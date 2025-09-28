times-dark
Ponad 200 gwiazd na widowni „Tańca z gwiazdami”. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Aneta Zając…

Takiego odcinka jeszcze nie było. Zawitała nawet Weronika Marczuk, Nina Tyrka, Aneta Zając.

Joanna Jabłczyńska

To już trudne do uwierzenia, ale program „Taniec z Gwiazdami” towarzyszy polskiej telewizji od dwóch dekad. Najpierw przez 12 lat na antenie TVN-u, a od 2014 roku w Polsacie.

 

W jubileuszowej, trzydziestej edycji show stacja szykuje prawdziwe święto dla miłośników tańca, nostalgii i telewizyjnych emocji.

Joanna Jabłczyńska

Z okazji wyjątkowego jubileuszu zwiększono także stawkę nagród. Zwycięzca Kryształowej Kuli otrzyma aż 200 tysięcy złotych, a jego taneczny partner dodatkowe 100 tysięcy.

Dzisiejszy, trzeci odcinek ma szczególny charakter. Na widowni zasiadło niemal 200 gwiazd, które w ciągu dwóch dekad współtworzyły program: aktorzy, piosenkarze, sportowcy, celebryci, tancerze i jurorzy.

Joanna Jabłczyńska

Wśród zaproszonych pojawią się m.in.:

  • Katarzyna Cichopek,
  • Radosław Majdan,
  • Katarzyna Figura,
  • Monika Richardson,
  • Aneta Zając,
  • Beata Tadla,
  • Krzysztof Rutkowski,
  • Maffashion,
  • Maciej Musiał.
Aneta Zając

Na czas jubileuszu do programu wracają także prowadzący, którzy od lat kojarzeni są z „Tańcem z Gwiazdami”. Widzowie zobaczą ponownie Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego, którzy przez lata prowadzili show i stali się jego nieodłączną częścią.

Aneta Zając
Aneta Zając
Marta Krupa
Marta Krupa
Maffashion
Maffashion
Sylwia Madeńska i Krzysztof Rutkowski
Krzysztof Rutkowski
Monika Miller i Pavlo Moskalenko
Filip Lato
Beata Tadla
Robert Korzeniowski
Monika Richardson
Monika Richardson
Alan Andersz
Przemysław Cypryański
Michał Lesień i Dorota Głowacka
Michał Lesień i Dorota Głowacka
Michał Bartkiewicz i Ewa Minge
Michał Bartkiewicz i Ewa Minge
Milena Rostkowska-Galant
Anna Maria Sieklucka
Ada Fijał
Kinga Sawczuk
Weronika Marczuk
Norbi
Katarzyna Zdanowicz
Julia Wróblewska
Magdalena Soszyńska i Robert Kochanek
Dorota Zawadzka
Nina Tyrka
Robert Rowiński
Honorata Skarbek
Wojtek Kucina i Julia Suryś
Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke
Aleksandra Kisio
Marcin Najman
Anna Mucha
Anna Mucha
Katarzyna Figura
Anna Wendzikowska
Andrzej Nejman
Krzysztof Włodarczyk
Vanessa Aleksander
Urszula Dębska
Edyta Folwarska
Antek Smykiewicz
Rafał Mroczek
Magdalena Kajra Kajrowicz i Sławomir Zapała
Karolina Pisarek
Natalia Rybicka
Magda Bereda
Ewelina Ruckgaber
Katarzyna Pakosińska
