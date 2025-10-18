Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)
Barbara Kurdej-Szatan, Anna Wendzikowska...
/ 18.10.2025 /
Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska
Dziś w jednym z warszawskich kin odbyła się premiera filmu animowanego „Noc w ZOO”, na której zjawiła się cała plejada gwiazd. W głosy bajkowych postaci wcieli się m.in. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk.
Barbara Kurdej-Szatan
Maja Hyży
Bartłomiej Nowosielski i Ewelina Kudeń-Nowosielska
Marcela Leszczak
Katarzyna Kwiatkowska
Magdalena Boczarska
Anna Wendzikowska
Maja Hyży
Mateusz Banasiuk
Adrianna Izydorczyk
Marta Dąbrowska
Małgorzata Opczowska-Łęska
Joanna Pach
Anonim | 18 października 2025
Anonim | 18 października 2025
Errr | 18 października 2025
Jedynie Boczarska wygląda dobrze, wendezikowska jakby przerwę od wekowania zrobiła,, hyzy jakby wpadła ze spaceru. Dramat
Anonim | 18 października 2025
To wszystkie dochodami SCUANIOQE. Yf. Dziwki