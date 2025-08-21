Olga Frycz i jej burzliwe życie uczuciowe. Trzech partnerów, troje dzieci i romans o którym mówiła cała Polska!

Olga Frycz od lat jest na świeczniku mediów. Nie tylko ze względu na swoje role filmowe, lecz także życie prywatne.

Ma dwie córki z różnych związków, a w lutym na świat przyjdzie jej trzecie dziecko – tym razem z tancerzem Albertem Kosińskim.

Zanim jednak znalazła szczęście u jego boku, aktorka przeszła przez głośne romanse, rozstania i medialne burze.

Z kim spotykała się Olga Frycz? Przypominamy jej partnerów!