Bal Charytatywny Fundacji TVN co roku zamienia Warszawę w polską stolicę glamour. To moment, w którym znane osobistości mogą zabłysnąć w stylizacjach rodem z prestiżowych gal filmowych. Dziennikarze, prezenterzy i inne gwiazdy telewizji prezentują kreacje, które bez wahania mogłyby pojawić się na najważniejszych światowych czerwonych dywanach. Tegoroczne wydarzenie ponownie potwierdziło tę tradycję przepychu i elegancji.

Większość gwiazd zdecydowało się na stonowane stylizacje w kolorach bieli lub czerni. Znalazły się jednak celebrytki, które wyłamały się z tego schematu. Anita Werner postawiła na krwistoczerwoną, dopasowaną suknię bez ramiączek.