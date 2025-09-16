times-dark
Kozaczek
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd

Celebrytki brylują na spotkaniu u Batyckiej! Richardson, stylowa Racewicz, dawno niewidziana Irena Eris…

Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Urszula Dudziak, Agnieszka Fitkau-Perepeczko...

Alicja Węgorzewska Bogna Sworowska Bożena Batycka Joanna Racewicz Monika Richardson Urszula Dudziak
/ 16.09.2025 /
KJ
spotkanie-autorskie-dudziak źródło AKPA

1 / 12

Urszula Dudziak
spotkanie-autorskie-richardson źródło AKPA

2 / 12

Monika Richardson
spotkanie-autorskie-wegorzewska źródło AKPA

3 / 12

Alicja Węgorzewska-Whiskerd
spotkanie-autorskie-racewicz źródło AKPA

4 / 12

Joanna Racewicz
spotkanie-autorskie-sworowska źródło AKPA

5 / 12

Bogna Sworowska
spotkanie-autorskie-Fitkau-Perepeczko źródło AKPA

6 / 12

Agnieszka Fitkau-Perepeczko
spotkanie-autorskie-rosati źródło AKPA

7 / 12

Teresa Rosati
spotkanie-autorskie-oberc źródło AKPA

8 / 12

Anna Oberc
spotkanie-autorskie-gabryjelska źródło AKPA

9 / 12

Renata Gabryjelska
spotkanie-autorskie-batycka źródło AKPA

10 / 12

Bożena Batycka
spotkanie-autorskie-eris źródło AKPA

11 / 12

Irena Eris
spotkanie-autorskie-czernicka źródło AKPA

12 / 12

Zofia Czernicka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dula | 16 września 2025 Odpowiedz

pani Irena jest antyteklamà swoich kosmetyków , a reszta kobit to koszmarne staruchy

Anonim | 16 września 2025 Odpowiedz

Śmiesza mnie te stare e pudi z urmipoms. Wcuankowe wysokiej ki. Czy one nie may a dla mnie mi w Ra, fuj

Gość | 16 września 2025 Odpowiedz

Najlepiej wygląda pani Batycka

Anonim | 16 września 2025 Odpowiedz

Tylko poco te. Sieć, żeby o niej nie są kopiowane kniećo kupi. Czy s, wiary mji,

POLECANE DLA CIEBIE
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Czerwony dywan
Beata Tadla Jacek Rozenek
Wieczór pełen par: Jacek Rozenek z ukochaną, Kajra i Sławomir, Mikołaj Krawczyk z żoną…
Plejada aktorów pojawiła się na premierze spektaklu "Opiekunka na zabój".
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Czerwony dywan
Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model
Włożyła biały komplet. Wyglądała, jak śnieżynka!
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Katarzyna Skrzynecka Krzysztof Skiba
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Olga Borys, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych.
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Czerwony dywan
Joanna Krupa Karolina Pisarek-Salla
Wysyp gwiazd na „Top Model Night”! Olśniewająca Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek z mężem, Joanna Krupa
Marta Krupa, Michał Piróg, Katarzyna Sokołowska, Wojciech Łozowski, Marcin Tyszka...
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Czerwony dywan
Anna Czartoryska-Niemczycka Katarzyna Herman
Gwiazdy dokazują na Dożynkach Królewskich 1670! Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Maria Dębska
Zofia Ślotała-Haidar, Paulina Koziejowska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Bartłomiej Topa, Julia Pietrucha...
Paweł Wilczak przyłapany z dużo młodszą aktorką! Co z Joanną Brodzik?
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Joanna Brodzik Maria Niklińska
Paweł Wilczak przyłapany z dużo młodszą aktorką! Co z Joanną Brodzik?
Czyżby para przechodziła kryzys, a może to tylko niewinne spotkanie?
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
Ale plota! Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
"Albo nowy samochód, albo nowa twarz" – mówi lekarz gwiazd.
W takim wydaniu nie widzieliśmy jeszcze Cezarego Żaka! Tak wnuczka go zmieniła
Z życia gwiazd
Cezary żak Katarzyna żak
W takim wydaniu nie widzieliśmy jeszcze Cezarego Żaka! Tak wnuczka go zmieniła
Zamiast zwykłego czytania bajki dali wnuczce teatr na najwyższym poziomie!
Tatiana Okupnik zrezygnowała z „The Voice Senior”. Teraz zabrała głos i ujawniła nam dlaczego! (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Juror Kariera
Tatiana Okupnik zrezygnowała z „The Voice Senior”. Teraz zabrała głos i ujawniła nam dlaczego! (WIDEO)
Artystka powiedziała wprost, jak wygląda sytuacja!
Daniel Martyniuk przeprasza swoją żonę. Dopiero co publicznie ją upokarzał, a teraz takie coś… (FOTO)
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Faustyna Martyniuk
Daniel Martyniuk przeprasza swoją żonę. Dopiero co publicznie ją upokarzał, a teraz takie coś… (FOTO)
Czyżby para dała sobie szansę?
Plejada gwiazd na pokazie marki BYTOM! Gojdź lansuje się nową twarzą, Marcin Dorociński, Jan Frycz z żoną
Czerwony dywan
Jan Frycz Marcin Dorociński
Plejada gwiazd na pokazie marki BYTOM! Gojdź lansuje się nową twarzą, Marcin Dorociński, Jan Frycz z żoną
Piotr Stramowski, Katarzyna Grochola, Tatiana Okupnik, Maria Sadowska z mężem...
Wpadka w programie „Rolnik szuka żony”! Arek wpadł w osłupienie
Ale plota! Programy TV Wpadki gwiazd
Rolnik Szuka żony Wpadka
Wpadka w programie „Rolnik szuka żony”! Arek wpadł w osłupienie
Kandydatka została odrzucona, a widzowie nie mogą uwierzyć w to, co zrobiła!
Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy po ogłoszeniu związku: „Do tej pory nie mogę się pozbierać…”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy po ogłoszeniu związku: „Do tej pory nie mogę się pozbierać…”
Cóż to był za wieczór i emocje!
Bohosiewicz i Sikora śmieją się z koleżanki z planu: „Basia pakuj buty…” (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Aleksander Sikora Ewa Minge
Bohosiewicz i Sikora śmieją się z koleżanki z planu: „Basia pakuj buty…” (WIDEO)
Nagle Olek Sikora wparował nam przed kadr i wszystko się nagrało!
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Ale plota! Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Benny Blanco Czerwony Dywan
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”
Czyż nie wyglądają pięknie?
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Ale plota! Czerwony dywan Dzieci gwiazd
Alicja Bachleda-Curuś Colin Farrell
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś
Nastoletni Henry to cała mama!
 