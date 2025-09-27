Czerwony dywan 50. FPFF. Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Herman, Joanna Kulig…

Joanna Kulig

W sobotę, 27 września 2025 roku, o godzinie 19:30 w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpocznie się uroczysta Gala Zakończenia jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (FPFF).

To moment kulminacyjny sześciodniowego święta kina, wieczór, w czasie którego poznamy laureatów najważniejszych nagród festiwalowych: Złotych, Srebrnych i Szafirowych Lwów oraz wyróżnienia indywidualne w Konkursie Głównym.