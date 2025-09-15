times-dark
Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś

Nastoletni Henry to cała mama!

/ 15.09.2025 /
Farrell-syn- źródło DANIEL COLE / Reuters / Forum

Z nami 77. gala rozdania nagród Primetime Emmy w Los Angeles. Wydarzenie jak zwykle zgromadziło całą śmietankę największych gwiazd filmowych i nie tylko. Uwagę fotoreporterów wyjątkowo przyciągnął Colin Farrell, który na czerwony dywan zabrał 15-letniego syna Henry’ego, którego doczekał się Polską aktorką Alicją Bachledą-Curuś.

Farrell-syn źródło DANIEL COLE / Reuters / Forum

Panowie oboje zadali szyku w czarnych smokingach, a ich looki prezentowały się obłędnie. Aktor postawił jednak na białą koszulę i muchę, a jego syn dla odmiany czarną koszulę i krawat.

 

Henry tego wieczoru nie tylko dumnie towarzyszył ojcu i wspierał go w nominacji do prestiżowej nagrody za główną rolę w serialu „The Penguin”, ale także uczestniczył w rozmowach z hollywodzką elitą.

Farrell-syn-2 źródło DANIEL COLE / Reuters / Forum

Warto wspomnieć, że Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się na planie filmu „Ondine”. Ich znajomość szybko przerodziła się w romantyczne uniesienia. Ich związek, choć trwał zaledwie 3 lata, to wzbudził duże zainteresowanie na całym świecie. Owocem ich miłości jest syn, Henry Tadeusz, który przyszedł na świat w 2009 roku.

farrell-syn-2023 źródło Jen Lowery / MEGA / The Mega Agency / Forum

Dla nastolatka to nie jest debiut na czerwonym dywanie w blasku fleszy. Przypomnijmy, że dwa lata temu Colin Farrell zabrał go na galę wręczenia Oscarów, gdzie był nominowany do nagrody Akademii za swój występ w „Duchach Inisherin”. Nie da się ukryć, że od tamtej pory Henry mocno się zmienił.

