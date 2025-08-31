Beata Kozidrak po 9 miesiącach powróciła na scenę! „Jest to niezwykła sprawa, bardzo tęskniłam za Wami”
W pewnym momencie na scenę wszedł były mąż Beaty Kozidrak. Co tam robił?!
Podczas niedzielnego koncertu organizowanego przez Radio Zet i Polsat publiczność była świadkiem wyjątkowego momentu. Na scenie pojawiła się Beata Kozidrak z zespołem Bajm.
Artystka, której głos od lat towarzyszy kolejnym pokoleniom słuchaczy, nie tylko zaśpiewała swoje największe przeboje, ale także wprost zwróciła się do publiczności.
W jej głosie słychać było wzruszenie, a słowa poruszyły wszystkich obecnych:
„Jestem bardzo wzruszona, zwłaszcza że po tych 9 miesiącach walki o moje zdrowie teraz mogę z moimi przyjaciółmi i z wami spotkać się na scenie. Jest to niezwykła sprawa, bardzo tęskniłam za Wami” – przekazała liderka Bajmu.
Wokalistka „Bajmu” pojawiła się w białym zestawie: spodniach i marynarce z ćwiekami. Wyglądała świetnie!
Prawdopodobnie garnitur miał odzwierciedlać jej przebój „Biała Armia”.
W pewnym momencie na scenie pojawił się były mąż Beaty Kozidrak – Andrzej Pietras, który jest współzałożycielem zespołu Bajm.
Jego obecność była nie bez powodu. Ze sceny ogłoszono, że utwór „Biała Armia” została przebojem 35-lecia Radia ZET!
Kumpel Jarka | 1 września 2025
o swoim bracie zapomniała
kik | 1 września 2025
ona stęskniona była ale za kasą jest materialistka
Anonim | 1 września 2025
Powinni być razem z Pietrasem wyjątkowo do siebie pasują.