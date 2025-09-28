Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat

Katarzyna Cichopek i Anna Mucha pozują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat (FOTO)

Na gali jubileuszowej „Tańca z gwiazdami” zgromadzili się celebryci, którzy w poprzednich edycjach odgrywali ważne role – uczestnicy, zwycięzcy oraz tancerze. Wśród nich nie mogło zabraknąć Katarzyny Cichopek, która od lat współpracuje z Telewizją Polsat.

Aktorka zaprezentowała się w krótkiej, olśniewającej sukience, eksponując swoje zgrabne nogi. W dłoniach trzymała aż dwie Kryształowe Kule – symbol zwycięstwa w show, co natychmiast przyciągnęło uwagę fotoreporterów.

Największe poruszenie wzbudził jednak moment, gdy na ściance pojawiła się nie sama, a w towarzystwie Anny Muchy. Panie od lat łączy przyjaźń, a wspólne zdjęcia stały się jedną z największych atrakcji wieczoru. Widać było, że ich relacja wciąż jest pełna ciepła i wzajemnej sympatii.