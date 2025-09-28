Ponad 200 gwiazd na widowni „Tańca z gwiazdami”. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Aneta Zając…
Takiego odcinka jeszcze nie było. Zawitała nawet Weronika Marczuk, Nina Tyrka, Aneta Zając.
To już trudne do uwierzenia, ale program „Taniec z Gwiazdami” towarzyszy polskiej telewizji od dwóch dekad. Najpierw przez 12 lat na antenie TVN-u, a od 2014 roku w Polsacie.
W jubileuszowej, trzydziestej edycji show stacja szykuje prawdziwe święto dla miłośników tańca, nostalgii i telewizyjnych emocji.
Z okazji wyjątkowego jubileuszu zwiększono także stawkę nagród. Zwycięzca Kryształowej Kuli otrzyma aż 200 tysięcy złotych, a jego taneczny partner dodatkowe 100 tysięcy.
Dzisiejszy, trzeci odcinek ma szczególny charakter. Na widowni zasiadło niemal 200 gwiazd, które w ciągu dwóch dekad współtworzyły program: aktorzy, piosenkarze, sportowcy, celebryci, tancerze i jurorzy.
Wśród zaproszonych pojawią się m.in.:
- Katarzyna Cichopek,
- Radosław Majdan,
- Katarzyna Figura,
- Monika Richardson,
- Aneta Zając,
- Beata Tadla,
- Krzysztof Rutkowski,
- Maffashion,
- Maciej Musiał.
Na czas jubileuszu do programu wracają także prowadzący, którzy od lat kojarzeni są z „Tańcem z Gwiazdami”. Widzowie zobaczą ponownie Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego, którzy przez lata prowadzili show i stali się jego nieodłączną częścią.
