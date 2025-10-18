times-dark
Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)

Barbara Kurdej-Szatan, Anna Wendzikowska...

Anna Wendzikowska Barbara Kurdej Szatan Magdalena Boczarska Maja Hyży Marcela Leszczak Mateusz Banasiuk Premiera Filmu
/ 18.10.2025 /
KJ
akpa20251018_noc_zoo_mp_2978 źródło AKPA

1 / 14

Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska

Dziś w jednym z warszawskich kin odbyła się premiera filmu animowanego  „Noc w ZOO”, na której zjawiła się cała plejada gwiazd. W głosy bajkowych postaci wcieli się m.in. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk.

akpa20251018_noc_zoo_mp_3241 źródło AKPA

2 / 14

Barbara Kurdej-Szatan
akpa20251018_noc_zoo_mp_3127 źródło AKPA

3 / 14

Maja Hyży
akpa20251018_noc_zoo_mp_3028 źródło AKPA

4 / 14

Bartłomiej Nowosielski i Ewelina Kudeń-Nowosielska
akpa20251018_noc_zoo_mp_3211 źródło AKPA

5 / 14

Marcela Leszczak
akpa20251018_noc_zoo_mp_2939 źródło AKPA

6 / 14

Katarzyna Kwiatkowska
akpa20251018_noc_zoo_mp_3005 źródło AKPA

7 / 14

Magdalena Boczarska
akpa20251018_noc_zoo_mp_3250 źródło AKPA

8 / 14

Anna Wendzikowska
akpa20251018_noc_zoo_mp_3081 źródło AKPA

9 / 14

Maja Hyży
akpa20251018_noc_zoo_mp_2969 źródło AKPA

10 / 14

Mateusz Banasiuk
akpa20251018_noc_zoo_mp_3062 źródło AKPA

11 / 14

Adrianna Izydorczyk
akpa20251018_noc_zoo_mp_3148 źródło AKPA

12 / 14

Marta Dąbrowska
akpa20251018_noc_zoo_mp_3188 źródło AKPA

13 / 14

Małgorzata Opczowska-Łęska
akpa20251018_noc_zoo_mp_3044 źródło AKPA

14 / 14

Joanna Pach
