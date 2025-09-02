25 lat różnicy i wielki skandal. Tak zaczęła się miłość Beaty Ścibakówny i Jana Englerta

Beata Ścibakówna i Jan Englert tworzą dziś jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie.

Jednak początki ich związku były dalekie od bajkowych. Dzieliło ich 25 lat różnicy wieku, a otoczenie widziało w ich relacji skandal i kontrowersję.

On- ceniony aktor i rektor Akademii Teatralnej. Ona- jego studentka, dopiero rozpoczynająca karierę.

Dla wielu taki związek nie miał prawa przetrwać.