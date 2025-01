Bycie dzieckiem znanego aktora to nie tylko przywileje, ale także ogromna presja i… fala hejtu. Aleksandra Linda, córka legendarnego Bogusława Lindy i fotografki Lidii Popiel, przez lata musiała mierzyć się z przykrymi komentarzami. Choć starała się nie zwracać na nie uwagi, dopiero po czasie przyznała, jak bardzo wpłynęło to na jej życie. Teraz jej matka przerwała milczenie i wyznała, że nie zdawała sobie sprawy z tego, co jej córka musiała przechodzić.

Lidia Popiel szczerze o dramacie córki.

Aleksandra Linda urodziła się w 1992 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat wzbudzała zainteresowanie mediów jako córka jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego kina. Choć mogła wybrać inną drogę, postawiła na aktorstwo, podążając śladami ojca. Ukończyła szkołę aktorską i zadebiutowała na dużym ekranie w 2017 roku w filmie ,,Totem”, gdzie wcieliła się w rolę Sylwii. Następnie pojawiła się w ,,Diablo. Wyścig o wszystko”(2019) oraz w głośnym ,,Psy 3. W imię zasad” (2020), gdzie wystąpiła u boku ojca, grając postać Janki.

Dziś kontynuuje karierę sceniczną, pracując pod kierunkiem Olafa Lubaszenki. Choć aktorstwo to jej pasja, życie w cieniu sławnego ojca nie było łatwe.

Lidia Popiel, znana fotografka i żona Bogusława Lindy, po raz pierwszy publicznie wypowiedziała się na temat trudnych doświadczeń swojej córki. W programie ,,Magda gotuje internet” przyznała, że przez długi czas nie miała pojęcia, jak bardzo hejt dotknął Aleksandrę.

Właśnie nie miałam takiej świadomości, a ona jest dosyć skryta, więc trzymała to bardzo długo w sobie – przyznała Popiel w rozmowie z Magdą Gessler.

W programie pojawił się także przykład jednego z hejterskich komentarzy, który szczególnie wstrząsnął opinią publiczną:

Jak to możliwe, by córka tak pięknych rodziców była taka nieładna – takie słowa padały w sieci pod adresem Aleksandry.

Choć młoda aktorka starała się nie przejmować negatywnymi opiniami, jej matka przyznała, że nie było to dla niej łatwe. Lidia Popiel zauważyła również, że dzieci znanych osób często muszą mierzyć się z surową oceną ze strony opinii publicznej, niezależnie od tego, jak bardzo starają się zbudować swoją własną tożsamość zawodową.

Mimo wszystko Aleksandra Linda nie dała się złamać. Choć przez długi czas ukrywała swoje emocje, postanowiła nie rezygnować z marzeń i konsekwentnie rozwija swoją karierę aktorską.

Dziś Aleksandra coraz śmielej stawia kroki w polskim przemyśle filmowym i teatralnym. Pracuje nad kolejnymi projektami, nie przejmując się negatywnymi opiniami. Jej historia pokazuje, jak trudne może być życie w cieniu sławnego rodzica, ale jednocześnie dowodzi, że determinacja i pasja mogą zwyciężyć nad hejtem.

Czy Aleksandra Linda jeszcze nas zaskoczy? Jedno jest pewne – nie powiedziała ostatniego słowa!