Chudziutka jak niteczka Liszowska na premierze. Jej odważny dekolt przyciągał wszystkie spojrzenia
Ale ona wygląda!
Na premierze spektaklu „Wspaniałe horyzonty” Joanna Liszowska pojawiła się w stylizacji, która natychmiast przyciągnęła uwagę.
Nie tylko ze względu na odważny krój, ale także wyraźnie smuklejszą sylwetkę gwiazdy, która wcześniej była znana raczej z krąglejszych kształtów.
Gwiazda zaprezentowała się niemal filigranowo – w czarnym koplecie z odważnym dekoltem ozdobionym koronkami.
Długie blond włosy wyprostowała i pozostawiła rozpuszczone.
Joanna Liszowska postawiła także na delikatny makijaż.
Nie da się nie zauważyć ogromnej zmiany w wizerunku uwielbianej aktorki.
