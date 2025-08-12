Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Po kameralnym ślubie, przyszedł czas na huczne afterparty w posiadłości Peltzów.
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz od kilku dni żyją w rytmie ślubnych uniesień.
Po kameralnej ceremonii, która odbyła się z dala od mediów i bez udziału słynnych rodziców pana młodego, przyszedł czas na huczne afterparty.
Gospodarzem imprezy ponownie była rodzina Nicoli. Jej mama, Claudia Peltz, poprowadziła córkę na parkiet, a panna młoda zachwyciła kreacją inspirowaną motylami.
Motyw ten – symbol przemiany i nowego początku – wydaje się nieprzypadkowy w kontekście relacji z rodziną Beckhama.
Na liście gości znalazły się wielkie nazwiska. Pojawili się m.in. Adrien Brody i Georgina Chapman, była żona Harveya Weinsteina, a także projektant Alexander Wang.
W kadrze uchwycono też brata panny młodej, Brada Peltza, oraz ekipę jej wieloletnich przyjaciół i współpracowników.
Symboliczne było to, że choć impreza tętniła życiem, na parkiecie i w obiektywach aparatów dominowali członkowie rodziny Peltz. David i Victoria Beckham – podobnie jak podczas samej ceremonii – nie pojawili się, co tylko podsyciło spekulacje o trwającym konflikcie.
Jedno jest pewne – motylowe afterparty było nie tylko zwieńczeniem ślubnego weekendu, ale i kolejnym rozdziałem w rodzinnej sadze, która wciąż elektryzuje fanów.