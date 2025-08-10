times-dark
Kozaczek
Gwiazdy Newsy Z życia gwiazd

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Jak dziś wygląda życie Poli Raksy?

Dziś żyje w cieniu mediów.

Gwiazdy PRL-u Pola Raksa
/ 10.08.2025 /
Marysia
Ikona PRL-u od lat unika mediów. Co dziś robi Pola Raksa? źródło YouTube/ AKPA

1 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Pola Raksa, jest uznawana za najpiękniejszą aktorkę PRL-u.

Była gwiazdą „Czterech pancernych i psa” i bohaterką jednego z najgłośniejszych romansów w polskim show-biznesie — z młodszym o 14 lat Bogusławem Lindą.

Po burzliwych wydarzeniach w życiu zawodowym i prywatnym… zniknęła z ekranów. Co się z nią stało?

IMG_4802

2 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Była symbolem urody i elegancji minionej epoki. Pola Raksa, której twarz znała cała Polska, nigdy nie planowała kariery w filmie — wszystko zaczęło się od przypadkowego zdjęcia w magazynie „Dookoła świata”.

Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w „Czterech pancernych i psie”, choć sama aktorka początkowo chciała tę rolę oddać koleżance.

scena z: Pola RaksaSK: aktorka, Polska, Polska 2000fot. Mikulski/AKPA źródło AKPA

3 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Mimo ogromnej popularności, Raksa nigdy nie chciała być szufladkowana jako „pierwsza naiwna”.

Po latach grania zdecydowała się odejść z zawodu, a później całkowicie wycofała się z życia publicznego.

Zajęła się modą, projektowaniem kostiumów, pisała felietony o stylu, współpracowała z teatrami.

4 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Życie prywatne aktorki było równie barwne jak jej filmowe role.

Najgłośniejszym epizodem był romans z Bogusławem Lindą. Poznali się w Teatrze Współczesnym, a namiętność wybuchła tej samej nocy, gdy Raksa zaprosiła młodego aktora do siebie po próbie.

Wtedy Linda przestał pojawiać się na bankietach, a koledzy żartowali, że Pola „zamknęła go w domu i wypuszcza tylko na próby”.

Pola Raksa ,,Ich dzień powszedni źródło Pola Raksa ,,Ich dzień powszedni" (1963r.)/ YouTube

5 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Ich relacja była pełna pasji, ale też konfliktów. Ona chciała stabilizacji, on — wolności.

Do tego dochodziły napięcia z synem aktorki. Po pół roku burzliwego związku doszło do spektakularnego rozstania — podobno Raksa wyrzuciła jego walizki na korytarz. Linda spakował się i wyszedł, a ich miłość przeszła do historii polskiego kina.

Pola Raksa ,,Czterej pancerni i pies źródło Pola Raksa ,,Czterej pancerni i pies" / YouTube

6 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Dziś Pola Raksa mieszka w Kałuszynie. Od 30 lat nie pojawia się publicznie, ostatni raz można ją było zobaczyć podczas koncertu Perfectu w latach 90., gdy wyszła na scenę w czasie „Autobiografii”.

Od tamtej pory wybrała ciszę i życie z dala od mediów, pozostając legendą, o której wciąż krążą opowieści.

Pola Raksa ,,Czterej pancerni i pies źródło Pola Raksa ,,Czterej pancerni i pies" / YouTube

7 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

Pola Raksa od lat unika wywiadów i publicznych wystąpień — myślisz, że to właśnie tajemniczość sprawiła, że do dziś jest ikoną, czy może jej uroda i charyzma są po prostu ponadczasowe?

Pola Raksa ,,Czterej pancerni i pies źródło YouTube

8 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu
Pola Raksa ,,Przygoda z piosenką źródło Pola Raksa ,,Przygoda z piosenką"/ YouTube

9 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu
Pola Raksa ,,Przygoda z piosenką źródło YouTube

10 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu
IMG_7803

11 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu

12 / 12

Była najpiękniejszą aktorką PRL-u. Dziś Pola Raksa żyje w cieniu
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Mariola Bojarska-Ferenc pochwaliła się nagim zdjęciem z wakacji. „W obiektywie Rysia”
Aktualności Newsy
Mariola Bojarska-ferenc
Mariola Bojarska-Ferenc pochwaliła się nagim zdjęciem z wakacji. „W obiektywie Rysia”
W niedzielny poranek opublikowała odważny kadr z wypoczynku na Mazurach.
Magda Gessler wciągnięta w aferę z KPO. Restauratorka zabrała głos
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Drama Magda Gessler
Magda Gessler wciągnięta w aferę z KPO. Restauratorka zabrała głos
Nie gryzła się w język w sprawie głośnych doniesień o rzekomej dotacji dla jej lokalu „U Fukiera”.
Anna Lewandowska o życiu w Barcelonie. Najbardziej tęskni za…
Newsy
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska o życiu w Barcelonie. Najbardziej tęskni za…
"Ja nawet się w tym roku zastanawiałam czy w ogóle rozstawiać choinkę".
Polski ceniony aktor kończy karierę po 55 latach. Wiemy, kiedy ostatni raz pojawi się na scenie
Aktualności Newsy
Polski ceniony aktor kończy karierę po 55 latach. Wiemy, kiedy ostatni raz pojawi się na scenie
Legendarny aktor szykuje wyjątkowe pożegnanie.
Jak dziś wygląda Anna Grodzka? Pojawiło się jej najnowsze zdjęcie
Newsy
Anna Grodzka
Jak dziś wygląda Anna Grodzka? Pojawiło się jej najnowsze zdjęcie
Tak wygląda była posłanka na emeryturze.
Ewa Skibińska pokazała wnuczkę. Potem wyznała coś, co ściska za serce
Aktualności Newsy
Ewa Skibińska
Ewa Skibińska pokazała wnuczkę. Potem wyznała coś, co ściska za serce
Aktorka pojawiła się w "DDTVN" i opowiedziała o chwilach, które są dla niej najcenniejsze.
Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska (WIDEO)
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka złamała protokół przy stole. Ten gest pierwszej damy komentuje cała Polska (WIDEO)
Nowa pierwsza dama już po dwóch dniach w Pałacu zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem.
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Karolina Pisarek
Karolina Pisarek zalała się łzami przed kamerami. Wspomniała o mamie
Gwiazda „Top Model” wróciła pamięcią do początku swojej kariery.
Maria Sadowska z dumą pokazała nową willę! Posiadłość w środku lasu ma ponad 400 m2 (FOTO)
Z życia gwiazd
Maria Sadowska
Maria Sadowska z dumą pokazała nową willę! Posiadłość w środku lasu ma ponad 400 m2 (FOTO)
Piosenkarka zainwestowała w nieruchomość na Suwalszczyźnie.
Opiekował się Joanną Górską, kiedy walczyła z nowotworem. Teraz wyznał, że sam walczy z chorobą
Newsy
Joanna Górska
Opiekował się Joanną Górską, kiedy walczyła z nowotworem. Teraz wyznał, że sam walczy z chorobą
"Kiedyś wspierałem bliską osobę w walce z rakiem. Teraz sam jestem pacjentem onkologicznym".
Andrzej Duda przyłapany pod Krakowem. Tak urządza się na emeryturze
Aktualności Newsy
Andrzej Duda
Andrzej Duda przyłapany pod Krakowem. Tak urządza się na emeryturze
Były prezydent samodzielnie wziął się do pracy, a jego nowa codzienność zaskakuje...
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Akop Szostak Michalina Zagórska
Akop Szostak pakuje walizki! Wyprowadza się z Warszawy
Para planuje duże zmiany w swoim życiu, a ich decyzja już wzbudza emocje wśród fanów.
Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie
Aktualności Newsy Programy TV
Love Stories Sanatorium Miłości
Uczestniczka „Sanatorium miłości 7” jest zaręczona! Zakochała się po programie
Jej związek rozwija się w ekspresowym tempie.
Dominika Serowska pokazała młodszą siostrę. „A teraz taka laska wyrosła”
Aktualności Newsy
Dominika Serowska
Dominika Serowska pokazała młodszą siostrę. „A teraz taka laska wyrosła”
Wstawiła też swoje zdjęcie z dzieciństwa.
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksander Milwiw-baron Sandra Kubicka
Baron przerwał milczenie o życiu z Sandrą Kubicką. Padły zaskakujące słowa
Mąż Sandry Kubickiej zdradził, jak naprawdę wygląda ich codzienność z małym synkiem.
Marina Łuczenko po długiej przerwie wypuściła nowy singiel. I to nie jest RAP!
Newsy
Marina łuczenko-szczęsna
Marina Łuczenko po długiej przerwie wypuściła nowy singiel. I to nie jest RAP!
Posłuchaj utworu "To Co Czuję" i podziel się z nami swoją opinią.
 