Do tej pory to właśnie na tym kończyły się informacje o ich relacji. Teraz w jednym zagranicznych wywiadów aktor zdradził, co naprawdę ich łączyło.

Michele Morrone zdradza kulisy relacji z Sieklucką

Michele Morrone to włoski aktor i muzyk, który szczególną popularność zyskał dzięki roli Massimo w produkcjach Blanki Lipińskiej z serii „365 dni”. Dzięki temu jego kariera nabrała tempa i stał się gwiazdą na skalę międzynarodową, zdobywając tym samym ogrom fanów.

Po zagraniu w polskich produkcjach jego życie prywatne stało się obiektem dużego zainteresowania. Media i internauci spekulowali w szczególności, że może łączyć go coś więcej z Anną-Marią Sieklucką, czyli odtwórczynią roli Laury. Mimo wielu plotek na swój temat Morrone i Sieklucka stale przekonywali, że są tylko przyjaciółmi. Teraz wyszło na jaw, że tę dwójkę łączyło jednak coś więcej.

W jednym z najnowszych wywiadów dla Rai Italia w programie „Belve” aktor powiedział, w jakiej faktycznie był relacji z Sieklucką. Jak się okazuje, nie były to tylko kwestie zawodowe, bo praca na planie i sceny, które musieli zagrać były o tyle łatwe, ponieważ faktycznie łączyło ich coś prawdziwego.