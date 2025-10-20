Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia
Tak bawiły się gwiazdy na ekskluzywnym evencie.
1 / 32
20 października odbyła się wyjątkowa premiera kolekcji NOSOWSKA x W.KRUK: efekt współpracy legendarnej polskiej marki jubilerskiej z Katarzyną Nosowską. Na różowym tle z logo marki pozowały gwiazdy świata kultury i mediów, zachwycając elegancją, oryginalnością i doskonałym wyczuciem stylu.
2 / 32
Wśród gości pojawiła się Martyna Wojciechowska, która jak zawsze postawiła na klasę i minimalizm. Podróżniczka zaprezentowała się w długiej czarnej sukni z golfem, podkreślającej jej smukłą sylwetkę. Stylizację dopełniała efektowna biżuteria: masywne bransoletki i srebrny naszyjnik, które dodały całości blasku. Wieczorowy makijaż i starannie upięte włosy dopełniły looku, tworząc obraz kobiety pewnej siebie i eleganckiej.
3 / 32
Gospodyni wieczoru, Katarzyna Nosowska, pojawiła się na evencie w towarzystwie syna. Artystka postawiła na stylizację w charakterystycznym dla siebie, nonszalanckim stylu, połączyła czarną kurtkę z rozkloszowaną spódnicą i srebrnymi butami, które przyciągały spojrzenia i wprowadzały nutę awangardy.
4 / 32
Na różowym tle W.KRUK błyszczała także Maffashion, która postawiła na czarną stylizację z rockowym akcentem. Oversize’owa marynarka, przepasana szerokimi skórzanymi paskami, podkreślała talię i nadawała outfitowi charakteru. Masywne kolczyki idealnie uzupełniły look, tworząc spójną całość w duchu nowoczesnej elegancji.
5 / 32
6 / 32
7 / 32
8 / 32
9 / 32
10 / 32
11 / 32
12 / 32
13 / 32
14 / 32
15 / 32
16 / 32
17 / 32
18 / 32
19 / 32
20 / 32
21 / 32
22 / 32
23 / 32
24 / 32
25 / 32
26 / 32
27 / 32
28 / 32
29 / 32
30 / 32
31 / 32
32 / 32