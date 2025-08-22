„Diamenty” już w kinach! Film, który podbił serca Włochów, teraz oczaruje Polaków

To dzień, na który czekało wielu fanów kina! „Diamenty”, najnowszy film mistrza włoskiego kina Ferzana Özpetka, od dziś można oglądać w polskich kinach. Ten dramat o kobietach, ich sile, marzeniach i sekretach we Włoszech przyciągnął ponad 2 miliony widzów i już dziś zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych lata 2025.

Opowieść, w której każda kobieta odnajdzie siebie

„Diamenty” zabierają nas do barwnego Rzymu lat 70. W klimatycznej pracowni krawieckiej dwie siostry tworzą kostiumy filmowe – piękne, dopracowane w każdym detalu. To miejsce, w którym rodzą się emocje: pasja, przyjaźnie, rywalizacja, ale też namiętności i tajemnice.

To właśnie tam bohaterki odkrywają swoją siłę i znaczenie. Özpetek, znany z niezwykłej wrażliwości na kobiece historie, pokazuje, że prawdziwa magia często kryje się nie na scenie, ale w kulisach – w codzienności, która tworzy przestrzeń do marzeń i rozwoju.

Gwiazdorska obsada

Film przyciąga także plejadą gwiazd. Na ekranie zobaczymy Luisę Ranieri, Jasmine Trincę, Elenę Sofię Ricci i Aurorę Giovinazzo. Ale dla polskich widzów najważniejszym nazwiskiem jest oczywiście Kasia Smutniak – polska aktorka, która od lat podbija włoskie kino.

Jej rola Sofii Volpi to jedna z najmocniejszych kreacji w całym filmie – pełna sprzeczności, emocji i pasji. To postać, która poruszy serca i pokaże, że nawet najbardziej skrywane pragnienia mogą znaleźć swoje odbicie w codziennym życiu.

Moda, która zachwyca

„Diamenty” to nie tylko emocjonująca historia – to także prawdziwa uczta wizualna. Kostiumy, które oglądamy na ekranie, powstawały przy współpracy z legendarną pracownią Tirelli Trappetti. Aktorki mogły obserwować pracę mistrzów krawiectwa i uczyć się od nich gestów i technik.

Na potrzeby filmu stworzono spektakularne kreacje, w tym czerwoną suknię uszytą z 160 metrów materiału, podszytą czarną krynoliną. Widzowie zobaczą też oryginalne stroje z klasyki kina – m.in. suknie, w których występowały Claudia Cardinale i Romy Schneider w filmach Viscontiego.

To wszystko sprawia, że „Diamenty” są nie tylko opowieścią o kobietach, ale także hołdem dla mody i sztuki krawieckiej.

Ferzan Özpetek – mistrz opowieści o kobietach

Reżyser Ferzan Özpetek to twórca, którego filmy zawsze tętnią emocjami i autentycznością. W „Diamentach” wraca do własnych wspomnień z młodości, kiedy odwiedzał pracownie kostiumograficzne w Rzymie. To właśnie tam narodziła się jego fascynacja światem kobiet, które z pasją tworzyły coś, co na zawsze zapisywało się w historii kina.

Film dedykował trzem wielkim aktorkom włoskiego kina – Mariangeli Melato, Virnie Lisi i Monice Vitti – jako symbolom kobiecej siły i inspiracji.

Dlaczego warto iść do kina?

„Diamenty” to film, który łączy wszystko, co najlepsze w kinie: emocje, piękne zdjęcia, barwne kostiumy i historie, które zostają z nami na długo. To opowieść, która przypomina, że każda z nas – niezależnie od miejsca, w którym jest – ma w sobie blask diamentu.

Nic dziwnego, że we Włoszech film stał się prawdziwym hitem, a teraz czas, by polscy widzowie również dali się porwać tej niezwykłej historii.

„Diamenty” już w kinach!

Sprawdź repertuar i zarezerwuj bilety: https://premiera-diamenty.bestfilm.pl/seanse.