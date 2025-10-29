Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

Rok 2016. W programie „Azja Express” spotkały się Małgorzata Rozenek-Majdan i Renata Kaczoruk, ówczesna partnerka Kuby Wojewódzkiego. Atmosfera między uczestniczkami szybko zrobiła się napięta, a konflikt było widać już na ekranie.

Rozenek komentowała wtedy:

„Ona nie ma za grosz charakteru! Jest najgorsza! Nienawidzę takich ludzi”.

Słowa dotarły do Kuby Wojewódzkiego, który stanął w obronie swojej ukochanej. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych show-biznesowych konfliktów tamtych lat.