Temat rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli nie cichnie ani na moment. Para 3 listopada stanęła w sądzie na rozprawie rozwodowej, ale dopiero dziś zapadł wyrok w tej sprawie. Od dziś oficjalnie już nie są małżeństwem.

Kaczorowska i Pela ROZWODZĄ SIĘ! W takich byli humorach (WIDEO)

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela – wielka miłość, a potem burzliwe rozstanie

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Po 7 latach małżeństwa zdecydowali się jednak rozstać, a obecnie aktorka i tancerka znalazła miłość u boku aktora Marcina Rogacewicza.

Pela wygrał w sądzie z Kaczorowską. Ujawniono wszystkie szczegóły rozwodu

Agnieszka i Maciej rozstali się pod koniec października 2024 roku zaraz po powrocie tancerki z programu „Królowa przetrwania”. Warto wspomnieć, że para złożyła jednak pozew rozwodowy w lipcu 2025 roku, a dopiero dziś 3 listopada 2025 roku, czyli ponad rok od rozstania stanęli w sądzie.

Powiedzieli sobie „cześć” i podali ręce. Usiedli daleko od siebie, on rozmawia ze swoją prawniczką, a ona ze swoją. Siedzą tak, żeby się nie widzieć – relacjonował ich spotkanie w sądzie „Pudelek”.

Kaczorowska i Pela oficjalnie po rozwodzie

Po pierwszej rozprawie sprzed dwóch tygodni jeszcze nie było wiadomo, czy para dostała rozwód. Mówiono wówczas, że jeśli strony doszły do porozumienia w kwestiach dotyczących majątku i opieki nad dziećmi, to rozwód mógł zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie. Choć od tamtej pory para nie komentowała swojego statusu, teraz już oficjalnie wiadomo, że są po rozwodzie.

Maciej Pela ujawnił po rozwodzie z Kaczorowską. Tak odgryzł się byłej żonie i Rogacewiczowi

Dziś (17 listopada) odbyła się kolejna rozprawa, na której jednak zabrakło Agnieszki Kaczorowskej i Macieja Peli. W sądzie natomiast reprezentowały ich jedynie pełnomocniczki. Zapadła decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie. Sąd nie przypisał żadnej ze stron odpowiedzialności za rozpad związku, a oboje rodzice zachowali pełnię praw i będą sprawować naprzemienną opiekę nad dziećmi.