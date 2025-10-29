times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Skandale Z życia gwiazd

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

Ten konflikt przeszedł do historii. Po latach się pojednali.

Kuba Wojewódzki Małgorzata Rozenek-majdan
/ 29.10.2025 /
Marysia
rozenek-wojewodzki

1 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

Wczoraj Małgorzata Rozenek-Majdan znów usiadła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.

Choć rozmowa przebiegała w luźnej atmosferze, widzowie nie mogli zapomnieć, że jeszcze kilka lat temu tych dwoje łączyła medialna wojna, w której padły wyjątkowo ostre słowa. Były pozwy, pikantne SMS-y i publiczne przeprosiny. Przypominamy, jak wyglądała ich słynna „zimna wojna” w polskim show-biznesie.

fot. AKPA źródło AKPA

2 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

Rok 2016. W programie „Azja Express” spotkały się Małgorzata Rozenek-Majdan i Renata Kaczoruk, ówczesna partnerka Kuby Wojewódzkiego. Atmosfera między uczestniczkami szybko zrobiła się napięta, a konflikt było widać już na ekranie.
Rozenek komentowała wtedy:

„Ona nie ma za grosz charakteru! Jest najgorsza! Nienawidzę takich ludzi”.

Słowa dotarły do Kuby Wojewódzkiego, który stanął w obronie swojej ukochanej. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych show-biznesowych konfliktów tamtych lat.

premiera filmu Czarna owca

3 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

W jednym z wywiadów dla magazynu Playboy showman nie przebierał w słowach:

„Koleżanka Rozenek weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej”.

Dalej sugerował, że celebrytka „rozbiła małżeństwo” i miała romans z  Piotrem Kraśko, ironizował na temat jej kariery. Dla Małgorzaty to było za dużo – zapowiedziała pozew, a w jej obronie stanął mąż, Radosław Majdan.

„Kubo, jesteś dla mnie nikim. Obraziłeś kobietę, która jest matką dwójki dzieci i moją żoną. Odszkodowanie, które dostaniemy od ciebie w sądzie, trafi na konto fundacji”

– zapowiedział były piłkarz.

wilki63

4 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

Sprawa zakończyła się wyrokiem. Wojewódzki musiał przeprosić Małgorzatę i Radosława Majdanów oraz wpłacić 30 tys. zł na fundację charytatywną.

Dziennikarz później z uśmiechem wspominał, że „wybrał sąd w Gdańsku, żeby musieli dojeżdżać”. Dla opinii publicznej był to jednak jasny sygnał, że „król TVN-u” przegrał wojnę.

Mi≥o∂Ê seks i pandemia - premiera filmu

5 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

Kilka lat później konflikt powrócił ze zdwojoną siłą. Rozenek krytycznie skomentowała występ Renaty Kaczoruk w „Tańcu z gwiazdami”, a Wojewódzki odpowiedział z hukiem. W programie Hejt Park oskarżył ją o wysyłanie dwuznacznych wiadomości:

„Zgodnie z prawdą informuję Panią, że zabezpieczyłem u swoich adwokatów esemesy, które od Pani dostawałem na początku naszej znajomości”.

Celebrytka ripostowała, że Kuba „instrumentalnie traktuje kobiety”.

Kampania marki Chivas z udzia≥em gwiazd

6 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

Kuba nie odpuszczał. W porannym programie na żywo kpił z wizerunku Małgorzaty:

„Dla mnie Małgosia Rozenek nie jest najlepiej ubraną Polką, tylko najśmieszniej ubraną. Zamienia swoje życie w Truman Show, sprzedaje wszystko, łącznie z prywatnością dzieci”.

Prowadząca program nie kryła konsternacji. Wtedy wydawało się, że relacje Rozenek i Wojewódzkiego są już nie do odratowania.

ShEO Awards 2022

7 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek

W 2022 roku doszło do niespodziewanego spotkania. Małgorzata Rozenek pojawiła się w podcaście „WojewódzkiKędzierski”. Ku zaskoczeniu wszystkich rozmowa przebiegała w spokojnej, wręcz pojednawczej atmosferze.

„Dopatrzyłam się w tobie jakiejś części człowieczeństwa. Stanąłeś w obronie swojej kobiety. Miłość zawsze jest numerem jeden”

– powiedziała Małgorzata.

A potem padły słowa, których nikt się nie spodziewał:

„Za wszystkie złe słowa chętnie cię przeproszę, patrząc prosto w oczy” – odpowiedział Kuba.

Tym symbolicznym gestem zakończyli sześcioletni konflikt, który na trwałe zapisał się w historii polskiego show-biznesu.

Wystawa Cosmos Discovery Space Exhibition w Warszawie

8 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
Pogrzeb Kory

9 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
BMW JAZZ CLUB 2017

10 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
RamÛwka Jesienna TVN 2017

11 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
IMG_3232

12 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
IMG_3231

13 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
IMG_3230

14 / 14

Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 30 października 2025 Odpowiedz

Wszyscy jestesmyGENERACJA ZOMBI!!!!!!!!Uzaleznieni od informacji internetowych, tiktokowych, instagramowych ,malowartosciowych BZDUR!!!!!!! Technikapozbawila wielu logicznego myslenia( bo przecierz-Google wszystko wie….) Ludzie moga via internet Obrazac, bluznic, wylewac swoje zale…… Zycie prywatne juz nie ma bytu….. SZKODA🥲

Ewcia | 29 października 2025 Odpowiedz

Pani Rozenek wszystkim wchodzi w tyłek byle się tylko gdzieś lansować a poniża się , zapomniała jak ją Kuba wyzwał ? Szacunku do siebie życzę przestańcie ją wszędzie wciskać jest tyle fajnych młodych i utalentowanych ludzi czas podziękować pani z paskudnym głosem ile będziecie to przepychać wszyscy mają jej dość !!!!!

Anonim | 29 października 2025 Odpowiedz

Wolę chrypkę Rozenek niż studnię Krystyny Czubówny. Pani Krystyna nienaturalnie obniża głos. Jest tubalny. Pani Krystyno, czy mogłaby Pani rozjaśnić nieco ton głosu?

Anonim | 29 października 2025 Odpowiedz

Ta suka z cieczyu orzwcy, zdania nie potrafią sklecu z firse T robi pewnie jak yatuuvimv

Anonim | 29 października 2025 Odpowiedz

Ty też nie potrafisz:-)

POLECANE DLA CIEBIE
Maja Bohosiewicz w poważnych tarapatach! Znana marką ją pozwała
Aktualności Polscy celebryci
Maja Bohosiewicz
Maja Bohosiewicz w poważnych tarapatach! Znana marką ją pozwała
W tle poważne zarzuty...
Dawid Woliński szczerze o stylu Marty Nawrockiej. „Nie musi być ikoną mody, ale…”
Aktualności Polscy celebryci
Dawid Woliński Kozaczek Tv
Dawid Woliński szczerze o stylu Marty Nawrockiej. „Nie musi być ikoną mody, ale…”
Projektant mody zwrócił uwagę na ważną rzecz!
Gwiazdor „Ojca Mateusza” ciężko zachorował. „Wiele osób mnie przestrzegało…”
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Piotr Polk
Gwiazdor „Ojca Mateusza” ciężko zachorował. „Wiele osób mnie przestrzegało…”
Początkowo objawy wydawały się niegroźne...
Iwona Pavlović zdradziła, dlaczego unika Ewy Minge. Powód zaskakuje!
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Minge Iwona Pavlović
Iwona Pavlović zdradziła, dlaczego unika Ewy Minge. Powód zaskakuje!
Jurorka "Tańca z Gwiazdami" nie gryzła się w język.
Menedżer Cichopek i Kurzajewskiego wyjawił kulisy wesela. Tak potraktowano nieproszonych gości i paparazzi
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Menedżer Cichopek i Kurzajewskiego wyjawił kulisy wesela. Tak potraktowano nieproszonych gości i paparazzi
Menedżer pary ujawnia, co działo się za kulisami.
Bartłomiej Kasprzykowski ma dość grania! Aktor chce wejść w STAND-UP
Newsy Polscy celebryci
Bartek Kasprzykowski
Bartłomiej Kasprzykowski ma dość grania! Aktor chce wejść w STAND-UP
Kasprzykowski idzie w ślady Stuhra i Karolaka!
Doda nie jest fanką przepychu na Wszystkich Świętych. „Ciała gniją i jedzą je robaki!”
Aktualności Polscy celebryci
Doda Halloween
Doda nie jest fanką przepychu na Wszystkich Świętych. „Ciała gniją i jedzą je robaki!”
"To jest dla mnie przerażające..." — zaczęła Doda.
Kuba Wojewódzki odchodzi z Teatru 6. piętro! Powód zaskoczył wszystkich
Newsy Polscy celebryci
Kuba Wojewódzki Teatr 6 Piętro
Kuba Wojewódzki odchodzi z Teatru 6. piętro! Powód zaskoczył wszystkich
Po 15 latach współpracy showman zrezygnował z grania u Michała Żebrowskiego.
Katarzyna Sokołowska olśniła w czerni! Julia Pietrucha błyszczała w srebrze na gali „Anioły Rzemiosła 2025”
Newsy Polscy celebryci
Anioły Rzemiosła
Katarzyna Sokołowska olśniła w czerni! Julia Pietrucha błyszczała w srebrze na gali „Anioły Rzemiosła 2025”
Gwiazdy zachwyciły elegancją i stylem podczas wyjątkowego wieczoru pełnego emocji i piękna.
Omenaa Mensah i Dom Mody VITKAC połączyli siły w szczytnym celu!
Polscy celebryci
Barbara Kurdej Szatan Joanna Racewicz
Omenaa Mensah i Dom Mody VITKAC połączyli siły w szczytnym celu!
Ruszyła akcja „Giving is the new luxury”.
To dlatego córka Klaudii El Dursi nazywa się Carmen. Już wszystko jasne
Newsy Polscy celebryci
Klaudia El Dursi
To dlatego córka Klaudii El Dursi nazywa się Carmen. Już wszystko jasne
Modelka po raz pierwszy została mamą córeczki i zdradziła kulisy wyjątkowego wyboru imienia.
Michał Żebrowski przemówił po huraganie na Jamajce: „Totalna katastrofa”
Newsy Polscy celebryci
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Michał Żebrowski przemówił po huraganie na Jamajce: „Totalna katastrofa”
Schronieni w łazience, czekali, czy przeżyją!
Marcin Hakiel wbija szpilę byłej żonie! O ślubie Cichopek mówi tylko jedno: „Wierności, wolności”
Newsy Polscy celebryci
Cichopek Maciej Kurzajewski
Marcin Hakiel wbija szpilę byłej żonie! O ślubie Cichopek mówi tylko jedno: „Wierności, wolności”
Zimny jak lód komentarz!
Magdalena Zawadzka kończy 81! Polacy kochali jej role w czasach PRL-u
Newsy Polscy celebryci
Magdalena Zawadzka
Magdalena Zawadzka kończy 81! Polacy kochali jej role w czasach PRL-u
Zobacz, jak wyglądała w młodości. Poznajecie?
Agnieszka Kaczorowska nie wytrzyma! Po odpadnięciu z show zrobiono z niej mem. Kabaret K2 zrobił z niej parodię!
Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Kabaret K2
Agnieszka Kaczorowska nie wytrzyma! Po odpadnięciu z show zrobiono z niej mem. Kabaret K2 zrobił z niej parodię!
Nie przyszła na nagranie, ale i tak „wystąpiła”.
Żebrowscy pokazali, co dzieje się po huraganie. „W pokojach nad nami wypadły okna”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Żebrowscy pokazali, co dzieje się po huraganie. „W pokojach nad nami wypadły okna”
Po przejściu huraganu ich hotel został poważnie uszkodzony.
 