Pomimo zakończenia programu „Taniec z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska nadal nie schodzi z nagłówków. Teraz szykuje się kolejna afera. Córki tancerki poznały Marcina Rogacewicza, a przy okazji doznały… traumy. Maciej Pela wprost powiedział o tym, co przeżyły.

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, rodzice dwóch córek, Emilii i Gabrieli, byli małżeństwem od 2018 roku, jednak ich związek zakończył się kryzysem, o którym głośno było jesienią 2024 roku, co zbiegło się z narastającymi plotkami na temat relacji Kaczorowskiej z Marcinem Rogacewiczem.

Ich małżeństwo zostało formalnie rozwiązane 17 listopada 2025 roku przez sąd, który orzekł rozwód bez orzekania o winie, ustalając jednocześnie opiekę naprzemienną nad córkami oraz brak konieczności wzajemnego płacenia alimentów, gdyż oboje rodzice sprawują pieczę nad dziećmi w równym wymiarze czasowym.

Związek Kaczorowskiej i Rogacewicza

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza stał się jednym z najczęściej komentowanych tematów w polskich mediach w 2025 roku, zwłaszcza w kontekście ich wspólnego udziału w programie „Taniec z gwiazdami”.

Para oficjalnie potwierdziła, że łączy ich coś więcej niż znajomość zawodowa w trakcie trwania 17. edycji „Tańca z gwiazdami”, gdzie Kaczorowska była partnerką taneczną Rogacewicza. Podczas pierwszego odcinka show na wizji doszło do pocałunku, co ostatecznie ucięło wszelkie spekulacje.

Ich związek od początku budził duże emocje z uwagi na fakt, że oboje byli w trakcie finalizowania swoich poprzednich małżeństw. W mediach często poruszano kwestię, czy ich nowa relacja mogła przyczynić się do rozpadu ich dotychczasowych związków, co Rogacewicz i Kaczorowska zbywali, podkreślając dojrzałość ich nowego uczucia. Po zakończeniu programu „Taniec z gwiazdami” para aktywnie kontynuuje współpracę zawodową, ogłaszając premierę wspólnego spektaklu taneczno-muzycznego.

Tymczasem na jaw wyszło, co przeżyły córki Kaczorowskiej. Maciej Pela wszystko wyjawił.

Maciej Pela o spotkaniu córek na planie z Rogacewiczem

Maciej Pela wziął udział w wywiadzie dla „Galaktyki Plotka”. Został tam zapytany o relacje byłej żony z Marcinem Rogacewiczem. Reporter spytał go o prawdziwość doniesień, jakoby jedna z jego córek przeżyła traumę po zobaczeniu broni na planie „Komisarza Aleksa”, (w którym główną rolę gra Rogacewicz).

Tak. Do mnie też doszły takie takie słuchy. No to jest serial, w którym jest używana replika broni. Nie wiem czy to są pistolety hukowe. To już by było trzeba zapytać produkcji. […] Natomiast no tak jakby doszły mnie słuchy, że taka sytuacja tam była, że córki miały w rękach jakby te repliki – przyznał Pela.

Maciej Pela wyjawił również, jakie ma podejście do wytykania błędów rodzicielskich Agnieszce. Wyjaśnił, jak zachowa się w obliczu trudnej sytuacji, kiedy jego córki przeżywają ciężki czas.

Niestety nie miałem okazji, niestety nie miałem okazji na ten temat porozmawiać. ponieważ ja wychodzę z założenia, że to jak wychowam córki zależy tylko ode mnie, więc ja po prostu porozmawiałem z nimi na ten temat. Porozmawiałem z nimi na temat broni. Jak są koszmary, to utulam. Tak. Jak przychodzą do mnie córki w nocy do łóżka, no to to łóżko jest ich. Ja mam zawsze dla nich miejsce i one przychodzą, żeby ze mną spać, jak mają koszmary i robię to, co mogę na dany moment zrobić, żeby żeby im pomóc, poradzić sobie z jakimś tam kłopotem. I powiem ci szczerze, że jakby nie chcę wchodzić w kompetencje drugiego rodzica, jeżeli drugi rodzic uznał, że to jest okej – dodał Pela.

