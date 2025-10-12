Adrianna Biedrzyńska przez lata nie miała kontaktu z córką. Jak dziś wygląda Michalina Robakiewicz?

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady

Adrianna Biedrzyńska jest jedną z najpopularniejszych aktor. Widzowie pokochali ją za sprawą ról w serialach: „Barwy szczęścia” oraz Klan.

To jednak jej debiut był prawdziwym objawieniem. Aktorka po raz pierwszy na szklanym ekranie wystąpiła w 1984 roku. Podbiła serca fanów rolą Elizy w filmie „Miłość z listy przebojów”.