Beata Kozidrak po 9 miesiącach powróciła na scenę! „Jest to niezwykła sprawa, bardzo tęskniłam za Wami”

Beata Kozidrak wystąpiła na koncercie "Przebój Lata Radia Zet i Polsatu"

Artystka, której głos od lat towarzyszy kolejnym pokoleniom słuchaczy, nie tylko zaśpiewała swoje największe przeboje, ale także wprost zwróciła się do publiczności.

W jej głosie słychać było wzruszenie, a słowa poruszyły wszystkich obecnych:

„Jestem bardzo wzruszona, zwłaszcza że po tych 9 miesiącach walki o moje zdrowie teraz mogę z moimi przyjaciółmi i z wami spotkać się na scenie. Jest to niezwykła sprawa, bardzo tęskniłam za Wami” – przekazała liderka Bajmu.