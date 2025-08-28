Anne Hathaway zaliczyła groźny upadek na planie „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Wszystko nagrały kamery (WIDEO)
Gwiazda spadła ze schodów podczas kręcenia jednej ze scen, a nagranie błyskawicznie obiegło sieć.
Anne Hathaway wróciła na plan kultowego filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, jednak pierwsze dni zdjęć przyniosły nieoczekiwany zwrot akcji.
Aktorka, która ponownie wciela się w rolę Andy Sachs, potknęła się i spadła ze schodów w trakcie nagrywania sceny. Całe zdarzenie zostało uchwycone przez paparazzi i wywołało poruszenie wśród fanów.
Na szczęście obsada i ekipa filmowa błyskawicznie ruszyły jej z pomocą. Chwilę później gwiazda wstała o własnych siłach i dała do zrozumienia, że nic poważnego się nie stało. Mimo tego nagranie z incydentu, wywołało falę komentarzy w sieci.
Fani nie kryją ulgi, że ich ulubienica wyszła z całej sytuacji cało.
„Najważniejsze, że nic jej się nie stało”, „Prawdziwa profesjonalistka- wstała i gra dalej”
-piszą w komentarzach internauci.
Nowa część kultowego hitu z 2006 roku ma przyciągnąć zarówno dawnych wielbicieli, jak i zupełnie nowe pokolenie widzów. Na ekranie obok Anne Hathaway ponownie pojawi się Meryl Streep w roli Mirandy Priestly, co dodatkowo podgrzewa emocje.
Myślicie, że „Diabeł ubiera się u Prady 2” przebije sukces pierwszej części?
