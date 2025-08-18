Barbara Kurdej-Szatan dokazuje z siostrą na teatralnej scenie! Wystąpiły w skąpych stylizacjach (FOTO)

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania

18 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się próba medialna spektaklu w ramach Projektu Inicjatyw Aktorskich pt. „Ina. Wolisz, kiedy się śmieję” w reż. Katarzyny Dudzic-Grabińskiej i w wykonaniu sióstr – Barbary Kurdej-Szatan i Katarzyny Kurdej-Mania.