Plejada gwiazd bryluje na wieczornej gali! Obłędna Maffashion, Sonia Bohosiewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska
Małgorzata Rozenek-Majdan, Maciej Musiał, Mandaryna, Bogna Sworowska, Lidia Popiel...
/ 29.10.2025 /
źródło KAPIF
Maffashion
29 października odbyła się wielka Gala plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl. Wśród brylujących na ściance gwiazd pojawili się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Maffashion, Sonia Bohosiewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska, Maciej Musiał, Mandaryna i wiele innych.
źródło KAPIF
Małgorzata Rozenek-Majdan
źródło KAPIF
Sonia Bohosiewicz
źródło KAPIF
Marta Żmuda Trzebiatowska
źródło KAPIF
Maciej Musiał
źródło KAPIF
Mandaryna
źródło AKPA
Bogna Sworowska
źródło KAPIF
Lidia Popiel
źródło KAPIF
Anna Dec
