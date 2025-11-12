Światowy hit wraca do kin. „Diabeł ubiera się u Prady” doczekał się kontynuacji. Pojawił się pierwszy zwiastun! Wiemy, kiedy premiera!

Świat pokochał „Diabeł ubiera się u Prady”

Fenomen filmu „Diabeł ubiera się u Prady” z 2006 roku, opiera się na ikonizowanej kreacji Meryl Streep jako bezwzględnej Mirandy Priestly (wzorowanej na Annie Wintour z Vogue’a), która idealnie sportretowała toksyczne relacje w prestiżowym, hermetycznym świecie mody.

Film, będący adaptacją bestsellerowej powieści, przyciągnął widzów wizualnym splendorem dzięki autentycznym kostiumom oraz uniwersalnym dylematem ambitnej młodej kobiety o tym, jaką cenę warto zapłacić za karierę, co uczyniło z niego kultowy komediodramat.

Teraz fani kultowej produkcji mają powody do radości. Wychodzi druga część hitu!

Kultowy film doczekał się kontynuacji

Po latach od premiery kultowej komedii „Diabeł ubiera się u Prady” do kin powraca kontynuacja jednego z najbardziej stylowych filmów XXI wieku. W drugiej części ponownie zobaczymy demoniczną redaktorkę naczelną magazynu Runway, Mirandę Priestly (Meryl Streep), która tym razem staje przed zupełnie nowym wyzwaniem – odnalezieniem się w rzeczywistości, w której prasa drukowana traci wpływy, a świat mediów zdominowały technologie cyfrowe.

Los ponownie splata jej drogę z byłą asystentką Emily Charlton (Emily Blunt), dziś wpływową dyrektorką w luksusowym koncernie zarządzającym budżetami reklamowymi, których Miranda desperacko potrzebuje, by utrzymać swoje imperium. Spotkanie tych dwóch silnych kobiet zapowiada błyskotliwą grę ambicji, władzy i stylu – oczywiście z domieszką charakterystycznego dla serii humoru i elegancji.

Oficjalny zwiastun „Diabeł ubiera się u Prady 2”

Za reżyserię odpowiada David Frankel, twórca pierwszej części, co gwarantuje powrót do klimatu, który pokochały miliony widzów.

Studio 20th Century Studios uchyliło rąbka tajemnicy, publikując pierwszy teaser kontynuacji Diabeł ubiera się u Prady. W zaledwie 52 sekundach kryje się cała magia filmu – Meryl Streep jako Miranda Priestly z powrotem króluje w korytarzach Runway, jej kroki w czerwonych szpilkach rozbrzmiewają jak zapowiedź nowej ery. W windzie pojawia się Andy Sachs (Anne Hathaway), a jedno zdanie – „Długo ci to zajęło” – wystarcza, by przypomnieć, dlaczego świat tak bardzo tęsknił za tym duetem.

Kontynuacja ma szansę powtórzyć sukces kasowy oryginału, który przyniósł ponad 326 milionów dolarów zysku na całym świecie. „Diabeł ubiera się u Prady 2” zapowiada się na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń filmowych nadchodzącego roku

