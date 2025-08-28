Taylor Swift i jej burzliwe romanse. Ten aktor zerwał z nią SMS-em w dniu urodzin!

Taylor Swift nie zawsze miała szczęście w miłości. Ten związek zakończył się brutalnie

Taylor Swift od kilkunastu lat jest na świeczniku, a każdy mężczyzna u jej boku natychmiast staje się światowym newsem.

Gwiazda nie raz przekuwała swoje relacje w muzyczne hity, a fani wciąż dopatrują się w jej tekstach aluzji do byłych partnerów.

Teraz, gdy artystka ogłosiła zaręczyny z Travisem Kelce, postanowiliśmy przypomnieć wszystkie jej głośne romanse- od Joe Jonasa, przez Jake’a Gyllenhaala i Harry’ego Stylesa, aż po obecnego narzeczonego.