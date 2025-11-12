Dramatyczne wyznanie Caroline Derpienski. Zapłakana mówi o oszustwie

Caroline Derpienski, słynąca z epatowania luksusem, zaskoczyła wszystkich najnowszą relacją. Cała zapłakana podzieliła się smutną prawdą. Wspomniała o oszustwie.

Kontrowersyjna kariera Caroline Derpienski

Caroline Derpienski wywołała medialną burzę dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych. Jej znakiem rozpoznawczym stało się skandaliczne i nietuzinkowe zachowanie, a także odważne komentarze na temat innych celebrytów. Influencerka zyskała szeroką publiczność, relacjonując swoje luksusowe życie na osi Polska-Miami.

Poza działalnością w sieci, z powodzeniem występowała przed kamerami, pojawiając się w programach takich jak „Damy i Wieśniaczki” czy „Good Luck Guys”, a także wzięła udział w wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego.

Burzliwy związek Derpienski

Caroline Derpienski zyskała rozpoznawalność dzięki relacjonowaniu swojego życia u boku dużo starszego, zamożnego partnera określanego jako „Jack” lub miliarder. Związek ten był prezentowany jako sielanka w Miami, pełna luksusu, drogich prezentów i egzotycznych podróży.

Pod koniec października 2024 roku nastąpił głośny kryzys i rozstanie. Caroline publicznie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, poinformowała, że przez pięć lat żyła w przemocowym związku.

Zarzuciła partnerowi, że znęcał się nad nią psychicznie i słownie ją poniżał, a także kupował jej podróbki luksusowych przedmiotów, co było sprzeczne z jej publicznym wizerunkiem.

Zaledwie kilka miesięcy po dramatycznym rozstaniu i poważnych zarzutach, w styczniu 2025 roku, celebrytka niespodziewanie wróciła do swojego partnera.

Gwiazda teraz na swoim Instagramie podzieliła się smutnym wpisem. Nie mogła powstrzymać płaczu. Co się stało?

Zapłakana Derpienski zwierza się fanom

Najnowsze relacje Caroline Derpienski na InstaStories burzą idealny obraz kreowany przez nią na co dzień. Chociaż zaledwie chwilę wcześniej pozowała do zdjęć z szerokim uśmiechem, prezentując barwną stronę swojego życia na eventach, seria opublikowanych przez nią fotografii pokazała zupełnie inne oblicze celebrytki – ujęcia, na których widać ją zapłakaną.

W ten sposób Derpienski ujawniła, że radosne kadry to tylko fasada, a jej rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i pełna emocji.

Tym postem szczerze od serca chciałabym dodać otuchy osobom, które przychodzą przez ciężki okres w życiu, […] chcę pokazać, że tak naprawdę social media to jest jedno wielkie oszustwo. Bo tak naprawdę każdy z nas, każdy na świecie niestety pokazuje tylko te wybrane momenty z życia. Z reguły jakieś sztuczne pozy, sukcesy. A tak naprawdę mało kto pokazuje prawdziwego siebie. I kto to mówi? Osoba, która prawie nigdy nie pokazuje prawdziwego siebie w internecie – czytamy.

Derpienski wyznała, że jej medialny obraz jako „bad bi*ch” był zaledwie kreacją, ukrywającą jej wrażliwą i empatyczną naturę. Zadeklarowała chęć porzucenia „sztucznego, luksusowego contentu”, który już jej nie odpowiada, i rozpoczęcia otwartej walki o autentyczność w sieci.

Chcę, żeby trochę powoli mój profil stał się komfortowy, żebym wróciła na stałe na TikToka, nie obawiała się, że muszę na siłę robić content, który nie rezonuje już ze mną, sztuczny, jakiś luksusowy, tylko mogę oczywiście to połączyć, ale bardziej z autentyczną mnie, ponieważ ja w ogóle poza internetem jestem zupełnie inną osobą i każdy zawsze jest w szoku, jak pozytywna jestem mówiła.

I dodała:

[…] Jedno mogę powiedzieć, że dużo przeszłam w życiu i jeszcze dużo przejdę, ale wiem, że jestem silną kobietą i tak naprawdę chciałabym zawsze wszystko przekuwać w sukces i podnosić się jak Feniks z Popiołów. Ogólnie u mnie wszystko jest okej, ale chciałam po prostu pokazać wam, że takie idealne życie na Instagramie często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – dodała.

