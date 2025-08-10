Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Jak dziś wygląda życie Poli Raksy?
Dziś żyje w cieniu mediów.
Pola Raksa, jest uznawana za najpiękniejszą aktorkę PRL-u.
Była gwiazdą „Czterech pancernych i psa” i bohaterką jednego z najgłośniejszych romansów w polskim show-biznesie — z młodszym o 14 lat Bogusławem Lindą.
Po burzliwych wydarzeniach w życiu zawodowym i prywatnym… zniknęła z ekranów. Co się z nią stało?
Była symbolem urody i elegancji minionej epoki. Pola Raksa, której twarz znała cała Polska, nigdy nie planowała kariery w filmie — wszystko zaczęło się od przypadkowego zdjęcia w magazynie „Dookoła świata”.
Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w „Czterech pancernych i psie”, choć sama aktorka początkowo chciała tę rolę oddać koleżance.
Mimo ogromnej popularności, Raksa nigdy nie chciała być szufladkowana jako „pierwsza naiwna”.
Po latach grania zdecydowała się odejść z zawodu, a później całkowicie wycofała się z życia publicznego.
Zajęła się modą, projektowaniem kostiumów, pisała felietony o stylu, współpracowała z teatrami.
Życie prywatne aktorki było równie barwne jak jej filmowe role.
Najgłośniejszym epizodem był romans z Bogusławem Lindą. Poznali się w Teatrze Współczesnym, a namiętność wybuchła tej samej nocy, gdy Raksa zaprosiła młodego aktora do siebie po próbie.
Wtedy Linda przestał pojawiać się na bankietach, a koledzy żartowali, że Pola „zamknęła go w domu i wypuszcza tylko na próby”.
Ich relacja była pełna pasji, ale też konfliktów. Ona chciała stabilizacji, on — wolności.
Do tego dochodziły napięcia z synem aktorki. Po pół roku burzliwego związku doszło do spektakularnego rozstania — podobno Raksa wyrzuciła jego walizki na korytarz. Linda spakował się i wyszedł, a ich miłość przeszła do historii polskiego kina.
Dziś Pola Raksa mieszka w Kałuszynie. Od 30 lat nie pojawia się publicznie, ostatni raz można ją było zobaczyć podczas koncertu Perfectu w latach 90., gdy wyszła na scenę w czasie „Autobiografii”.
Od tamtej pory wybrała ciszę i życie z dala od mediów, pozostając legendą, o której wciąż krążą opowieści.
