Rozenek pojawiła się u Wojewódzkiego. Kiedyś wyzywał ją od prostytutek
Ten konflikt przeszedł do historii. Po latach się pojednali.
Wczoraj Małgorzata Rozenek-Majdan znów usiadła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.
Choć rozmowa przebiegała w luźnej atmosferze, widzowie nie mogli zapomnieć, że jeszcze kilka lat temu tych dwoje łączyła medialna wojna, w której padły wyjątkowo ostre słowa. Były pozwy, pikantne SMS-y i publiczne przeprosiny. Przypominamy, jak wyglądała ich słynna „zimna wojna” w polskim show-biznesie.
W jednym z wywiadów dla magazynu Playboy showman nie przebierał w słowach:
„Koleżanka Rozenek weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej”.
Dalej sugerował, że celebrytka „rozbiła małżeństwo” i miała romans z Piotrem Kraśko, ironizował na temat jej kariery. Dla Małgorzaty to było za dużo – zapowiedziała pozew, a w jej obronie stanął mąż, Radosław Majdan.
„Kubo, jesteś dla mnie nikim. Obraziłeś kobietę, która jest matką dwójki dzieci i moją żoną. Odszkodowanie, które dostaniemy od ciebie w sądzie, trafi na konto fundacji”
– zapowiedział były piłkarz.
Sprawa zakończyła się wyrokiem. Wojewódzki musiał przeprosić Małgorzatę i Radosława Majdanów oraz wpłacić 30 tys. zł na fundację charytatywną.
Dziennikarz później z uśmiechem wspominał, że „wybrał sąd w Gdańsku, żeby musieli dojeżdżać”. Dla opinii publicznej był to jednak jasny sygnał, że „król TVN-u” przegrał wojnę.
W 2022 roku doszło do niespodziewanego spotkania. Małgorzata Rozenek pojawiła się w podcaście „WojewódzkiKędzierski”. Ku zaskoczeniu wszystkich rozmowa przebiegała w spokojnej, wręcz pojednawczej atmosferze.
„Dopatrzyłam się w tobie jakiejś części człowieczeństwa. Stanąłeś w obronie swojej kobiety. Miłość zawsze jest numerem jeden”
– powiedziała Małgorzata.
A potem padły słowa, których nikt się nie spodziewał:
„Za wszystkie złe słowa chętnie cię przeproszę, patrząc prosto w oczy” – odpowiedział Kuba.
Tym symbolicznym gestem zakończyli sześcioletni konflikt, który na trwałe zapisał się w historii polskiego show-biznesu.
Anonim | 30 października 2025
