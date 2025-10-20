Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia

Justyna Szyc-Nagłowska

Wśród gości pojawiła się Martyna Wojciechowska, która jak zawsze postawiła na klasę i minimalizm. Podróżniczka zaprezentowała się w długiej czarnej sukni z golfem, podkreślającej jej smukłą sylwetkę. Stylizację dopełniała efektowna biżuteria: masywne bransoletki i srebrny naszyjnik, które dodały całości blasku. Wieczorowy makijaż i starannie upięte włosy dopełniły looku, tworząc obraz kobiety pewnej siebie i eleganckiej.