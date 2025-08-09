Anna Grodzka dziś wygląda całkowicie inaczej! Pojawiło się jej najnowsze zdjęcie
Tak wygląda była posłanka na emeryturze.
1 / 5
Anna Grodzka przez lata działała w polityce i wzbudzała wiele emocji. Nie jeden polityk mógłby jej pozazdrościć popularności i zainteresowania mediów.
Natomiast z czasem wycofała się z medialnego zgiełku. Co dziś robi i jak wygląda Anna Grodzka?
2 / 5
Anna Grodzka urodziła się mężczyzną – Krzysztofem Bęgowskim.
Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie założyła rodzinę. Prowadziła biznes wydawniczy, poligraficzny, reklamowy i filmowy. Można by stwierdzi, że prowadziła normalne życie. Wszystko zmieniło się , gdy wzięła rozwód z żoną. Wówczas jej syna Bartosz był już pełnoletni:
„Syn mnie zaakceptował. Zawsze starałam się tak dbać o jego wychowanie, żeby był otwarty na wszystko, co się nam może zdarzyć, na innych ludzi, na odmienność. Gdy się rozwodziłyśmy z żoną, miał już 23 lata. Był po prostu dojrzałym człowiekiem” – wyznała Anna Grodzka w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.
3 / 5
Anna Grodzka już w wieku 11 lat wiedziała, że czuje się kobietą,:
„Rozstanie z moją żoną było dla mnie sprawą najtrudniejszą w życiu. I to jest na tyle skomplikowane, że nie da się tego jednoznacznie ocenić” — przyznała w rozmowie z „Dziennikiem Gazeta Prawna”.
2010 rok to był jej najszczęśliwszy moment z życiu:
„Było piękne letnie przedpołudnie. Miałam na sobie czarną spódnicę do połowy łydki, biały cienki żakiecik, biżuterię i sandałki na obcasie. W torebce dowód osobisty na nazwisko Anna Grodzka. Szłam ulicą Puławską, przeglądałam się w szybach wystaw sklepowych, pachniałam perfumami »Angel Or Devil«. Ktoś powiedział: przepraszam panią, bo chciał mnie wyminąć. Poczułam łzy pod powiekami. Nareszcie byłam kobietą, także dla innych” — wspominała w „Vivie!”.
4 / 5
Rok później dostała się do Sejmu – uzyskała mandat poselski z listy Ruchu Palikota. Była pierwszą posłanką transpłciową w Polsce.
Jednak po 4-letniej kadencji zakończyła przygodę z polityką. Próbowała powrócić do Sejmu w wyborach parlamentarnych w 2015 i 2019 r. ale bezskutecznie.
„Wycofałam się z polityki. Mimo że pojawiły się możliwości dalszego bycia w parlamencie, nie startowałam w wyborach. Zajęłam się swoim hobby – komponuję muzykę filmową. Trzymam się jak najdalej od polityki, bo polityka nie jest dla osób z misją, polityka jest dla szachistów. Ja się do tego po prostu nie nadaję” – mówiła Anna Grodzka w programie „Onet Small Talk”
5 / 5
Teraz w sici pojawiło się nowe zdjęcie Anny Grodzkiej, które wywołało lawinę komentarzy. Była posłanka pozuje na okładce magazynu „Replika”.
Jak się okazuje, już myśli o śmierci:
„Nad brzegiem jeziora, przy ognisku i z piękną muzyką- to byłby piękny pogrzeb. Ale jeśli będzie mróz czy zawierucha? Muszę tak zakombinować, żeby umrzeć latem” – wyznała Anna Grodzka w wywiadzie z magazynem “Replika”.