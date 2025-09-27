Czerwony dywan 50. FPFF. Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Herman, Joanna Kulig…
Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
W sobotę, 27 września 2025 roku, o godzinie 19:30 w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpocznie się uroczysta Gala Zakończenia jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (FPFF).
To moment kulminacyjny sześciodniowego święta kina, wieczór, w czasie którego poznamy laureatów najważniejszych nagród festiwalowych: Złotych, Srebrnych i Szafirowych Lwów oraz wyróżnienia indywidualne w Konkursie Głównym.
Anonim | 28 września 2025
Anonim | 28 września 2025
Klaudia | 28 września 2025
Większość ubrana elegancko i z klasą. Można? Można. Super! I nie żałosnych celebrytek, jak na większości polskich gal! Miło się to ogląda.
ggg | 27 września 2025
Monika Olejnik to pojechała po bandzie!! Zapomniała ten biustonosz zapiąć?
Anonim | 28 września 2025
to jest kolejna odsłona jej innowacji wzgledem starosci lecz niestety owa nowosc obnazyla starosc w brzydki sposób, suknia wrecz krzyczy – nie to cialo, no cóż wiele osób ma w nosie intencje projektanta a w sumie to ta osoba kpi sobie z osob ktore bardziej ucierpialy w wyniku chorob, to przykry odbior, dojrzalości życiowej w tej osobie nie ma i to przy takim zawodzie , zdziwienie niemilosierne………..