Czerwony dywan

Plejada osobistości na wernisażu wystawy „Niech nas widzą!”. Jolanta Kwaśniewska, Jan Frycz z żoną

Katarzyna Butowtt, Małgorzata Walewska, Bogna Sworowska, Marzena Rogalska...

Bogna Sworowska Jan Frycz Jolanta Kwaśniewska
/ 09.10.2025 /
Aurora
Jolanta Kwaśniewska źródło AKPA

Jolanta Kwaśniewska
Adam Leja, Jolanta Kwaśniewska-min źródło AKPA

Adam Leja i Jolanta Kwaśniewska
Małgorzata Frycz, Jan Frycz źródło AKPA

Małgorzata Frycz i Jan Frycz
Małgorzata Walewska źródło AKPA

Małgorzata Walewska
Marzena Rogalska źródło AKPA

Marzena Rogalska
Katarzyna Butowtt-min źródło AKPA

Katarzyna Butowtt
Paweł Mazurek, Aneta Mazurek-min źródło AKPA

Paweł Mazurek i Aneta Mazurek
Bogna Sworowska, Adam Leja-min źródło AKPA

Bogna Sworowska i Adam Leja
Małgorzata Omilanowska-min źródło AKPA

Małgorzata Omilanowska
Marta Cienkowska-min źródło AKPA

Marta Cienkowska
Tomasz Ossoliński-min źródło AKPA

Tomasz Ossoliński
Anna Męczyńska-min źródło AKPA

Anna Męczyńska
Wojciech Fibak źródło AKPA

Wojciech Fibak
Ja | 10 października 2025 Odpowiedz

Siwym włosom stanowcze NIE

Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci
Aleksander Sikora Dorota Szelągowska
Antek Smykiewicz, Lenka Klimentova, Natalia Nykiel...
Plejada gwiazd na press junket serialu „Odwilż”! Z wyeksponowanym dekoltem Katarzyna Wajda, rozpromieniona Ewa Skibińska
Czerwony dywan
Ewa Skibińska Nikodem Rozbicki
Nikodem Rozbicki, Wojciech Błach, Karol Dziuba, Bartłomiej Kotschedoff...
82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!
Czerwony dywan Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Mick Jagger
Lider The Rolling Stones wyglądał, jakby czas się dla niego zatrzymał, a obok niego błyszczała kobieta, która skradła show.
Gwiazdy na premierze serialu o Victorii Beckham! Rodzinny skandal przyćmił sukces (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
David Beckham Victoria Beckham
Na premierze zabrakło jednej z najważniejszych osób...
Gwiazdy na premierze „Glina. Nowy rozdział”. Stramowski, zjawiskowa Książkiewicz, Stuhr, Tadla z mężem…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Programy TV Z życia gwiazd
Anna Cieślak Beata Tadla
Anna Cieślak, Grzegorz Krychowiak, Olgierd Łukaszewicz...
Miłość i sztuka na jednej scenie! Wyjątkowe spotkanie z Danielem Olbrychskim i Krystyną Demską-Olbrychską
Czerwony dywan
Daniel Olbrychski
Tak wyglądało spotkanie z bohaterami książki Katarzyny Rygiel "Dary losu".
Gwiazdy brylują na evencie marki kosmetycznej! Skromna Karolina Pisarek-Salla, rozpromieniona Julia Kuczyńska
Czerwony dywan
Jacek Jelonek Karolina Pisarek-Salla
Maria Konarowska, Ewa Olczak-Dziadolka, Oliwier Kubiak, Jacek Jelonek.
Największe gwiazdy zadały szyku na pokazie Chanel! Nicole Kidman z córkami, Margot Robbie, Penélope Cruz, Lily Rose – Deep
Czerwony dywan Dzieci gwiazd Gwiazdy Zagraniczni celebryci
Lily Rose+depp Margot Robbie
Zobaczcie ich stylizacje na jednym z najważniejszych modowych wydarzeń roku.
Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd Związki gwiazd
Ben Affleck Jennifer Lopez
Tylko spójrzcie, jak dokazywali mimo rozstania.
Plejada gwiazd na wydarzeniu specjalnym Stopklatki! Maryla Rodowicz, Maciej Pela, Aneta Zając, Grzegorz Collins
Czerwony dywan
Aneta Zając Laura Samojłowicz
Laura Samojłowicz, Roman Szczeblewski, Irena Adamiak...
Plejada gwiazd na imprezie Karla Lagerfelda. Paris Hilton, anielska Rita Ora, szykowna Heidi Klum…
Czerwony dywan Styl gwiazd Zagraniczni celebryci
Cara Delevingne Heidi Klum
Cara Delevingne, Taylor Hill...
Sylwia Butor podbija Paryski Fashion Week! Polska modelka oczarowała stolicę mody
Czerwony dywan Z życia gwiazd
Paris Fashion Week Sylwia Butor
Może pochwalić się spektakularnym występem.
Pamela Anderson jest nie do poznania! Zachwyciła przemianą na paryskim tygodniu mody
Czerwony dywan Zagraniczni celebryci
Metamorfozy Gwiazd Pamela Anderson
Nikt nie spodziewał się takiej metamorfozy.
Gwiazdy brylują na premierze spektaklu „Pół żartem…”! Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką, Anna Maria Sieklucka, Beata Tadla z ukochanym
Czerwony dywan
Anna Maria Sieklucka Beata Tadla
Emilia Dankwa, Jacek Rozenek z ukochaną, Olaf Lubaszenko, Daria Widawska...
Zatrzęsienie gwiazd na premierze „Chopin, Chopin!”. Magdalena Cielecka, Joanna Kulig z mężem, Maja Ostaszewska, Foremniak
Czerwony dywan
Dawid Kwiatkowski Magdalena Cielecka
Dawid Kwiatkowski, Eryk Kulm, Bartosz Gelner, Milena Rostkowska-Galant, Bovska...
Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Programy TV
Anna Mucha Kasia Cichopek
Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat
Na ściance nie zabrakło wspólnych zdjęć, a także uścisków i całusów.
 