Adrianna Biedrzyńska przez lata nie miała kontaktu z córką. Jak dziś wygląda Michalina Robakiewicz?
Córka Adrianny Biedrzyńskiej ma już 31 lat.
Adrianna Biedrzyńska mimo wielu sukcesów w branży filmowej, w życiu prywatnym toczyła wiele wojen.
Nikt nie wiedział przez lata, co kryło się za uwodzicielskim spojrzeniem…
Adrianna Biedrzyńska jest jedną z najpopularniejszych aktor. Widzowie pokochali ją za sprawą ról w serialach: „Barwy szczęścia” oraz Klan.
To jednak jej debiut był prawdziwym objawieniem. Aktorka po raz pierwszy na szklanym ekranie wystąpiła w 1984 roku. Podbiła serca fanów rolą Elizy w filmie „Miłość z listy przebojów”.
Później widzowie kochali ją oglądać w takich produkcjach jak „Borys Godunow”, „Piłkarski poker”, „Pierścionek z orłem w koronie”, „Lepiej być piękną i bogatą”, „Fitness Club”, czy „Klan”.
Przez długi czas zawodowe sukcesy aktorki nie szły w parze ze spokojem w życiu osobistym. W przeszłości Aldona Biedrzyńska była w związku z Maciejem Robakiewiczem – aktorem znanym m.in. z serialu „Prawo Agaty”. Niestety, ich relacja nie przetrwała.
Jak wyznała artystka w jednym z wywiadów, jej mąż odszedł od niej niedługo po narodzinach ich córki, Michaliny. „Zaledwie dziesięć dni po porodzie usłyszałam od ojca Michaśki, że nie jest już mną zainteresowany – ani mną, ani naszym dzieckiem” – wspominała w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.
Adrianna Biedrzyńska nigdy jednak się nie poddała.
Samodzielnie wychowywała swoją córkę, aż poznała drugiego męża — Marcina Miazgę w 2003 roku.
Ich relacja była jednak mocno burzliwa. Jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się w lipcu 2013 roku.
Adrianna Biedrzyńska zostawiła męża dla Sebastiana Błaszczyka, który był od niej o 15 lat młodszy.
Córka aktorki — Michalina Robakiewicz oraz jej ojczym długo nie mogli wybaczyć jej tej decyzji. Był to dla nich prawdziwy cios.
Potem 18-letnia córka Adrianny Biedrzyńskiej wyprowadziła się od matki do ojczyma.
Przez dłuższy czas nie miała kontaktu z matką, aż ta zachorowała na raka mózgu. Wtedy córka skupiła się na pomocy matce i później aktorce udało się wygrać z chorobą.
Michalina Robakiewicz pogodziła się z matką i poszła w jej aktorskie ślady.
Zadebiutowała na ekranie jako Kamila Chojnicka w serialu „Klan”.
Dziś Michalina Robakiewicz ma na koncie wiele ról. Adrianna Biedrzyńska we wszystkim jej kibicuje.
Widzowie pokochali Michalinę Robakiewicz za role w „Kontroli”, „Psy 3. W imię zasad”, czy „Tonia”.
Adrianna Biedrzyńska dziś cieszy się pełnią życia i podkreśla, że jest zachwycona swoim życiem. Aktorka lata temu otrzymała diagnozę, że będzie żyła od trzech tygodni do 3 miesięcy.
Na szczęście słowa lekarzy się nie potwierdziły, a dziś Adrianna Biedrzyńska chętnie pojawia się w telewizji i na szklanym ekranie.
Michalina Robakiewicz i Adrianna Biedrzyńska chętnie pojawiają się wspólnie na eventach. Matka i córka są do siebie bardzo podobne.
Michalina Robakiewicz i Adrianna Biedrzyńska często wspierają swoich znajomych po fachu w medialnych przedsięwzięciach.
Nie tak dawno temu pojawiły się na premierze płyty znanej wokalistki.
Adrianna Biedrzyńska też chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi aktorki.
Artystka w jednym z docinków „Halo tu Polsat” ucięła sobie miłą pogawędkę z Grażyną Szapołowską.
Michalina Robakiewicz i Adrianna Biedrzyńska tworzą razem świetny aktorski duet.