Olga Frycz i jej burzliwe życie uczuciowe. Trzech partnerów, troje dzieci i romans o którym mówiła cała Polska!
Z kim spotykała się Olga Frycz? Przypominamy jej partnerów!
1 / 11
Olga Frycz od lat jest na świeczniku mediów. Nie tylko ze względu na swoje role filmowe, lecz także życie prywatne.
Ma dwie córki z różnych związków, a w lutym na świat przyjdzie jej trzecie dziecko – tym razem z tancerzem Albertem Kosińskim.
Zanim jednak znalazła szczęście u jego boku, aktorka przeszła przez głośne romanse, rozstania i medialne burze.
Z kim spotykała się Olga Frycz? Przypominamy jej partnerów!
2 / 11
Pierwszym poważnym związkiem Olgi Frycz, o którym rozpisywały się media, była relacja z reżyserem Jackiem Borcuchem.
Para poznała się w 2009 roku podczas pracy nad filmem „Wszystko, co kocham”. Szybko okazało się, że łączy ich coś więcej niż tylko współpraca.
Problem w tym, że Borcuch był wówczas mężem Ilony Ostrowskiej, aktorki znanej z „Rancza”.
3 / 11
O ich romansie mówiła cała Polska.
Ostrowska długo walczyła o swoje małżeństwo, jednak ostatecznie rozwiodła się z reżyserem w 2012 roku. Frycz i Borcuch tworzyli parę jeszcze przez kilka lat, rozstali się dopiero w 2015 roku.
Niedawno aktorka wróciła do tej historii w szczerym wywiadzie u Żurnalisty.
„To jest rzecz haniebna. Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, to to, że byłam bardzo zakochana. Miałam wtedy 23 lata i byłam skandalistką. (…) To nie jest tak, że mam z tym luz”
– przyznała otwarcie.
4 / 11
Po bolesnym rozstaniu, aktorka długo nie potrafiła zaufać żadnemu mężczyźnie.
W końcu związała się z Grzegorzem Sobieszkiem trenerem boksu tajskiego.
W 2018 roku się zaręczyli, a rok później zostali rodzicami- na świat przyszła ich córka Helena.
5 / 11
Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu i niedługo po narodzinach dziecka para rozstała się.
Aktorka informowała wtedy na swoich mediach społecznościowych:
„Pomimo prób, ogromnej pracy i chęci podjęliśmy decyzję o rozstaniu”
– napisała.
Frycz i Sobieszek pozostali w bardzo dobrych relacjach. Wspólnie wychowują córkę, jeżdżą razem na wakacje i – jak zapewnia aktorka
„bardzo się lubią i mają do siebie ogromny szacunek”.
6 / 11
W 2018 roku media obiegły zdjęcia Olgi Frycz i Łukasza Nowaka– podróżnika i influencera, którego aktorka poznała na Teneryfie.
Początkowo pojawiali się razem od czasu do czasu, ale szybko stało się jasne, że łączy je coś więcej
7 / 11
To właśnie Łukasz Nowak jest ojcem drugiej córki aktorki, Zofii. Niestety, i ta relacja nie przetrwała- para rozstała się jeszcze przed narodzinami dziecka. Olga Frycz zdecydowała się samodzielnie wychowywać obie córki.
„To mój własny, świadomy wybór. Mam wokół siebie wspaniałych przyjaciół, którzy mnie wspierają, a nie oceniają”
– tłumaczyła na Instagramie.
8 / 11
Obecnie serce Olgi Frycz należy do Alberta Kosińskiego, młodszego od niej o dziewięć lat tancerza i instruktora tańca.
Para zaręczyła się w 2025 roku, a niedawno aktorka ogłosiła właśnie, że spodziewają się wspólnego dziecka – synka Jana.
9 / 11
Po burzliwych doświadczeniach aktorka zdaje się odnajdywać spokój i stabilizację. W social mediach chętnie pokazuje codzienność z córkami i narzeczonym, a fani kibicują jej nowemu rozdziałowi w życiu.
10 / 11
11 / 11
Anonim | 21 sierpnia 2025
Piegowate Cicjidqdj. Frycza. To również reż bbe ze Bóg tak zkoadacirzwdcuqzd za nie na cak