Karolina Szostak eksponuje nogi w cudnych kozakach. Fani w zachwycie!
Karolina Szostak od lat jest związana z telewizją Polsat. Dziennikarka sportowa za dwa lata będzie świętowała 30-lecie pracy w słonecznej stacji. Prezenterka telewizji oprócz wielkiej miłości do sportu kocha również bawić się modą. Ostatnio Karolina Szostak pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w brązowych zamszowych kozakach. Trzeba przyznać, że wyglądała w nich bosko. Fani nie mogli od niej oderwać wzroku.
Karolina Szostak kusi fanów w zamszowych kozaczkach. Widać, że poczuła jesień
Karolina Szostak chętnie dzieli się z internautami codziennymi kadrami na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się modną, jesienną stylizacją. Fani byli zachwyceni stylowymi kozakami, które podkreśliły zgrabne nogi dziennikarki. Trzeba przyznać, że w takiej odsłonie Karolina Szostak wygląda obłędnie. Całość dopełniła brązową torebką w minimalistycznym stylu.
Karolina Szostak walczyła z kilogramami. Nie uniknęła efektu jojo
Karolina Szostak swego czasu schudła aż 30 kilogramów. Wszyscy byli pod wrażeniem jej spektakularnej metamorfozy. Trudno było oderwać wzrok od sylwetki słynnej dziennikarki sportowej. Teraz kobieta wróciła do wagi sprzed lat, ale nie przejmuje się tym, ponieważ zna swoją wartość. Karolina Szostak w każdym rozmiarze prezentuje się bosko:
Wszystko jedno, czy jestem mniejsza, większa, grubsza, chudsza. Jeśli chodzę z podniesioną głową, uśmiecham się do ludzi, ludzie to odwzajemniają. Dziesięć lat temu byłam grubsza, potem schudłam, teraz znowu przytyłam, ale nikt mi nigdy z tego powodu nie robił wyrzutów czy problemów. Oprócz hejterów — powiedziała Karolina Szostak w rozmowie z Beatą Nowicką.
Karolina Szostak czaruje fanów. Internauci kochają jej nowe zdjęcie
Karolina Szostak pod najnowszym zdjęciem mogła liczyć na pozytywne komentarze ze strony fanów. Internauci byli zachwyceni jej zamszowymi kozakami, które idealnie pasują do jesiennych stylizacji.
- Bosko wyglądasz Karolina, a te kozaczki to jest hit. Cudo!
- Karolina, masz wyczucie stylu. Uwielbiam twoją stylizację,
- Czarujesz Karola. Skąd masz te kozaki? Są boskie. Idealnie pasują do torebki i tuniki — pisali internauci.