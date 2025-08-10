Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Jak dziś wygląda życie Poli Raksy?

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Pola Raksa, jest uznawana za najpiękniejszą aktorkę PRL-u.

Była gwiazdą „Czterech pancernych i psa” i bohaterką jednego z najgłośniejszych romansów w polskim show-biznesie — z młodszym o 14 lat Bogusławem Lindą.

Po burzliwych wydarzeniach w życiu zawodowym i prywatnym… zniknęła z ekranów. Co się z nią stało?