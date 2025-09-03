Dziś do mediów dotarły zaskakujące wieści o współpracy byłego prezydenta Andrzeja Dudy wraz z Kanałem Zero. Takiej kolaboracji chyba nikt się nie spodziewał, ale to nie koniec. Była głowa państwa, poprowadzi własny program, czym pochwalił się w sieci Krzysztof Stanowski.

Andrzej Duda nigdy wcześniej tego nie mówił! Tak komentuje MILCZENIE swojej żony

Andrzej Duda nowym pracownikiem Kanału Zero

Warto wspomnieć, że twórcą Kanału Zero jest Krzysztof Stanowski, który założył go pod koniec 2023 roku. Jest to kanał internetowy na platformie YouTube o ogólnej tematyce, który szybko zdobył dużą publikę i popularność, tym samym gromadząc miliony subskrybentów i wyświetleń.

Andrzej Duda po raz pierwszy o reakcji żony i córki na jego wygraną: „Jesteśmy patologiczną rodziną”

Jak się okazało, ku zaskoczeniu wielu, do ekipy pracowników Krzysztofa Stanowskiego dołączył Andrzej Duda. Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 6 października zakończył swoją 10-letnią kadencję i teraz postanowił podjąć się kolejnych zawodowych wyznań. Polityk będzie miał okazję zmierzyć się z poprowadzeniem własnego programu, o czym dowiadujemy się od samego szefa kanału.

Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie – poinformował Stanowski na platformie X.

Krzysztof Stanowski nie kryje także zadowolenia i dumy, ponieważ posiadanie takiego pracownika to z pewnością wielki zaszczyt.

To w ogóle jest chore. Dwa lata temu Kanał Zero nie istniał. Dwa lata temu Andrzej Duda był prezydentem, a generał Rajmund Andrzejczak dowodził polską armią. Dokładnie w tym momencie nagrywają obok siebie, w dwóch różnych studiach. Duma mnie rozpiera – dodał Stanowski.

Andrzej Duda ujawnia prawdę na temat Kaczyńskiego i Tuska: „Panowie nie znoszą sprzeciwu”

Premiera pierwszego odcinka programu Andrzeja Dudy dla Kanału Zero zostanie wyemitowana już w poniedziałek 15 września.

Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję Krzysztofie za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki „To ja” – pisał Andrzej Duda.

Informacja o debiucie Andrzeja Dudy w mediach mocno podzieliła internautów. Jedni są zachwyceni i liczą na dużą dawkę wiedzy. Inni zaś ostro skrytykowali tę decyzję.