Plejada gwiazd bryluje na wieczornej gali! Obłędna Maffashion, Sonia Bohosiewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska

Małgorzata Rozenek-Majdan, Maciej Musiał, Mandaryna, Bogna Sworowska, Lidia Popiel...

Maciej Musiał Maffashion Sonia Bohosiewicz Wiktoria żmuda Trzebiatowska
/ 29.10.2025 /
Aurora
Maffashion-min źródło KAPIF

1 / 9

Maffashion

29 października odbyła się wielka Gala plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl. Wśród brylujących na ściance gwiazd pojawili się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Maffashion, Sonia Bohosiewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska, Maciej Musiał, Mandaryna i wiele innych.

Małgorzata Rozenek-Majdan źródło KAPIF

2 / 9

Małgorzata Rozenek-Majdan
Sonia Bohosiewicz-min źródło KAPIF

3 / 9

Sonia Bohosiewicz
Marta Żmuda Trzebiatowska źródło KAPIF

4 / 9

Marta Żmuda Trzebiatowska
Maciej Musiał-min źródło KAPIF

5 / 9

Maciej Musiał
Mandaryna źródło KAPIF

6 / 9

Mandaryna
Bogna Sworowska źródło AKPA

7 / 9

Bogna Sworowska
Lidia Popiel źródło KAPIF

8 / 9

Lidia Popiel
Anna Dec źródło KAPIF

9 / 9

Anna Dec
