Barbara Kurdej-Szatan dokazuje z siostrą na teatralnej scenie! Wystąpiły w skąpych stylizacjach (FOTO)
Siostrzana miłość przeniosła się na scenę.
18 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się próba medialna spektaklu w ramach Projektu Inicjatyw Aktorskich pt. „Ina. Wolisz, kiedy się śmieję” w reż. Katarzyny Dudzic-Grabińskiej i w wykonaniu sióstr – Barbary Kurdej-Szatan i Katarzyny Kurdej-Mania.
Poruszająca i tajemnicza historia życiowa Benity stanowi opowieść o artystkach teraz i kiedyś.
Jak ostrzega Teatr Muzyczny w Gdyni – przedstawienie nie stroni od odważnych myśli, humoru i (auto)ironii!
Barbara Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania występują w głównych rolach i nie boją się odważnych scen, a tym bardziej strojów.
