Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat
Na ściance nie zabrakło wspólnych zdjęć, a także uścisków i całusów.
Na jubileuszowym odcinku „Tańca z gwiazdami” pojawiło się mnóstwo znanych twarzy.
Jedną z nich była Katarzyna Cichopek, która zachwyciła krótką, błyszczącą kreacją i… dwiema Kryształowymi Kulami w dłoniach. Co więcej, przed fotoreporterami stanęła w wyjątkowym duecie, który od lat budzi zainteresowanie widzów.
Na gali jubileuszowej „Tańca z gwiazdami” zgromadzili się celebryci, którzy w poprzednich edycjach odgrywali ważne role – uczestnicy, zwycięzcy oraz tancerze. Wśród nich nie mogło zabraknąć Katarzyny Cichopek, która od lat współpracuje z Telewizją Polsat.
Aktorka zaprezentowała się w krótkiej, olśniewającej sukience, eksponując swoje zgrabne nogi. W dłoniach trzymała aż dwie Kryształowe Kule – symbol zwycięstwa w show, co natychmiast przyciągnęło uwagę fotoreporterów.
Największe poruszenie wzbudził jednak moment, gdy na ściance pojawiła się nie sama, a w towarzystwie Anny Muchy. Panie od lat łączy przyjaźń, a wspólne zdjęcia stały się jedną z największych atrakcji wieczoru. Widać było, że ich relacja wciąż jest pełna ciepła i wzajemnej sympatii.
Nie zabrakło również wspólnych zdjęć z Niną Terentiew, wieloletnią dyrektor programową Polsatu, która wspierała rozwój „Tańca z gwiazdami” od pierwszych sezonów.
Wieczór jubileuszowy pokazał, że „Taniec z gwiazdami” to nie tylko program, ale i historia przyjaźni, wspólnych sukcesów i niezapomnianych emocji.
