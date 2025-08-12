Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak

Afterparty Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Rodzina panny młodej w centrum, a rodzice pana młodego... (FOTO)

Na liście gości znalazły się wielkie nazwiska. Pojawili się m.in. Adrien Brody i Georgina Chapman, była żona Harveya Weinsteina, a także projektant Alexander Wang.

W kadrze uchwycono też brata panny młodej, Brada Peltza, oraz ekipę jej wieloletnich przyjaciół i współpracowników.