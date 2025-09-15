Colin Farrell bryluje z 15-letnim Henrym na gali Emmy! Tylko spójrzcie jak wyrósł syn Alicji Bachledy-Curuś

Colin Farrell bryluje z synem Henrym na gali Emmy!

Panowie oboje zadali szyku w czarnych smokingach, a ich looki prezentowały się obłędnie. Aktor postawił jednak na białą koszulę i muchę, a jego syn dla odmiany czarną koszulę i krawat.

Henry tego wieczoru nie tylko dumnie towarzyszył ojcu i wspierał go w nominacji do prestiżowej nagrody za główną rolę w serialu „The Penguin”, ale także uczestniczył w rozmowach z hollywodzką elitą.