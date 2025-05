Co łączy ikoniczne rodziny Kennedy i Schwarzenegger? Są powiązani!

Co łączy rodziny Kennedy i Schwarzenegger?

„Wydawało się, że rozpętało się piekło. Moja praca Pierwszej Damy [Kalifornii] dobiegła końca. Zmarł mój ojciec. A potem przyszedł kolejny druzgocący, zmieniający życie cios: moje 25-letnie małżeństwo wybuchło. To złamało mi serce, złamało mi ducha, złamało to, co ze mnie zostało” – mówiła Shriver dla magazynu „People”, promując autobiograficzną książkę „I am Maria”.

Po rozwodzie z Arnoldem Maria zdecydowała się nawet na pobyt w klasztorze klauzurowym, który jest ograniczony ze światem zewnętrznym do absolutnego minimum, a zakonnice całe dnie spędzają na modlitwie. Była żona aktora, mieszkała przez jakiś czas w zamkniętych murach klasztoru, aby pobyć w ciszy i szukać rad.

Dziś mimo rozstania ze względu na dobro dzieci wciąż utrzymują przyjazne stosunki, a po rozwodzie skupili się na realizacji własnych planów i marzeń.