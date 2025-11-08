Nawigacja

Chudziutka jak niteczka Liszowska na premierze. Jej odważny dekolt przyciągał wszystkie spojrzenia

Autor hannakuchlinn

Ale ona wygląda!

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty", fot. AKPA

1 / 8

Na premierze spektaklu „Wspaniałe horyzonty” Joanna Liszowska pojawiła się w stylizacji, która natychmiast przyciągnęła uwagę.

Nie tylko ze względu na odważny krój, ale także wyraźnie smuklejszą sylwetkę gwiazdy, która wcześniej była znana raczej z krąglejszych kształtów.

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty"

2 / 8

Gwiazda zaprezentowała się niemal filigranowo – w czarnym koplecie z odważnym dekoltem ozdobionym koronkami.

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty", fot. AKPA

3 / 8

Długie blond włosy wyprostowała i pozostawiła rozpuszczone.

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty", fot. AKPA

4 / 8

Joanna Liszowska postawiła także na delikatny makijaż.

Nie da się nie zauważyć ogromnej zmiany w wizerunku uwielbianej aktorki.

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty", fot. KAPIF

5 / 8

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty", fot. KAPIF

6 / 8

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty", fot. KAPIF

7 / 8

Joanna Liszowska na premierze "Wspaniałe horyzonty", fot. KAPIF

8 / 8

Najnowsze
Zobacz również
﻿