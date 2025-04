Colin Farrell poza synem Henrym, ma jeszcze starszego syna Jamesa (21 l.), u którego najpierw zdiagnozowali mózgowe porażenie dziecięce, a potem potwierdzili, że cierpi na zespół Angelmana – to rzadka choroba genetyczna, która atakuje przede wszystkim układ nerwowy i powoduje poważne upośledzenie fizyczne i intelektualne.

Teraz Colin Farrell ujawnił w rozmowie z magazynem Candis, że planuje umieścić swojego dorosłego, niepełnosprawnego syna na stałe w ośrodku opieki. Twierdzi, że dzięki temu będzie mieć kontrolę nad jego opieką, póki syn żyje, a także by dać mu poczucie przynależności do wspólnoty.

To trudne, niektórzy rodzice powiedzą: „Chcę sam zająć się swoim dzieckiem”. I szanuję to – przyznał aktor.

Natomiast on ma inne zdanie: „Ale moim przerażeniem byłoby… Co jeśli jutro dostanę zawału serca, a nie daj Boże matka Jamesa, Kim, będzie miała wypadek samochodowy i ona też zostanie zabrana i wtedy James będzie musiał radzić sobie sam?”.

W takim razie jest podopiecznym państwa i dokąd idzie? Nie mamy w tym nic do powiedzenia – zauważa.

On i Kim mają nadzieję, że znajdą miejsce, które im się spodoba, do którego będą mogli przyjeżdżać i go czasami zabierać:

Chcemy, aby znalazł miejsce, w którym będzie mógł żyć pełnią życia i gdzie będzie czuł się związany z otoczeniem – tłumaczy 48-letni aktor.

Kiedyś Farrell opowiedział magazynowi People, jak zdiagnozowali u jego syna Jamesa chorobę. Zaczęło się od tego, że nie mógł siedzieć i raczkować: „Myślę, że miał półtora roku, kiedy zabraliśmy go na dokładne badania i zdiagnozowano u niego mózgowe porażenie dziecięce”. Natomiast to była błędna diagnoza, ponieważ ma wiele wspólnych cech.

Nominowany, gdy James miał około dwóch i pół roku, neurolog dziecięcy zasugerował, aby poddać go badaniom w kierunku zespołu Angelmana.

Colin tłumaczył, że jedną z cech zespołu Angelmana są wybuchy śmiechu, a lekarz zauważył, że James dużo się śmiał i wykonywał ruch – machania ręką.