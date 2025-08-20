times-dark
Nowe kadry z domu na wsi Agnieszki Dygant zapierają dech w piersiach. Tam jest jak w raju! ZDJĘCIA

Trudno oderwać wzrok od stylowych mebli!

/ 20.08.2025 /
Agnieszka Dygant dom, fot. Instagram.

Dom na wsi Agnieszki Dygant 

Agnieszka Dygant jakiś czas temu kupiła piękną działkę w podwarszawskiej wsi.

Udało jej się tam wybudować boską posiadłość, która jest połączeniem nowoczesności z poszanowaniem do natury.

Agnieszka Dygant dom, fot. Instagram.

Dom na wsi Agnieszki Dygant 

Jeżeli chodzi o wnętrza, to Agnieszka Dygant postawiła na połączenie klasyki — czerni i beżu z drewnianymi dodatkami. 

Szczególną uwagę przyciąga modny czarny stolik ze stylowym szarym obiciem.

Agnieszka Dygant dom, fot. Instagram.

Dom na wsi Agnieszki Dygant 

Punktem centralnym w domu jest okno w kształcie koła, zza którego widać las. 

Aktorka w takiej przestrzeni ładuje baterie i wraca do siebie…

Agnieszka Dygant dom, fot. Instagram.

Dom na wsi Agnieszki Dygant 

Agnieszka Dygant jest znana ze świetnego gustu i przywiązania do detali. Aktorka lubi luksusowe dodatki, które nadają całemu wnętrzu pazura. 

Srebrny dzbanek w połączeniu ze stylową szklanką do herbaty marokańskiej to strzał w dziesiątkę!

Agnieszka Dygant dom, fot. Instagram.

Dom na wsi Agnieszki Dygant 

Świetnie zaaranżowany taras to także zasługa Agnieszki Dygant i jej wspaniałej architektki.

Połączenie kremowego dywanu i stylowych wiklinowych krzeseł, to kapitalny pomysł.

Agnieszka Dygant dom, fot. Instagram.

Dom na wsi Agnieszki Dygant 

Na ogrodzie Agnieszka Dygant łapie chwile tylko dla siebie. To tam uwielbia leżeć i obserwować naturę oraz czytać ulubione książki.

Ostatnio np. chwaliła się lekturą książki Alberta Camusa „Obcego”.

