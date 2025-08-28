Taylor Swift i jej burzliwe romanse. Ten aktor zerwał z nią SMS-em w dniu urodzin!
Gwiazda od lat zaskakuje nie tylko muzyką, ale i burzliwym życiem uczuciowym. Teraz, po zaręczynach z Travisem Kelce, przypominamy jej głośne romanse.
1 / 13
Taylor Swift od kilkunastu lat jest na świeczniku, a każdy mężczyzna u jej boku natychmiast staje się światowym newsem.
Gwiazda nie raz przekuwała swoje relacje w muzyczne hity, a fani wciąż dopatrują się w jej tekstach aluzji do byłych partnerów.
Teraz, gdy artystka ogłosiła zaręczyny z Travisem Kelce, postanowiliśmy przypomnieć wszystkie jej głośne romanse- od Joe Jonasa, przez Jake’a Gyllenhaala i Harry’ego Stylesa, aż po obecnego narzeczonego.
2 / 13
W 2008 roku Taylor Swift spotykała się z wokalistą Jonas Brothers. Ich rozstanie przeszło do historii, bo Joe Jonas zerwał z piosenkarką… przez telefon!
Do dziś fani wierzą, że utwory „Forever and Always” i „Last Kiss” powstały właśnie po tym bolesnym epizodzie.
Po latach Joe tłumaczył się publicznie, że „nie chciał nikogo zranić”, ale Swifties do dziś wypominają mu ten „rekordowo szybki telefon”.
3 / 13
Romans aktorki z gwiazdorem „Zmierzchu” trwał zaledwie kilka miesięcy, ale gwiazda uwieczniła go w „Back to December”.
To ona zerwała z nim, a on ponoć był załamany. Do dziś żartuje, że „stał się ofiarą jednej z jej ballad”.
W 2023 r. przyznał, że… modlił się, żeby Taylor nie napisała o nim piosenki.
To rzadki przypadek, gdy to ona przepraszała za rozstanie.
4 / 13
Ich relacja była krótka, ale burzliwa.
John miał wtedy 32 lata, Taylor 19. Sama artystka po latach stwierdziła, że „była wtedy za młoda, by zrozumieć jego intencje”.
Mayer uznał piosenkę „Dear John” za „upokarzającą” i w wywiadzie dla Rolling Stone nazwał Swift „okrutną”.
Swifties regularnie „atakują” go w sieci przy każdej premierze Taylor.
5 / 13
Związek z hollywoodzkim gwiazdorem był jednym z najgłośniejszych w jej karierze.
Ich historia z lat 2010–2011 miała być inspiracją dla piosenki „The Last Time”. Według plotek to właśnie 10-letnia różnica wieku sprawiła, że Jake się wycofał.
Podobno zerwał z nią SMS-em w dniu jej urodzin (!).
Miał też nie pojawić się na imprezie urodzinowej Taylor, co dla niej było „ostatnią kroplą”.
6 / 13
Miał tylko 18 lat, a ona 22. Jego rodzina była w szoku, że Taylor… kupiła dom obok posiadłości Kennedych, żeby być bliżej ukochanego.
Kilka miesięcy później sprzedała nieruchomość z dużym zyskiem.
7 / 13
Związek z gwiazdorem One Direction odbił się echem na całym świecie. „I Knew You Were Trouble” i wiele utworów z albumu „1989” to ukłon w stronę tej relacji.
8 / 13
DJ i producent przez ponad rok był u boku Taylor Swift, a ich rozstanie komentowały wszystkie media. Fani wskazują, że to właśnie o nim jest kilka utworów z płyty „Reputation”.
Zerwanie było bardzo głośne, bo wyszło na jaw, że Taylor… napisała hit „This Is What You Came For” dla Rihanny, ale nie chciała być podpisana.
Po rozstaniu Calvin wywołał burzę na Twitterze, oskarżając Taylor o „próbę zniszczenia jego kariery”.
9 / 13
Latem 2016 roku paparazzi śledzili ich każdy krok. Niestety relacja nie przetrwała próby czasu.
Ich związek trwał trzy miesiące, ale był tak spektakularnie medialny, że wielu uważało go za PR-owy.
10 / 13
To właśnie z nim Taylor była aż sześć lat. Tworzyli z pozoru stabilny związek, a gwiazda dedykowała mu m.in. utwory „Gorgeous” i „…Ready for It?”. Rozstali się w 2023 roku.
Joe znany był z tego, że unikał czerwonych dywanów z Taylor i wolał, żeby ich relacja była prywatna.
Plotkowano, że powodem rozstania była różnica priorytetów- on nie chciał życia w świetle reflektorów.
11 / 13
Po rozstaniu z Alwynem artystka związała się z liderem The 1975.
Związek trwał bardzo krótko, ale Healy zdążył wywołać kontrowersje przez swoje skandale: obraźliwe żarty w podcaście i uzależnienia.
Fani mówili, że „to był jej największy błąd randkowy od czasów Mayera”.
12 / 13
Związek z futbolistą z Kansas City Chiefs rozpoczął się w 2023 roku, a dziś para jest już zaręczona.
Historia zaczęła się od tego, że… podarował jej bransoletkę ze swoim numerem telefonu, ale nie udało mu się jej wręczyć.
Dziś są jedną z najbardziej medialnych par świata, a po zaręczynach media spekulują, że ich ślub może być „amerykańskim royal wedding”.
Swifties nie mają wątpliwości- Travis to „endgame”, czyli finałowa miłość Taylor.
13 / 13
Lista byłych partnerów Taylor Swift jest imponująca, a każdy związek stawał się inspiracją dla jej muzyki. Teraz jednak gwiazda przekonuje, że z Travisem Kelce odnalazła szczęście, którego szukała latami. Czy to faktycznie historia z happy endem?
Anonim | 28 sierpnia 2025
Watpie. Niezły ma przebieg.