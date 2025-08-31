times-dark
Kozaczek
Newsy Polscy celebryci

Beata Kozidrak po 9 miesiącach powróciła na scenę! „Jest to niezwykła sprawa, bardzo tęskniłam za Wami”

W pewnym momencie na scenę wszedł były mąż Beaty Kozidrak. Co tam robił?!

Beata Kozidrak
/ 31.08.2025 /
Karolina T.
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

1 / 7

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"

Podczas niedzielnego koncertu organizowanego przez Radio Zet i Polsat publiczność była świadkiem wyjątkowego momentu.  Na scenie pojawiła się Beata Kozidrak z zespołem Bajm.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

2 / 7

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"

Artystka, której głos od lat towarzyszy kolejnym pokoleniom słuchaczy, nie tylko zaśpiewała swoje największe przeboje, ale także wprost zwróciła się do publiczności.

 

W jej głosie słychać było wzruszenie, a słowa poruszyły wszystkich obecnych:

„Jestem bardzo wzruszona, zwłaszcza że po tych 9 miesiącach walki o moje zdrowie teraz mogę z moimi przyjaciółmi i z wami spotkać się na scenie. Jest to niezwykła sprawa, bardzo tęskniłam za Wami” – przekazała liderka Bajmu.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

3 / 7

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"

Wokalistka „Bajmu” pojawiła się w białym zestawie: spodniach i marynarce z ćwiekami. Wyglądała świetnie!

Prawdopodobnie garnitur miał odzwierciedlać jej przebój „Biała Armia”.

Mariusz Smolarek, Beata Kozidrak, Andrzej Pietras

4 / 7

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"

W pewnym momencie na scenie pojawił się były mąż Beaty Kozidrak – Andrzej Pietras, który jest współzałożycielem zespołu Bajm.

 

Jego obecność była nie bez powodu. Ze sceny ogłoszono, że utwór „Biała Armia” została przebojem 35-lecia Radia ZET!

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

5 / 7

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"
Beata Kozidrak

6 / 7

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

7 / 7

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kumpel Jarka | 1 września 2025 Odpowiedz

o swoim bracie zapomniała

kik | 1 września 2025 Odpowiedz

ona stęskniona była ale za kasą jest materialistka

Anonim | 1 września 2025 Odpowiedz

Powinni być razem z Pietrasem wyjątkowo do siebie pasują.

POLECANE DLA CIEBIE
„Jest coraz gorzej”. Irena Kamińska-Radomska krytykuje dorosłych za złe wychowywanie młodzieży! (WIDEO)
Newsy
Irena Kamińska-radomska
„Jest coraz gorzej”. Irena Kamińska-Radomska krytykuje dorosłych za złe wychowywanie młodzieży! (WIDEO)
Nie odpowiada jej w pokoleniu gen Z...
Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Friz Urodziny
Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)
Influencerka spędziła ten wyjątkowy dzień w niezwykłych okolicznościach- bez internetu, ale za to...
Wielki sukces Natalii Kukulskiej. Teraz wszyscy mówią o niej na świecie!
Aktualności Polscy celebryci
Koncerty Natalia Kukulska
Wielki sukces Natalii Kukulskiej. Teraz wszyscy mówią o niej na świecie!
Jej spektakularny koncert w Japonii obejrzały tłumy!
Ewa Wachowicz jest kelnerką we własnej restauracji! Szok, jak reagują na nią ludzie…
Aktualności Polscy celebryci
Biznes Ewa Wachowicz
Ewa Wachowicz jest kelnerką we własnej restauracji! Szok, jak reagują na nią ludzie…
Ewa Wachowicz zdradziła zaskakującą prawdę!
Brooklyn Beckham znów odciął się od rodziny. Tak zareagował na 23. urodziny Romeo
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Brooklyn Beckham David Beckham
Brooklyn Beckham znów odciął się od rodziny. Tak zareagował na 23. urodziny Romeo
Zignorował urodziny Romeo i opublikował zagadkowy wpis z Los Angeles.
Tak Nawrocki potraktował nastolatkę. Wideo obiegło sieć
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Tak Nawrocki potraktował nastolatkę. Wideo obiegło sieć
To, co zrobił prezydent, zaskoczyło wszystkich.
„Namawiałabym do pracy nad sobą!”. Tak Viki Gabor odpowiedziała na przytyk Kayah!
Aktualności Polscy celebryci
Kayah TYLKO U NAS
„Namawiałabym do pracy nad sobą!”. Tak Viki Gabor odpowiedziała na przytyk Kayah!
Wokalistka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co o tym wszystkim myśli...
Suknia ślubna nowej żony Łukasza Schreibera ostro skrytykowana. „Podróbka z Instagrama”
Aktualności Newsy Styl gwiazd
łukasz Schreiber ślub
Suknia ślubna nowej żony Łukasza Schreibera ostro skrytykowana. „Podróbka z Instagrama”
Stylizacja Weroniki Reiter nie przypadła do gustu ekspertce, która nie zostawiła na niej suchej nitki.
Gigantyczna kwota dla dzieci tragicznie zmarłego pilota F-16. Polacy pokazali serce
Aktualności Newsy
śmiertelny Wypadek
Gigantyczna kwota dla dzieci tragicznie zmarłego pilota F-16. Polacy pokazali serce
To hołd dla odwagi i pamięci majora Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie w Radomiu.
Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie
Czerwony dywan Polscy celebryci
Anja Rubik
Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie
Odsłoniła szczupłą nogę w sukni od Saint Laurent.
Doda, Blanka Stajkow, Beata Kozidrak, Cichopek… rozpaliły Przeboje Lata Radia Zet i Polsatu
Polscy celebryci
Beata Kozidrak Blanka Stajkow
Doda, Blanka Stajkow, Beata Kozidrak, Cichopek… rozpaliły Przeboje Lata Radia Zet i Polsatu
Biała Armia stanęła na kieleckiej scenie po dziewięciu miesiącach zmagań z nowotworem.
Andziaks i Luka oficjalnie ogłosili płeć dziecka! To wideo ROZCZULA
Newsy
Andziaks
Andziaks i Luka oficjalnie ogłosili płeć dziecka! To wideo ROZCZULA
Gender reveal niczym wesele!
„Halo tu Polsat”. Jakub Gąsowski hucznie świętował urodziny! Dostał bajkowy tort
Aktualności Polscy celebryci
Halo Tu Polsat Hanna śleszyńska
„Halo tu Polsat”. Jakub Gąsowski hucznie świętował urodziny! Dostał bajkowy tort
Byli też: Olek Sikora, Hanna Śleszyńska, Maks Behr...
Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd. Daniel Olbrychski z żoną, Sonia Bohosiewicz, Jacek i Maria Rozenek… (FOTO)
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Daniel Olbrychski Jacek Rozenek
Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd. Daniel Olbrychski z żoną, Sonia Bohosiewicz, Jacek i Maria Rozenek… (FOTO)
Anna Powierza, Monika Jarosińska, Anna Korcz...
Dawid Podsiadło ogłosił to ze sceny. Fani na chwilę zamarli!
Aktualności Polscy celebryci
Dawid Podsiadło Fani
Dawid Podsiadło ogłosił to ze sceny. Fani na chwilę zamarli!
Nie mogli uwierzyć w to, że to dzieje się naprawdę!
45-letnia Anna Wyszkoni rozpaliła publiczność na koncercie Lato z Radiem… Mimo tego widzowie narzekają!
Polscy celebryci
Anna Wyszkoni Halina Mlynkova
45-letnia Anna Wyszkoni rozpaliła publiczność na koncercie Lato z Radiem… Mimo tego widzowie narzekają!
Zwrócili uwagę na jeden kluczowy aspekt wydarzenia: "Publiczność stoi zażenowana, zero zabawy".
 