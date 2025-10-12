times-dark
Kozaczek
Adrianna Biedrzyńska przez lata nie miała kontaktu z córką. Jak dziś wygląda Michalina Robakiewicz?

Córka Adrianny Biedrzyńskiej ma już 31 lat.

Adrianna Biedrzyńska Michalina Robakiewicz
/ 12.10.2025 /
EmEl
Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Adrianna Biedrzyńska mimo wielu sukcesów w branży filmowej, w życiu prywatnym toczyła wiele wojen. 

Nikt nie wiedział przez lata, co kryło się za uwodzicielskim spojrzeniem…

13058b

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Adrianna Biedrzyńska jest jedną z najpopularniejszych aktor. Widzowie pokochali ją za sprawą ról w serialach: „Barwy szczęścia” oraz Klan. 

To jednak jej debiut był prawdziwym objawieniem. Aktorka po raz pierwszy na szklanym ekranie wystąpiła w 1984 roku. Podbiła serca fanów rolą Elizy w filmie „Miłość z listy przebojów”.

casinos23

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Później widzowie kochali ją oglądać w takich produkcjach jak „Borys Godunow”,  „Piłkarski poker”, „Pierścionek z orłem w koronie”, „Lepiej być piękną i bogatą”, „Fitness Club”, czy „Klan”. 

biedrzynska47

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Przez długi czas zawodowe sukcesy aktorki nie szły w parze ze spokojem w życiu osobistym. W przeszłości Aldona Biedrzyńska była w związku z Maciejem Robakiewiczem – aktorem znanym m.in. z serialu „Prawo Agaty”. Niestety, ich relacja nie przetrwała.

Jak wyznała artystka w jednym z wywiadów, jej mąż odszedł od niej niedługo po narodzinach ich córki, Michaliny. „Zaledwie dziesięć dni po porodzie usłyszałam od ojca Michaśki, że nie jest już mną zainteresowany – ani mną, ani naszym dzieckiem” – wspominała w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.

akpa20100715_miedzyzdroje_czw_en8372

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Adrianna Biedrzyńska nigdy jednak się nie poddała.

Samodzielnie wychowywała swoją córkę, aż poznała drugiego męża — Marcina Miazgę w 2003 roku. 

barwy300

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Ich relacja była jednak mocno burzliwa. Jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się w lipcu 2013 roku. 

scena z: Michalina Robakiewicz

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Adrianna Biedrzyńska zostawiła męża dla  Sebastiana Błaszczyka, który był od niej o 15 lat młodszy. 

Córka aktorki — Michalina Robakiewicz oraz jej ojczym długo nie mogli wybaczyć jej tej decyzji. Był to dla nich prawdziwy cios.

scena z: Adrianna Biedrzyńska

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Potem 18-letnia córka Adrianny Biedrzyńskiej wyprowadziła się od matki do ojczyma.

Przez dłuższy czas nie miała kontaktu z matką, aż ta zachorowała na raka mózgu. Wtedy córka skupiła się na pomocy matce i później aktorce udało się wygrać z chorobą.

scena z: Michalina Robakiewicz

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Michalina Robakiewicz pogodziła się z matką i poszła w jej aktorskie ślady. 

Zadebiutowała na ekranie jako Kamila Chojnicka w serialu „Klan”.

scena z: Adrianna Biedrzyńska

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Dziś Michalina Robakiewicz ma na koncie wiele ról. Adrianna Biedrzyńska we wszystkim jej kibicuje. 

Widzowie pokochali Michalinę Robakiewicz za role w „Kontroli”, „Psy 3. W imię zasad”,  czy „Tonia”.

scena z: Adrianna Biedrzyńska

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Adrianna Biedrzyńska dziś cieszy się pełnią życia i podkreśla, że jest zachwycona swoim życiem. Aktorka lata temu otrzymała diagnozę, że będzie żyła od trzech tygodni do 3 miesięcy. 

Na szczęście słowa lekarzy się nie potwierdziły, a dziś Adrianna Biedrzyńska chętnie pojawia się w telewizji i na szklanym ekranie.

Na zdj.: Michalina Robakiewicz

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Michalina Robakiewicz i Adrianna Biedrzyńska chętnie pojawiają się wspólnie na eventach. Matka i córka są do siebie bardzo podobne. 

Michalina Robakiewicz, Agnieszka Mrozińska, Adrianna Biedrzyńska

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Michalina Robakiewicz i Adrianna Biedrzyńska często wspierają swoich znajomych po fachu w medialnych przedsięwzięciach. 

Nie tak dawno temu pojawiły się na premierze płyty znanej wokalistki.

Fot. Gałązka/AKPA

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Adrianna Biedrzyńska też chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi aktorki. 

Artystka w jednym z docinków „Halo tu Polsat” ucięła sobie miłą pogawędkę z Grażyną Szapołowską.

Fot. AKPA

Adrianna Biedrzyńska była ikoną lat 80. Córka poszła w jej ślady 

Michalina Robakiewicz i Adrianna Biedrzyńska tworzą razem świetny aktorski duet. 

KOMENTARZE

