Dorota Wysocka-Schnepf idzie do sądu i pozywa Stanowskiego! „Mój synek drży, chce uciekać z Polski…”

Dorota Wysocka-Schnepf opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym poinformowała o planach skierowania sprawy do sądu. Na liście pozwanych znaleźli się m.in. Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. Dziennikarka tłumaczy, że miarka się przebrała w chwili, gdy ataki dotknęły jej syna.

Dorota Wysocka-Schnepf odniosła się na portalu X do fali hejtu i krytyki, która jak podkreśliła, od dawna dotyka jej rodzinę. Tym razem jednak postanowiła nie milczeć.

Długo znosiłam łgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie 14-latka?! Podłe. Spotykamy się w sądzie. Na początek Stanowski i Mazurek. I nie tylko oni – zapowiedziała dziennikarka.

Była prowadząca programu „Rozmowy niesymetryczne” dodała, że nie chodzi wyłącznie o nią, lecz o bezpieczeństwo jej syna.

My, dorośli, uodporniliśmy się na ataki. Ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić. I zapłacić. Niech zaboli. Choć strat moralnych to nie wyrówna. Ale może coś zrozumieją – stwierdziła.

Krzysztof Stanowski nie pozostał dłużny Dorocie Wysockiej-Schnepf.

Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z Wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie – stwierdził na X.

Gdy jeden z internautów zasugerował, że nagłośnienie informacji o dziecku może potęgować hejt, Stanowski dorzucił:

,,Moim zdaniem wpływ na życie tej młodej osoby ma działalność rodziny, w szczególności matki. Ona jednak przerzuca tę odpowiedzialność na przypadkowe osoby na zewnątrz, próbując po pierwsze zagłuszyć wyrzuty sumienia, a po drugie robić sobie z syna tarczę”.

