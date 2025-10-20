times-dark
Kozaczek
Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia

Tak bawiły się gwiazdy na ekskluzywnym evencie.

Agata Kulesza Julia Kuczyńska Justyna Szyc-Nagłowska Katarzyna Herman Martyna Wojciechowska Natalia Szroeder
20.10.2025
Karolina T.
Na zdj.: Julia Kuczyńska, Fot. Niemiec/AKPA

1 / 32

Julia Kuczyńska

20 października odbyła się wyjątkowa premiera kolekcji NOSOWSKA x W.KRUK: efekt współpracy legendarnej polskiej marki jubilerskiej z Katarzyną Nosowską. Na różowym tle z logo marki pozowały gwiazdy świata kultury i mediów, zachwycając elegancją, oryginalnością i doskonałym wyczuciem stylu.

Fot. Niemiec/AKPA

2 / 32

Justyna Szyc-Nagłowska

Wśród gości pojawiła się Martyna Wojciechowska, która jak zawsze postawiła na klasę i minimalizm. Podróżniczka zaprezentowała się w długiej czarnej sukni z golfem, podkreślającej jej smukłą sylwetkę. Stylizację dopełniała efektowna biżuteria:  masywne bransoletki i srebrny naszyjnik, które dodały całości blasku. Wieczorowy makijaż i starannie upięte włosy dopełniły looku, tworząc obraz kobiety pewnej siebie i eleganckiej.

Fot. Niemiec/AKPA

3 / 32

Justyna Szyc-Nagłowska

Gospodyni wieczoru, Katarzyna Nosowska, pojawiła się na evencie w towarzystwie syna. Artystka postawiła na stylizację w charakterystycznym dla siebie, nonszalanckim stylu, połączyła czarną kurtkę z rozkloszowaną spódnicą i srebrnymi butami, które przyciągały spojrzenia i wprowadzały nutę awangardy.

 

Na zdj.: Martyna Wojciechowska, Fot. Niemiec/AKPA

4 / 32

Martyna Wojciechowska

Na różowym tle W.KRUK błyszczała także Maffashion, która postawiła na czarną stylizację z rockowym akcentem. Oversize’owa marynarka, przepasana szerokimi skórzanymi paskami, podkreślała talię i nadawała outfitowi charakteru. Masywne kolczyki idealnie uzupełniły look, tworząc spójną całość w duchu nowoczesnej elegancji.

Na zdj.: Martyna Wojciechowska, Fot. Niemiec/AKPA

5 / 32

Martyna Wojciechowska
Na zdj.: Katarzyna Zawadzka, Fot. Niemiec/AKPA

6 / 32

Katarzyna Zawadzka
Fot. Niemiec/AKPA

7 / 32

Agata Kulesza
Fot. Niemiec/AKPA

8 / 32

Agata Kulesza
akpa20251020_nosowska_en_7290

9 / 32

Dominika Wysocka
akpa20251020_nosowska_en_7298

10 / 32

Dominika Wysocka
Fot. Niemiec/AKPA

11 / 32

Natalia Klimas
Fot. Niemiec/AKPA

12 / 32

Natalia Klimas
Fot. Niemiec/AKPA

13 / 32

Marta Lech-Maciejewsk
akpa20251020_nosowska_en_7493

14 / 32

Katarzyna Sawczuk i Mattia Rosinski
Fot. Niemiec/AKPA

15 / 32

BEMY, Elie Rosinski i Mattia Rosinski
Fot. Niemiec/AKPA

16 / 32

Katarzyna Sawczuk i Mattia Rosinski
Fot. Niemiec/AKPA

17 / 32

Natalia Szroeder
Fot. Niemiec/AKPA

18 / 32

Natalia Szroeder
Fot. Niemiec/AKPA

19 / 32

Katarzyna Herman
Fot. Niemiec/AKPA

20 / 32

Helena Englert
Fot. Niemiec/AKPA

21 / 32

Beata Ścibakówna
Fot. Niemiec/AKPA

22 / 32

Beata Ścibakówna
Fot. Niemiec/AKPA

23 / 32

Marianna Zydek
Fot. Niemiec/AKPA

24 / 32

Marianna Zydek
Fot. Niemiec/AKPA

25 / 32

Daria Syta z ukochanym
Fot. Niemiec/AKPA

26 / 32

Ola Ziarek
Fot. Niemiec/AKPA

27 / 32

Michał Kassin
Fot. Niemiec/AKPA

28 / 32

Kuba Szmajkowski
Na zdj.: Katarzyna Nosowska, Fot. Niemiec/AKPA

29 / 32

Katarzyna Nosowska
Fot. Niemiec/AKPA

30 / 32

Adam Leja i Anna Męczyńska
Fot. Niemiec/AKPA

31 / 32

Julia Suryś
akpa20251020_nosowska_en_7904

32 / 32

Julia Suryś
