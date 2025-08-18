times-dark
Czerwony dywan

Barbara Kurdej-Szatan dokazuje z siostrą na teatralnej scenie! Wystąpiły w skąpych stylizacjach (FOTO)

Siostrzana miłość przeniosła się na scenę.

Barbara Kurdej Szatan
18.08.2025
Aurora
Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania

1 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania

18 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się próba medialna spektaklu w ramach Projektu Inicjatyw Aktorskich pt. „Ina. Wolisz, kiedy się śmieję” w reż. Katarzyny Dudzic-Grabińskiej i w wykonaniu sióstr – Barbary Kurdej-Szatan i Katarzyny Kurdej-Mania.

Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania źródło AKPA

2 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania

Poruszająca i tajemnicza historia życiowa Benity stanowi opowieść o artystkach teraz i kiedyś.

Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania-min źródło AKPA

3 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania

Jak ostrzega Teatr Muzyczny w Gdyni – przedstawienie nie stroni od odważnych myśli, humoru i (auto)ironii!

Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania-min źródło AKPA

4 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania występują w głównych rolach i nie boją się odważnych scen, a tym bardziej strojów.

Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania źródło AKPA

5 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania
Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania-min źródło AKPA

6 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania
Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania źródło AKPA

7 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania
Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania źródło AKPA

8 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania
Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania-min źródło AKPA

9 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania
Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Kurdej-Mania-min źródło AKPA

10 / 10

Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania
