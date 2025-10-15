DOLLINA otwiera showroom w sercu Warszawy

15 października marka DOLLINA świętowała otwarcie swojego pierwszego showroomu w Warszawie. Nowa przestrzeń przy ulicy Mokotowskiej stała się miejscem spotkania świata mody, sztuki i stylu. Na wydarzeniu pojawiły się influencerki, dziennikarze oraz gwiazdy, wśród nich: Julia Kuczyńska (Maffashion), Magdalena Stępień, Agnieszka Kawiorska, Magdalena Antosiewicz i Łukasz Kędzior (Lukebook). Gości przywitała osobiście Dorota Gol, założycielka i projektantka marki, dla której otwarcie showroomu to symboliczny krok w rozwoju DOLLINY.

Minimalistyczna elegancja w sercu Mokotowskiej

Nowa przestrzeń została zaprojektowana w duchu minimalizmu i elegancji – wartości, które od początku definiują DNA marki. To wyjątkowe miejsce, w którym fanki DOLLINY mogą zobaczyć najnowszą kolekcję, poznać detale projektów i spędzić chwilę w inspirującej atmosferze warszawskiej kamienicy.

Warszawa jako inspiracja – nowa kolekcja DOLLINA AW25

Otwarciu showroomu towarzyszyła prezentacja nowej kolekcji DOLLINA jesień/zima 2025, inspirowanej Warszawą – miastem kontrastów, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a elegancja z miejskim rytmem życia. To właśnie stolica stała się tłem kampanii zdjęciowej marki – z majestatycznym Pałacem Kultury i Nauki w roli symbolu jej nieustannej energii i historii.

Dorota Gol po raz kolejny udowadnia, że polska moda może być synonimem ponadczasowej prostoty, wyrafinowania i najwyższej jakości. Kolekcja została stworzona z myślą o kobietach, które cenią elegancję z charakterem – nowoczesną, ale mocno osadzoną w estetyce DOLLINY.

