Karolina Szostak od lat jest związana z telewizją Polsat. Dziennikarka sportowa za dwa lata będzie świętowała 30-lecie pracy w słonecznej stacji. Prezenterka telewizji oprócz wielkiej miłości do sportu kocha również bawić się modą. Ostatnio Karolina Szostak pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w brązowych zamszowych kozakach. Trzeba przyznać, że wyglądała w nich bosko. Fani nie mogli od niej oderwać wzroku.

Błyskawiczna kariera, a potem bolesny upadek. Tak dziś wyglądają dziecięce gwiazdy

Karolina Szostak kusi fanów w zamszowych kozaczkach. Widać, że poczuła jesień

Karolina Szostak chętnie dzieli się z internautami codziennymi kadrami na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się modną, jesienną stylizacją. Fani byli zachwyceni stylowymi kozakami, które podkreśliły zgrabne nogi dziennikarki. Trzeba przyznać, że w takiej odsłonie Karolina Szostak wygląda obłędnie. Całość dopełniła brązową torebką w minimalistycznym stylu.

Testament Renaty Pałys. Tak będzie wyglądał jej pogrzeb