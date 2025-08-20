Nowe kadry z domu na wsi Agnieszki Dygant zapierają dech w piersiach. Tam jest jak w raju! ZDJĘCIA
Trudno oderwać wzrok od stylowych mebli!
1 / 6
Agnieszka Dygant jakiś czas temu kupiła piękną działkę w podwarszawskiej wsi.
Udało jej się tam wybudować boską posiadłość, która jest połączeniem nowoczesności z poszanowaniem do natury.
2 / 6
Jeżeli chodzi o wnętrza, to Agnieszka Dygant postawiła na połączenie klasyki — czerni i beżu z drewnianymi dodatkami.
Szczególną uwagę przyciąga modny czarny stolik ze stylowym szarym obiciem.
3 / 6
Punktem centralnym w domu jest okno w kształcie koła, zza którego widać las.
Aktorka w takiej przestrzeni ładuje baterie i wraca do siebie…
4 / 6
Agnieszka Dygant jest znana ze świetnego gustu i przywiązania do detali. Aktorka lubi luksusowe dodatki, które nadają całemu wnętrzu pazura.
Srebrny dzbanek w połączeniu ze stylową szklanką do herbaty marokańskiej to strzał w dziesiątkę!
5 / 6
Świetnie zaaranżowany taras to także zasługa Agnieszki Dygant i jej wspaniałej architektki.
Połączenie kremowego dywanu i stylowych wiklinowych krzeseł, to kapitalny pomysł.
6 / 6
Na ogrodzie Agnieszka Dygant łapie chwile tylko dla siebie. To tam uwielbia leżeć i obserwować naturę oraz czytać ulubione książki.
Ostatnio np. chwaliła się lekturą książki Alberta Camusa „Obcego”.