Olga Frycz i jej burzliwe życie uczuciowe. Trzech partnerów, troje dzieci i romans o którym mówiła cała Polska!

Z kim spotykała się Olga Frycz? Przypominamy jej partnerów!

21.08.2025
Marysia
Olga Frycz i wszyscy partnerzy źródło AKPA

Olga Frycz i jej burzliwe życie uczuciowe. Trzech partnerów, troje dzieci i romans o którym mówiła cała Polska!

Olga Frycz od lat jest na świeczniku mediów. Nie tylko ze względu na swoje role filmowe, lecz także życie prywatne.

Ma dwie córki z różnych związków, a w lutym na świat przyjdzie jej trzecie dziecko – tym razem z tancerzem Albertem Kosińskim.

Zanim jednak znalazła szczęście u jego boku, aktorka przeszła przez głośne romanse, rozstania i medialne burze.

Z kim spotykała się Olga Frycz? Przypominamy jej partnerów!

scena z: Olga Frycz, Jacek Borcuch, SK:, , fot. GrƒÖbczewski/AKPA

Olga Frycz i Jacek Borcuch

Pierwszym poważnym związkiem Olgi Frycz, o którym rozpisywały się media, była relacja z reżyserem Jackiem Borcuchem.

Para poznała się w 2009 roku podczas pracy nad filmem „Wszystko, co kocham”. Szybko okazało się, że łączy ich coś więcej niż tylko współpraca.

Problem w tym, że Borcuch był wówczas mężem Ilony Ostrowskiej, aktorki znanej z „Rancza”.

scena z: Jacek Borcuch, Olga Frycz, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

Olga Frycz i Jacek Borcuch

O ich romansie mówiła cała Polska.

Ostrowska długo walczyła o swoje małżeństwo, jednak ostatecznie rozwiodła się z reżyserem w 2012 roku. Frycz i Borcuch tworzyli parę jeszcze przez kilka lat, rozstali się dopiero w 2015 roku.

Niedawno aktorka wróciła do tej historii w szczerym wywiadzie u Żurnalisty.

„To jest rzecz haniebna. Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, to to, że byłam bardzo zakochana. Miałam wtedy 23 lata i byłam skandalistką. (…) To nie jest tak, że mam z tym luz”

– przyznała otwarcie.

IMG_8415

Olga Frycz i Grzegorz Sobieszek

Po bolesnym rozstaniu, aktorka długo nie potrafiła zaufać żadnemu mężczyźnie.

W końcu związała się z Grzegorzem Sobieszkiem trenerem boksu tajskiego.

W 2018 roku się zaręczyli, a rok później zostali rodzicami- na świat przyszła  ich córka Helena.

IMG_8416

Olga Frycz i Grzegorz Sobieszek

Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu i niedługo po narodzinach dziecka para rozstała się.

Aktorka informowała wtedy na swoich mediach społecznościowych:

„Pomimo prób, ogromnej pracy i chęci podjęliśmy decyzję o rozstaniu”

– napisała.

Frycz i Sobieszek pozostali w bardzo dobrych relacjach. Wspólnie wychowują córkę, jeżdżą razem na wakacje i – jak zapewnia aktorka

„bardzo się lubią i mają do siebie ogromny szacunek”.

Olga Frycz w nowym związku? źródło Instagram/live_wild_by_nowak

Olga Frycz i Łukasz Nowak

W 2018 roku media obiegły zdjęcia Olgi Frycz i Łukasza Nowaka– podróżnika i influencera, którego aktorka poznała  na Teneryfie.

Początkowo pojawiali się razem od czasu do czasu, ale szybko stało się jasne, że łączy je coś więcej

Olga Frycz w nowym związku? źródło Instagram/live_wild_by_nowak

Olga Frycz i Łukasz Nowak

To właśnie Łukasz Nowak jest ojcem drugiej córki aktorki, Zofii. Niestety, i ta relacja nie przetrwała- para rozstała się jeszcze przed narodzinami dziecka. Olga Frycz zdecydowała się samodzielnie wychowywać obie córki.

„To mój własny, świadomy wybór. Mam wokół siebie wspaniałych przyjaciół, którzy mnie wspierają, a nie oceniają”

– tłumaczyła na Instagramie.

Fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA

Olga Frycz i Albert Kosiński

Obecnie serce Olgi Frycz należy do Alberta Kosińskiego, młodszego od niej o dziewięć lat tancerza i instruktora tańca.

Para zaręczyła się w 2025 roku, a niedawno aktorka ogłosiła właśnie, że spodziewają się wspólnego dziecka – synka Jana.

Olga Frycz i Albert Kosiński

Po burzliwych doświadczeniach aktorka zdaje się odnajdywać spokój i stabilizację. W social mediach chętnie pokazuje codzienność z córkami i narzeczonym, a fani kibicują jej nowemu rozdziałowi w życiu.

Na zdj.: Olga Frycz, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Olga Frycz i Albert Kosiński
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Olga Frycz i Albert Kosiński
