„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice

22 sierpnia do polskich kin trafi „Diamenty” – najnowsze dzieło Ferzana Özpetka, jednego z najważniejszych reżyserów włoskiego kina. Twórca, który wcześniej podbił serca widzów filmami „Mine vaganti. O miłości i makaronach” czy „Sekret bogini fortuny”, tym razem zaprasza nas do świata kobiet, ich marzeń, siły i tajemnic. We Włoszech „Diamenty” stały się prawdziwym fenomenem, przyciągając przed ekrany ponad 2 miliony widzów.

Kobiecy świat w Rzymie lat 70.

Akcja filmu przenosi nas do barwnego Rzymu lat 70., w sam środek pracowni krawieckiej prowadzonej przez dwie siostry. To miejsce pełne tkanin, nici i guzików, ale przede wszystkim – emocji. To właśnie tu poznajemy bohaterki, które z pasją i oddaniem tworzą kostiumy filmowe, a przy okazji odsłaniają przed nami swoje marzenia, lęki i namiętności.

Özpetek, znany z niezwykłej wrażliwości na kobiece historie, ukazuje zarówno rywalizację, jak i siostrzeństwo, śmiech i łzy, codzienność i wielkie uniesienia. „Diamenty” to podróż w czasie, ale i opowieść uniwersalna – o sile kobiecej wspólnoty i znaczeniu pasji, która potrafi odmienić życie.

Gwiazdorska obsada

Reżyser zebrał wokół siebie ulubione aktorki, które stworzyły niezapomniane kreacje. W filmie zobaczymy:

Luisę Ranieri jako Albertę,

jako Albertę, Jasmine Trincę jako Gabrielę,

jako Gabrielę, Kasię Smutniak jako Sofię Volpi,

jako Sofię Volpi, Elenę Sofię Ricci jako Elenę,

jako Elenę, Aurorę Giovinazzo jako Beatrice.

To właśnie ich role sprawiają, że historia nabiera autentyczności, a widz łatwo daje się porwać emocjom. Obecność Kasi Smutniak – od lat jednej z największych gwiazd włoskiego kina – to dodatkowy powód, by zobaczyć „Diamenty” na dużym ekranie.

Moda, kostiumy i hołd dla rzemiosła

„Diamenty” to także film o sztuce krawiectwa. Özpetek zainspirował się własnymi wspomnieniami z czasów, gdy jako młody reżyser odwiedzał rzymskie pracownie kostiumograficzne. Zafascynowany światem, w którym kobiety z ogromną pasją tworzyły prawdziwe dzieła sztuki, postanowił złożyć im hołd.

Na potrzeby filmu stworzono niezwykłe kreacje – w tym czerwoną suknię, do której wykorzystano aż 160 metrów materiału! W produkcji pojawiają się również kostiumy zaprojektowane przez legendarnych włoskich mistrzów mody i kinematografii, m.in. Piera Tosiego czy Danila Donatiego, które wcześniej można było podziwiać w filmach Viscontiego i Felliniego. To sprawia, że „Diamenty” są nie tylko wzruszającą historią, ale także wizualnym świętem – pełnym kolorów, tekstur i elegancji.

Reżyser, który kocha kobiety

Ferzan Özpetek to twórca, którego filmy zawsze pełne są emocji i autentyczności. W „Diamentach” powraca do wątków szczególnie mu bliskich – relacji między kobietami, siostrzanych więzi i wspólnoty budowanej przy codziennej pracy. Reżyser przyznaje, że zawsze fascynowała go solidarność kobiet pracujących razem i właśnie ten klimat chciał oddać na ekranie.

Film dedykował trzem wielkim aktorkom włoskiego kina – Mariangeli Melato, Virnie Lisi i Monice Vitti – z którymi bardzo chciał współpracować, lecz nigdy nie było to możliwe. „Diamenty” są więc także osobistym hołdem dla ikon, które ukształtowały jego wrażliwość.

Dlaczego warto zobaczyć „Diamenty”?

Bo to nie tylko piękna opowieść o kobietach i ich świecie. To także podróż w czasie, która przenosi widza do klimatycznego Rzymu sprzed pół wieku. To film pełen humoru, barw i emocji, który wzrusza, ale też daje nadzieję. To historia o tym, że każda z nas – niezależnie, czy stoi w świetle reflektorów, czy pracuje za kulisami – ma swoją wartość i znaczenie.

„Diamenty” to kino wrażliwe, piękne wizualnie i pełne pasji. Włoski styl, kostiumy z epoki i gwiazdorska obsada sprawiają, że trudno przejść obok tego tytułu obojętnie.

