Ponad 200 gwiazd na widowni „Tańca z gwiazdami”. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Aneta Zając…

Joanna Jabłczyńska

To już trudne do uwierzenia, ale program „Taniec z Gwiazdami” towarzyszy polskiej telewizji od dwóch dekad. Najpierw przez 12 lat na antenie TVN-u, a od 2014 roku w Polsacie.

W jubileuszowej, trzydziestej edycji show stacja szykuje prawdziwe święto dla miłośników tańca, nostalgii i telewizyjnych emocji.