Anne Hathaway zaliczyła groźny upadek na planie „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Wszystko nagrały kamery (WIDEO)

Gwiazda spadła ze schodów podczas kręcenia jednej ze scen, a nagranie błyskawicznie obiegło sieć.

/ 28.08.2025 /
Anne Hathaway zaliczyła groźny upadek na planie „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Wszystko nagrały kamery źródło FORUM

Anne Hathaway wróciła na plan kultowego filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, jednak pierwsze dni zdjęć przyniosły nieoczekiwany zwrot akcji.

Aktorka, która ponownie wciela się w rolę Andy Sachs, potknęła się i spadła ze schodów w trakcie nagrywania sceny. Całe zdarzenie zostało uchwycone przez paparazzi i wywołało poruszenie wśród fanów.

Anne Hathaway falls down the stairs while filming

Na szczęście obsada i ekipa filmowa błyskawicznie ruszyły jej z pomocą. Chwilę później gwiazda wstała o własnych siłach i dała do zrozumienia, że nic poważnego się nie stało. Mimo tego nagranie z incydentu, wywołało falę komentarzy w sieci.

@anniecrave Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ @Anne Hathaway #annehathaway #fyp ♬ som original - Anne Hathaway Crave

Fani nie kryją ulgi, że ich ulubienica wyszła z całej sytuacji cało.

„Najważniejsze, że nic jej się nie stało”, „Prawdziwa profesjonalistka- wstała i gra dalej”

-piszą w komentarzach internauci.

*EXCLUSIVE* Anne Hathaway takes a tumble on set of

Nowa część kultowego hitu z 2006 roku ma przyciągnąć zarówno dawnych wielbicieli, jak i zupełnie nowe pokolenie widzów. Na ekranie obok Anne Hathaway ponownie pojawi się Meryl Streep w roli Mirandy Priestly, co dodatkowo podgrzewa emocje.

@annehathawaybrasil She’s fine! Anne Hathaway caindo durante a gravação de uma cena de ‘O Diabo Veste Prada 2’… e a versão final sem o acidente. Hollywood Pipeline | Instagram Reels. – #annehathaway #annehathawayedit #andysachs #thedevilwearsprada #odiabovesteprada #fyp #vaiprafy #foryoupage ♬ original sound - Anne Hathaway Brasil

Myślicie, że „Diabeł ubiera się u Prady 2” przebije sukces pierwszej części?

