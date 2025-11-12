Jeszcze kilka lat temu uchodzili za idealną parę – piękni, utalentowani, zakochani po uszy. Jednak ich bajka skończyła się w atmosferze plotek, oskarżeń i wzajemnych pretensji. Teraz rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli stał się faktem, a decyzja sądu zaskoczyła nawet ich najbliższych…

Sąd rozstrzygnął sprawę rozwodu Kaczorowskiej i Peli

Ich historia zaczęła się w 2017 roku. Kaczorowska szukała instruktora do swojej szkoły tańca i wtedy na jej drodze stanął Maciej Pela. Początkowo współpracowali zawodowo, jednak szybko między nimi zaiskrzyło. Po kilku miesiącach byli już zaręczeni, a rok później ślub w Toskanii.

W mediach uchodzili za perfekcyjne małżeństwo: piękna tancerka i przystojny partner, których połączyła pasja. Niestety, po latach czar prysł, a plotki o kryzysie zaczęły pojawiać się coraz częściej.

Rozstanie Kaczorowskiej w cieniu skandalu

Pierwsze doniesienia o problemach w ich związku pojawiły się jesienią 2024 roku. Kaczorowska milczała, ale w kuluarach mówiło się o tym, że para od dłuższego czasu żyje osobno. Plotki o rzekomym romansie aktorki z operatorem planu programu „Królowa przetrwania” tylko dolały oliwy do ognia. Później media obiegły kolejne doniesienia, tym razem o jej bliskiej relacji z Marcinem Rogacewiczem, poznanym na planie „Na dobre i na złe”.

Maciej Pela w jednym z wywiadów nie ukrywał rozczarowania: zasugerował, że żona zerwała kontakt i nie dotrzymała wcześniejszych ustaleń.

Decyzja zapadła. Kto wygrał?

Po miesiącach ciszy i nieudanych mediacji Agnieszka Kaczorowska w końcu złożyła pozew rozwodowy. Sprawa nie należała do łatwych – trwały długie rozmowy o opiece nad dziećmi i podziale majątku.

Ostatecznie, jak ujawniono, rodzice będą dzielić się opieką nad córkami naprzemiennie, tak aby każda ze stron mogła aktywnie uczestniczyć w ich wychowaniu.

Największe emocje wzbudził jednak podział majątku. Ku zaskoczeniu opinii publicznej, to Maciej Pela zachował rodzinny dom. Według informacji, które ujrzały światło dzienne, to właśnie on w ostatnich miesiącach samodzielnie spłacał kredyt, co stało się kluczowym argumentem w sądzie.

Choć Kaczorowska formalnie przyspieszyła procedurę rozwodową, to właśnie jej były mąż wyszedł z tej batalii zwycięsko.