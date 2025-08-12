times-dark
Kozaczek
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd

Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak

Po kameralnym ślubie, przyszedł czas na huczne afterparty w posiadłości Peltzów.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz
/ 12.08.2025 /
Marysia
afterparty Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Rodzina panny młodej w centrum, Beckhamowie wciąż poza listą gości źródło Instagram

1 / 5

Afterparty Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Rodzina panny młodej w centrum, a rodzice pana młodego... (FOTO)

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz od kilku dni żyją w rytmie ślubnych uniesień.

Po kameralnej ceremonii, która odbyła się z dala od mediów i bez udziału słynnych rodziców pana młodego, przyszedł czas na huczne afterparty.

2 / 5

Afterparty Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Rodzina panny młodej w centrum, a rodzice pana młodego... (FOTO)

Gospodarzem imprezy ponownie była rodzina Nicoli. Jej mama, Claudia Peltz, poprowadziła córkę na parkiet, a panna młoda zachwyciła kreacją inspirowaną motylami.

Motyw ten – symbol przemiany i nowego początku – wydaje się nieprzypadkowy w kontekście relacji z rodziną Beckhama.

IMG_8041

3 / 5

Afterparty Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Rodzina panny młodej w centrum, a rodzice pana młodego... (FOTO)

Na liście gości znalazły się wielkie nazwiska. Pojawili się m.in. Adrien Brody i Georgina Chapman, była żona Harveya Weinsteina, a także projektant Alexander Wang.

W kadrze uchwycono też brata panny młodej, Brada Peltza, oraz ekipę jej wieloletnich przyjaciół i współpracowników.

IMG_8040

4 / 5

Afterparty Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Rodzina panny młodej w centrum, a rodzice pana młodego... (FOTO)

Symboliczne było to, że choć impreza tętniła życiem, na parkiecie i w obiektywach aparatów dominowali członkowie rodziny Peltz. David i Victoria Beckham – podobnie jak podczas samej ceremonii – nie pojawili się, co tylko podsyciło spekulacje o trwającym konflikcie.

5 / 5

Afterparty Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Rodzina panny młodej w centrum, a rodzice pana młodego... (FOTO)

Jedno jest pewne – motylowe afterparty było nie tylko zwieńczeniem ślubnego weekendu, ale i kolejnym rozdziałem w rodzinnej sadze, która wciąż elektryzuje fanów.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy
Dziś mają piątkę dzieci i są świeżo upieczonym narzeczeństwem!
Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi… (FOTO)
Gwiazdy Newsy Programy TV
Julia Wieniawa Maciej Musiał
Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi… (FOTO)
Pojawiła się nawet świeżo upieczona mama- Olga Kalicka!
Karol Nawrocki z synami na meczu Lechii Gdańsk. Do sieci trafiło prywatne zdjęcie (FOTO)
Aktualności Newsy
Daniel Nawrocki Karol Nawrocki
Karol Nawrocki z synami na meczu Lechii Gdańsk. Do sieci trafiło prywatne zdjęcie (FOTO)
Internauci od razu ruszyli z komentarzami.
Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Brooklyn Beckham David Beckham
Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz odnowili przysięgę małżeńską.
Tak Kylie Jenner świętowała 28. urodziny! Rodzina znów się postarała…
Ale plota! Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Impreza Kendall Jenner
Tak Kylie Jenner świętowała 28. urodziny! Rodzina znów się postarała…
Celebrytka pochwaliła się prywatnymi kadrami z imprezy...
Marcin Hakiel pokazał wszystkie swoje dzieci. Niesamowite jak Adaś wyrósł
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Dominika Serowska Marcin Hakiel
Marcin Hakiel pokazał wszystkie swoje dzieci. Niesamowite jak Adaś wyrósł
Tancerz spędza lato w wyjątkowym gronie.
Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”! Fajerwerki, złote akcenty i telefon z życzeniami (FOTO)
Programy TV Związki gwiazd
Rolnik Szuka żony
Bajkowy ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”! Fajerwerki, złote akcenty i telefon z życzeniami (FOTO)
Zakochani pochwalili się romantycznymi kadrami.
Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan wraca w wielkim stylu. W przeszłości jazda pod wpływem, odwyki, odwołane kontrakty
Teraz możemy zobaczyć ją w kontynuacji kultowego „Zakręconego piątku 2”.
Mikołaj Krawczyk nie odpuszcza Anecie Zając. „Nie mam litości dla oprawcy moich synów…”
Newsy Polscy celebryci
Aneta Zając Mikołaj Krawczyk
Mikołaj Krawczyk nie odpuszcza Anecie Zając. „Nie mam litości dla oprawcy moich synów…”
Padły zaskakujące i poważne oskarżenia!
Daniel Nawrocki debiutuje jako dziennikarz w prawicowym serwisie. Internauci już wydali opinię!
Aktualności Newsy
Daniel Nawrocki Filip Chajzer
Daniel Nawrocki debiutuje jako dziennikarz w prawicowym serwisie. Internauci już wydali opinię!
Opublikował pierwszy odcinek programu z Filipem Chajzerem.
GQ POLAND zadebiutuje już jesienią! Naczelnym znany prezenter telewizyjny
Newsy
GQ POLAND zadebiutuje już jesienią! Naczelnym znany prezenter telewizyjny
Magazyn częścią grupy mediowej New Media Wave, wydawcy serwisów kozaczek.pl.
Czy Marta Nawrocka trzyma w domu broń? Oto, co ustalono
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Czy Marta Nawrocka trzyma w domu broń? Oto, co ustalono
Pierwsza dama od początku roku przebywa na bezpłatnym urlopie, a teraz sprawdzono, czy ma dostęp do broni służbowej.
Wielki powrót do „The Voice Senior”! „To nie była łatwa decyzja”
Newsy
The Voice Senior
Wielki powrót do „The Voice Senior”! „To nie była łatwa decyzja”
Kto zgodził się na powrót do programu?
Byli partnerzy znów na wojennej ścieżce. Mikołaj Krawczyk bezlitośnie o Anecie Zając
Newsy Polscy celebryci
Aneta Zając Mikołaj Krawczyk
Byli partnerzy znów na wojennej ścieżce. Mikołaj Krawczyk bezlitośnie o Anecie Zając
Aktor kolejny raz wbił szpilę byłej żonie. 
Daniel Olbrychski pojawił się o kulach w Janowie Podlaskim. Przeszedł operację!
Newsy
Daniel Olbrychski
Daniel Olbrychski pojawił się o kulach w Janowie Podlaskim. Przeszedł operację!
Żona przekazał, co się stało aktorowi.
Barbara Bursztynowicz od 50 lat jest żoną Jacka Bursztynowicza: „Trafiłam na człowieka, który jest emocjonalnie stabilny”
Newsy
Barbara Bursztynowicz Love Stories
Barbara Bursztynowicz od 50 lat jest żoną Jacka Bursztynowicza: „Trafiłam na człowieka, który jest emocjonalnie stabilny”
Kim jest mąż aktorki?
 