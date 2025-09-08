Dorota Wysocka-Schnepf idzie do sądu i pozywa Stanowskiego! „Mój synek drży, chce uciekać z Polski…”
„Długo znosiłam łgarstwa, ale piętnowanie 14-latka to podłość”
Dorota Wysocka-Schnepf opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym poinformowała o planach skierowania sprawy do sądu. Na liście pozwanych znaleźli się m.in. Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. Dziennikarka tłumaczy, że miarka się przebrała w chwili, gdy ataki dotknęły jej syna.
Krzysztof Stanowski odpalił się po wpisie Wysockiej-Schnepf. „Słuchaj, wiedźmo”
Dorota Wysocka-Schnepf odniosła się na portalu X do fali hejtu i krytyki, która jak podkreśliła, od dawna dotyka jej rodzinę. Tym razem jednak postanowiła nie milczeć.
Długo znosiłam łgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie 14-latka?! Podłe. Spotykamy się w sądzie. Na początek Stanowski i Mazurek. I nie tylko oni – zapowiedziała dziennikarka.
Była prowadząca programu „Rozmowy niesymetryczne” dodała, że nie chodzi wyłącznie o nią, lecz o bezpieczeństwo jej syna.
My, dorośli, uodporniliśmy się na ataki. Ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić. I zapłacić. Niech zaboli. Choć strat moralnych to nie wyrówna. Ale może coś zrozumieją – stwierdziła.
Krzysztof Stanowski nie pozostał dłużny Dorocie Wysockiej-Schnepf.
Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z Wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie – stwierdził na X.
Gdy jeden z internautów zasugerował, że nagłośnienie informacji o dziecku może potęgować hejt, Stanowski dorzucił:
,,Moim zdaniem wpływ na życie tej młodej osoby ma działalność rodziny, w szczególności matki. Ona jednak przerzuca tę odpowiedzialność na przypadkowe osoby na zewnątrz, próbując po pierwsze zagłuszyć wyrzuty sumienia, a po drugie robić sobie z syna tarczę”.
Sztaby nie chcą tej dziennikarki na debacie w TVP. Kim jest Wysocka-Schnepf?
Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie.— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) September 7, 2025
Przypomnijmy, że konflikt między dziennikarką a Krzysztofem Stanowskim sięga majowej debaty prezydenckiej w TVP. W jej trakcie Stanowski nazwał ją „symbolem tego, co dzieje się z polskimi mediami”, dodając, że obecna telewizja publiczna „to nie jest czysta woda, tylko taki sam ściek, jaki był wcześniej”.
Wysocka-Schnepf ripostowała wtedy cytatem, który na długo zapadł widzom w pamięć:
Jak pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to dla mnie nie obelga, nie każdy może mnie obrazić.
Kilka dni temu Wysocka-Schnepf ostro zareagowała na grafikę opublikowaną przez Kanał Zero, która miała przedstawiać polityków rzekomo czekających na spotkanie z Donaldem Trumpem. Szybko wyszło na jaw, że obraz został sztucznie wygenerowany. Grafika zniknęła, a za błąd przeprosiła osoba prowadząca social media, nie kierownictwo.
Andrzej Duda dostał fuchę u Stanowskiego! Były prezydent poprowadzi własny program
Konflikt ponownie wybuchł w serii wzajemnych wpisów na X. Tym razem Stanowski posłużył się wyjątkowo ostrym językiem:
Słuchaj wiedźmo, ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty – w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne tradycje.
Teraz sprawa wejdzie na salę sądową. Dziennikarka zapowiada, że to dopiero początek.
Zuza | 9 września 2025
Niebywały cham z tego Stanowskiego. Jak można tak zwracać się do kobiet??? Typowy hejter, który powinien zniknąć z życia publicznego, bo tylko podsyca nienawiść i ataki. Zarobił miliony za czasów Pisu za mowę nienawiści choć otwarcie się nie przyzna. Prostak, który udaje inteligenta, udaje dziennikarza, a nawet studiów nie potrafił skończyć. Myśli, że jest zabawny a jest odrażającym hamem.
drży i rży | 8 września 2025
Niech ucieka do izraela,do ojczyzny jak mu źle na obczyźnie
Jagna | 8 września 2025
Typiara na debacie mówi że jej nie można obrazić a całe pismo od prawników do Stanowskiego jest na temat tego że ją obraził ( ją a nie jej dzieci) :))))
Magda | 8 września 2025
Brawo pan Stanowski!!! Biedny młody dopiero teraz dowiedział się tego kim naprawdę był jego dziadek – zbrodniarzem… Było nie zakłamywać faktów pani schnepf (celowo z małej litery) tylko uczciwą pracą odbudować honor i dobre imię przodków.
Nigdy | 9 września 2025
Jest syn mieszka we Wloszech sieroto