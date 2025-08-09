times-dark
Kozaczek
Anna Grodzka dziś wygląda całkowicie inaczej! Pojawiło się jej najnowsze zdjęcie

Tak wygląda była posłanka na emeryturze.

Anna Grodzka
/ 09.08.2025 /
Karolina T.
scena z: Anna Grodzka, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

1 / 5

Co słychać u Anny Grodzkiej?

Anna Grodzka przez lata działała w polityce i wzbudzała wiele emocji. Nie jeden polityk mógłby jej pozazdrościć popularności i zainteresowania mediów.

Natomiast z czasem wycofała się z medialnego zgiełku. Co dziś robi i jak wygląda Anna Grodzka?

 

scena z: Anna Grodzka, SK:, , fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

2 / 5

Co słychać u Anny Grodzkiej?

Anna Grodzka urodziła się mężczyzną – Krzysztofem Bęgowskim.

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie założyła rodzinę. Prowadziła biznes wydawniczy, poligraficzny, reklamowy i filmowy. Można by stwierdzi, że prowadziła normalne życie. Wszystko zmieniło się , gdy wzięła rozwód z żoną. Wówczas jej syna Bartosz był już pełnoletni:

„Syn mnie zaakceptował. Zawsze starałam się tak dbać o jego wychowanie, żeby był otwarty na wszystko, co się nam może zdarzyć, na innych ludzi, na odmienność. Gdy się rozwodziłyśmy z żoną, miał już 23 lata. Był po prostu dojrzałym człowiekiem” – wyznała Anna Grodzka w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

scena z: Anna Grodzka, SK:, , fot. Baranowski Michał/AKPA

3 / 5

Co słychać u Anny Grodzkiej?

Anna Grodzka już w wieku 11 lat wiedziała, że czuje się kobietą,: 

„Rozstanie z moją żoną było dla mnie sprawą najtrudniejszą w życiu. I to jest na tyle skomplikowane, że nie da się tego jednoznacznie ocenić” — przyznała w rozmowie z „Dziennikiem Gazeta Prawna”.

 

2010 rok to był jej najszczęśliwszy moment z życiu:

„Było piękne letnie przedpołudnie. Miałam na sobie czarną spódnicę do połowy łydki, biały cienki żakiecik, biżuterię i sandałki na obcasie. W torebce dowód osobisty na nazwisko Anna Grodzka. Szłam ulicą Puławską, przeglądałam się w szybach wystaw sklepowych, pachniałam perfumami »Angel Or Devil«. Ktoś powiedział: przepraszam panią, bo chciał mnie wyminąć. Poczułam łzy pod powiekami. Nareszcie byłam kobietą, także dla innych” — wspominała w „Vivie!”.

SK:, , fot. Baranowski/AKPA

4 / 5

Co słychać u Anny Grodzkiej?

Rok później dostała się do Sejmu – uzyskała mandat poselski z listy Ruchu Palikota. Była pierwszą posłanką transpłciową w Polsce.

Jednak po 4-letniej kadencji zakończyła przygodę z polityką. Próbowała powrócić do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2015 i 2019 r. ale bezskutecznie.

„Wycofałam się z polityki. Mimo że pojawiły się możliwości dalszego bycia w parlamencie, nie startowałam w wyborach. Zajęłam się swoim hobby – komponuję muzykę filmową. Trzymam się jak najdalej od polityki, bo polityka nie jest dla osób z misją, polityka jest dla szachistów. Ja się do tego po prostu nie nadaję” – mówiła Anna Grodzka w programie „Onet Small Talk”

Anna_Grodzka_fot_Instagram_579a0554d3

5 / 5

Co słychać u Anny Grodzkiej?

Teraz w sici pojawiło się nowe zdjęcie Anny Grodzkiej, które wywołało lawinę komentarzy. Była posłanka pozuje na okładce magazynu „Replika”.

 

Jak się okazuje, już myśli o śmierci:

„Nad brzegiem jeziora, przy ognisku i z piękną muzyką- to byłby piękny pogrzeb. Ale jeśli będzie mróz czy zawierucha? Muszę tak zakombinować, żeby umrzeć latem” – wyznała Anna Grodzka w wywiadzie z magazynem “Replika”.

  Więcej galerii
