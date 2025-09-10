20 lat temu wyemitowano serial „Niania” na TVN! Jak zmienili się aktorzy i co dziś robią?

Adaś Skalski - Roger Karwiński

Roger ma dziś 28-lat i od czasu do czasu pojawia się w programach śniadaniowych. Zapytany w „Dzień Dobry TVN” o swoje życie po serialu „Niania” odparł, że próbował wielu innych rzeczy i ścieżek kariery: „Jak na złość, każda kolejna była coraz mniej medialna. 12 lat pracy w teatrze za mną, własna redakcja, kanały na YouTue, małe trasy koncertowe łączone ze stand-upem”. Choć Roger nie zrezygnował z szeroko pojętego show-biznesu, raczej unika branżowych eventów i pozowania na ściankach.