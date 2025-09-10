times-dark
20 lat temu wyemitowano serial „Niania” na TVN! Jak zmienili się aktorzy i co dziś robią?

10 września 2005 roku TVN wyemitował pierwszy odcinek „Niani”.

Minęło 17 lat od wyemitowania serialu "Niania" na TVN

10 września minęło 17 lat od premiery komediowego serialu „Niania”, opartego na amerykańskim oryginale „The Nanny” emitownego w latach 90. XX w. Polski serial w reżyserii Jerzego Bogajewicza był emitowany na antenie TVN od 2005 do 2009 roku, a w rolach głównych mogliśmy oglądać m.in Agnieszkę Dygant, Tomasza Kota, Tamarę Arciuch i Adama Ferencego. Jak zmienili się aktorzy i czym dziś się zajmują?

dygant źródło AKPA

2 / 11

Frania Maj - Agnieszka Dygant

Agnieszka Dygant pozostaje aktywna zawodowo i spełnia się jako aktorka. W ostatnich latach zagrała między innymi w filmach i serialach: „Botoks”, wszystkich częściach „Listów do M.”, „Kobietach mafii”, a także „Prawie Agaty”. Agnieszka pozostaje również aktywna w social mediach.

kot źródło AKPA

3 / 11

Maksymilian Skalski - Tomasz Kot

Również Tomasz Kot pozostaje aktywny zawodowo. Zerwał ze swoim komediowym wizerunkiem, gdy zagrał Zbigniewa Religę w filmie „Bogowie”. Prócz tego ma na koncie kilka reklam i teledysków oraz okładek magazynów. We wrześniu 2006 roku wziął ślub z Agnieszką Olczyk, z którą ma córkę Blankę i syna Leona.

jarosik źródło AKPA

4 / 11

Teresa Maj - Elżbieta Jarosik

Elżbieta Jarosik ma na swoim koncie wiele wyjątkowych kreacji teatralnych, filmowych i serialowych. Jak jednak wyznała w jednym z wywiadów, w jej życiu nie zabrakło rodzinnej tragedii – aktorka straciła swoje pierwsze dziecko i długo obawiała się kolejnej ciąży. Ostatecznie doczekała się córki Ani, która jest jej oczkiem w głowie.

arciuch źródło AKPA

5 / 11

Karolina Łapińska - Tamara Arciuch

Również Tamara Arciuch wciąż działa jako aktorka. Od 2010 do 2018 wcielała się w Annę Gruszyńską, siostrę Hanki Mostowiak w serialu „M jak miłość”. Wzięła również udział w programie „Taniec z Gwiazdami” oraz „Twoja twarz brzmi znajomo”. Obecnie jest związana z Bartłomiejem Kasprzykowskim, z którym ma syna Michała i córkę Nadię. Aktorka ma też dorosłego syna Krzysztofa, z poprzedniego związku z aktorem Bernardem Szycem.

ferency źródło AKPA

6 / 11

Konrad - Adam Ferency

Prócz komediowej roli w „Niani”, Adam Ferency ma na swoim koncie wiele znakomitych ról teatralnych, a wiele wykreowanych przez niego postaci to czarne charaktery. W 1993 roku zadebiutował jako reżyser, wystawiając w Teatrze Współczesnym sztukę „Hollywood, Hollywood” Davida Mameta. Od 1994 roku jest aktorem Teatru Dramatycznego.

iwona źródło AKPA

7 / 11

Jolka Ząbkowska - Iwona Wszołkówna

Iwona Wszołkówna zagrała w „Niani” najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki. Niestety, po zakończeniu zdjęć do serialu, Iwona nie wystąpiła w wielu produkcjach. Od 2009 roku zagrała w trzech filmach – „Pokaż kotku co masz w środku”, „Pod Mocnym Aniołem” oraz „Żyć nie umierać”. Zagrała również epizodyczne role w serialach, m.in w „Prawie Agaty” i „Wszyscy kochają Romana”. Później Iwona Wszołkówna zrezygnowała z kariery na rzecz rodziny. Aktorka jest związana z reżyserem Jerzym Bogajewiczem, z którym ma dwójkę dzieci – syna Antoniego i córkę Tinę.

karwinski źródło AKPA

8 / 11

Adaś Skalski - Roger Karwiński

Roger ma dziś 28-lat i od czasu do czasu pojawia się w programach śniadaniowych. Zapytany w „Dzień Dobry TVN” o swoje życie po serialu „Niania” odparł, że próbował wielu innych rzeczy i ścieżek kariery: „Jak na złość, każda kolejna była coraz mniej medialna. 12 lat pracy w teatrze za mną, własna redakcja, kanały na YouTue, małe trasy koncertowe łączone ze stand-upem”. Choć Roger nie zrezygnował z szeroko pojętego show-biznesu, raczej unika branżowych eventów i pozowania na ściankach.

stachurska źródło AKPA

9 / 11

Zuzia Skalska - Emilia Stachurska

Po serialu Emilia wystąpiła w kilku krótkometrażowych filmach oraz gościnnie w serialach, m.in „Julia” i „Lekarze”. Ostatnią rolą młodej aktorki był film „Królewicz Olch” z 2016 roku. Próżno szukać aktualnych zdjęć Emilii w internecie – dziewczyna nie ma konta na Instagramie i unika social mediów. Jej ostatnie publiczne zdjęcia są z 2014-2016 roku.

maria źródło AKPA

10 / 11

Małgosia Skalska - Maria Maciejowska

Po emisji serialu, Maria Maciejowska porzuciła karierę aktorską. Dziś „najstarsza córka Maksymiliana Skalskiego” ma 32-lata i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Wiadomo, że ma na nazwisko Fuks i skupiła się na życiu rodzinnym.

apolonia źródło AKPA

11 / 11

Apolonia Lipiec - Krystyna Rutkowska-Ulewicz

Aktorka grająca przesympatyczną babcię Niani-Frani zmarła 31 stycznia 2021 roku w Warszawie, w wieku 87 lat. Wcześniej aktorka obchodziła 60-lecie pracy artystycznej. Odegrała ponad sto ról w filmach i serialach, była też aktorką teatralną.

