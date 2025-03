Nie jest tajemnicą, że Małgorzta Rozenek-Majdan przykłada dużą uwagę do swojego wyglądu. Teraz gwiazda TVN-u sama postanowiła polecić obserwatorom produkt, który rzekomo ma zadbać o wygląd. Po opublikowanym nagraniu uaktywniła się szybko specjalistka, która od razu sprowadziła na ziemię celebrytkę.

Farmaceutka wyjaśnia Małgorzatę Rozenek

Małgorzata Rozenek-Majdan to osobowość telewizyjna, prezenterka i influencerka, która doskonale jest znana w świecie show-biznesu. Była także gospodynią takich programów jak: „Projekt Lady”, „Perfekcyjna pani domu”, „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”, a obecnie działa przy nowym projekcie „Bez kompleksów”.

Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Rozenek lubi dbać o swój wygląd i nie stroni od różnych zabiegów czy medycyny estetycznej. Poza tym stara się prowadzić zdrowy styl życia, który uzupełnia suplementami. Niedawno na swoim Instagramie celebrytka polecała kolejny specyfik ze współpracy, który miał powodować świetne efekty.

Bardzo silny ekstrakt, który powoduje, że nadmiar niepotrzebnej, obrzękowej wody w waszym organizmie zostaje w sposób bezpieczny z niego usunięty (…). Oczywiście nie każdy ma sesje okładkowe czy zdjęcia, ale prawie każdy z nas ma jakieś ważne spotkania rodzinne, jakieś ważne wystąpienia w pracy, albo chociażby wakacje. To właśnie wtedy, słuchajcie, taki preparat, który pozbawia nadmiaru wody w organizmie – polecała Małgorzata Rozenek.

Po zobaczeniu tego co mówi Rozenek jedna z farmaceutek nie wytrzymała i postanowiła wyjaśnić celebrytkę, tłumacząc, że to o czym mówi, mija się z rzeczywistością. Ekspertka uargumentowała swoje stanowisko z medycznego punktu widzenia, tym samym pokazując, że celebrytka nie ma pojęcia, o czym mówi i co poleca swoim obserwatorom.

Obrzęki mogą być spowodowane jakimiś chorobami lub przyjmowanymi lekami. Także jeżeli coś takiego się dzieje i Was niepokoi, no to wiadomo, że idziemy do lekarza (…). Po prostu zdrowy styl życia to jest podstawa. Jeżeli czujecie się opuchnięci, no to należy się nawadniać paradoksalnie, bo takie uczucie zatrzymania wody może być powodem tego, że tej wody pijemy za mało. Wow to jest niesamowita w ogóle historia – wyznała farmaceutka Hanna Przerada.

Specjalistka powiedziała wprost, że jest to po prostu chwyt marketingowy. Poza tym dodała, że celebrytka sugeruje przyjmowanie ich w niebezpieczny sposób dla zdrowia, co po raz kolejny udowadnia jej brak wiedzy w tym temacie.

A to zatrzymanie wody w organizmie i to, że należy się jej pozbyć, żeby się czuć lepiej, no to jest głownie zabieg marketingowy skierowany w stronę kobiet. Poza tym co jest mega niebezpieczne to to, że pani Gosia mówi (…), żeby przyjmować suplementy kiedy jest wysoka temperatura. To to jest najgłupszy pomysł pod słońcem, bo takie preparaty jeżeli w ogóle działają, które reklamuje, działają moczopędnie, czyli może dojść do odwodnienia, że będzie tej wody za mało, co jest też oczywiście niebezpieczne – dodała farmaceutka.

Pod sprostowaniem farmaceutki uaktywnili się również internauci. Wielu z nich było oburzonych tym, jak celebryci mogą wypowiadać się na temat suplementów czy lekarstw nie mając zupełnie o tym pojęcia.