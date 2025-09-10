20 lat temu wyemitowano serial „Niania” na TVN! Jak zmienili się aktorzy i co dziś robią?
10 września 2005 roku TVN wyemitował pierwszy odcinek „Niani”.
10 września minęło 17 lat od premiery komediowego serialu „Niania”, opartego na amerykańskim oryginale „The Nanny” emitownego w latach 90. XX w. Polski serial w reżyserii Jerzego Bogajewicza był emitowany na antenie TVN od 2005 do 2009 roku, a w rolach głównych mogliśmy oglądać m.in Agnieszkę Dygant, Tomasza Kota, Tamarę Arciuch i Adama Ferencego. Jak zmienili się aktorzy i czym dziś się zajmują?
Agnieszka Dygant pozostaje aktywna zawodowo i spełnia się jako aktorka. W ostatnich latach zagrała między innymi w filmach i serialach: „Botoks”, wszystkich częściach „Listów do M.”, „Kobietach mafii”, a także „Prawie Agaty”. Agnieszka pozostaje również aktywna w social mediach.
Również Tomasz Kot pozostaje aktywny zawodowo. Zerwał ze swoim komediowym wizerunkiem, gdy zagrał Zbigniewa Religę w filmie „Bogowie”. Prócz tego ma na koncie kilka reklam i teledysków oraz okładek magazynów. We wrześniu 2006 roku wziął ślub z Agnieszką Olczyk, z którą ma córkę Blankę i syna Leona.
Elżbieta Jarosik ma na swoim koncie wiele wyjątkowych kreacji teatralnych, filmowych i serialowych. Jak jednak wyznała w jednym z wywiadów, w jej życiu nie zabrakło rodzinnej tragedii – aktorka straciła swoje pierwsze dziecko i długo obawiała się kolejnej ciąży. Ostatecznie doczekała się córki Ani, która jest jej oczkiem w głowie.
Również Tamara Arciuch wciąż działa jako aktorka. Od 2010 do 2018 wcielała się w Annę Gruszyńską, siostrę Hanki Mostowiak w serialu „M jak miłość”. Wzięła również udział w programie „Taniec z Gwiazdami” oraz „Twoja twarz brzmi znajomo”. Obecnie jest związana z Bartłomiejem Kasprzykowskim, z którym ma syna Michała i córkę Nadię. Aktorka ma też dorosłego syna Krzysztofa, z poprzedniego związku z aktorem Bernardem Szycem.
Prócz komediowej roli w „Niani”, Adam Ferency ma na swoim koncie wiele znakomitych ról teatralnych, a wiele wykreowanych przez niego postaci to czarne charaktery. W 1993 roku zadebiutował jako reżyser, wystawiając w Teatrze Współczesnym sztukę „Hollywood, Hollywood” Davida Mameta. Od 1994 roku jest aktorem Teatru Dramatycznego.
Iwona Wszołkówna zagrała w „Niani” najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki. Niestety, po zakończeniu zdjęć do serialu, Iwona nie wystąpiła w wielu produkcjach. Od 2009 roku zagrała w trzech filmach – „Pokaż kotku co masz w środku”, „Pod Mocnym Aniołem” oraz „Żyć nie umierać”. Zagrała również epizodyczne role w serialach, m.in w „Prawie Agaty” i „Wszyscy kochają Romana”. Później Iwona Wszołkówna zrezygnowała z kariery na rzecz rodziny. Aktorka jest związana z reżyserem Jerzym Bogajewiczem, z którym ma dwójkę dzieci – syna Antoniego i córkę Tinę.
Roger ma dziś 28-lat i od czasu do czasu pojawia się w programach śniadaniowych. Zapytany w „Dzień Dobry TVN” o swoje życie po serialu „Niania” odparł, że próbował wielu innych rzeczy i ścieżek kariery: „Jak na złość, każda kolejna była coraz mniej medialna. 12 lat pracy w teatrze za mną, własna redakcja, kanały na YouTue, małe trasy koncertowe łączone ze stand-upem”. Choć Roger nie zrezygnował z szeroko pojętego show-biznesu, raczej unika branżowych eventów i pozowania na ściankach.
Po serialu Emilia wystąpiła w kilku krótkometrażowych filmach oraz gościnnie w serialach, m.in „Julia” i „Lekarze”. Ostatnią rolą młodej aktorki był film „Królewicz Olch” z 2016 roku. Próżno szukać aktualnych zdjęć Emilii w internecie – dziewczyna nie ma konta na Instagramie i unika social mediów. Jej ostatnie publiczne zdjęcia są z 2014-2016 roku.
Po emisji serialu, Maria Maciejowska porzuciła karierę aktorską. Dziś „najstarsza córka Maksymiliana Skalskiego” ma 32-lata i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Wiadomo, że ma na nazwisko Fuks i skupiła się na życiu rodzinnym.
Aktorka grająca przesympatyczną babcię Niani-Frani zmarła 31 stycznia 2021 roku w Warszawie, w wieku 87 lat. Wcześniej aktorka obchodziła 60-lecie pracy artystycznej. Odegrała ponad sto ról w filmach i serialach, była też aktorką teatralną.
Anonim | 11 września 2025
