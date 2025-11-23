Bal TVN 2025. Te gwiazdy postawiły na kolor. Aż kręci się w głowie
Zobaczcie, jak się prezentowały!
Bal Charytatywny Fundacji TVN co roku zamienia Warszawę w polską stolicę glamour. To moment, w którym znane osobistości mogą zabłysnąć w stylizacjach rodem z prestiżowych gal filmowych. Dziennikarze, prezenterzy i inne gwiazdy telewizji prezentują kreacje, które bez wahania mogłyby pojawić się na najważniejszych światowych czerwonych dywanach. Tegoroczne wydarzenie ponownie potwierdziło tę tradycję przepychu i elegancji.
Większość gwiazd zdecydowało się na stonowane stylizacje w kolorach bieli lub czerni. Znalazły się jednak celebrytki, które wyłamały się z tego schematu. Anita Werner postawiła na krwistoczerwoną, dopasowaną suknię bez ramiączek.
Marta Kuligowska założyła natomiast burgundową, asymetryczną kreacją. Na ramieniu znajdowała się nietypowa ozdoba, mocno przykuwająca uwagę. Do tego wybrała pasującą kolorystycznie torebkę Chanel.
Kasia Warnke podobnie, jak Anita Werner postawiła na krwistą czerwień. Kreacja sięgała do ziemi, a jej centralnym punktem był nietypowy rękaw. Aby przełamać czerwień, Warnke dobrała zieloną torebkę.
Marta Wierzbicka natomiast wyróżniała się żółtą stylizacją. Prosta, długa sukienka bez ramiączek dodała aktorce dziewczęcości i wdzięku.
Katarzyna Kolenda-Zaleska, tak jak jej koleżanki zdecydowała się na długą suknię. W porównaniu do nich wybrała jednak kolor śliwkowy. Jej ramiona okalała peleryna w tym samym kolorze, prawdopodobnie stanowiąca element sukienki.
Na czerwoną kreację postawiła również Agnieszka Sienkiewicz. Jej sukienka bez ramiączek miała pokaźne rozcięcie na nogę. Centralnym jej punktem było ozdobne wiązanie na brzuchu.
Ewa Drzyzga natomiast zdecydowała się na róż. Prostą kreację maxi wyróżniały satynowe rękawki.
Edyta Zając na Balu Fundacji TVN pojawiła się u boku swego ukochanego – Michała Mikołajczaka. Modelka i prezenterka postawiła na piękną balową krecję, która uwydatniła jej figurę.
pierwsze miejsce ewa drzyzga, przepieknie, potem matra wierzbicka, czerwien bedzie kolorem 2026 wiec zbyt szybkie pokazywanie tej barwy wcale nie posluzy tym celebre, co one ubiora w przyszlym roku?