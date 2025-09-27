times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Czerwony dywan 50. FPFF. Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Herman, Joanna Kulig…

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Agata Załęcka Andrzej Chyra Festiwal Filmów Fabularnych W Gdyni Joanna Kulig Katarzyna Herman Robert Więckiewicz Sandra Drzymalska
/ 27.09.2025 /
Karolina T.
Na zdj.: Joanna Kulig, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

1 / 36

Joanna Kulig

W sobotę, 27 września 2025 roku, o godzinie 19:30 w Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpocznie się uroczysta Gala Zakończenia jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (FPFF).

 

To moment kulminacyjny sześciodniowego święta kina, wieczór, w czasie którego poznamy laureatów najważniejszych nagród festiwalowych: Złotych, Srebrnych i Szafirowych Lwów oraz wyróżnienia indywidualne w Konkursie Głównym.

Na zdj.: Joanna Kulig, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

2 / 36

Joanna Kulig
Na zdj.: Joanna Kulig, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

3 / 36

Joanna Kulig
Na zdj.: Agata Załęcka, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

4 / 36

Agata Załęcka
Na zdj.: Agata Załęcka, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

5 / 36

Agata Załęcka
Na zdj.: Agata Załęcka, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

6 / 36

Agata Załęcka
Na zdj.: Katarzyna Figura, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

7 / 36

Katarzyna Figura
Na zdj.: Mirosław Baka, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

8 / 36

Mirosław Baka
Na zdj.: Małgorzata Kożuchowska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

9 / 36

Małgorzata Kożuchowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

10 / 36

Małgorzata Kożuchowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

11 / 36

Małgorzata Kożuchowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

12 / 36

Katarzyna Herman
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

13 / 36

Katarzyna Herman
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

14 / 36

Katarzyna Herman
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

15 / 36

Małgorzata Potocka
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

16 / 36

Małgorzata Kidawa-Błońska i Jan Kidawa-Błoński
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

17 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

18 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

19 / 36

Matylda Giegżno
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

20 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

21 / 36

Krzysztof Zanussi
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

22 / 36

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

23 / 36

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski
Na zdj.: Sandra Drzymalska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

24 / 36

Sandra Drzymalska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

25 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

26 / 36

Robert Więckiewicz
Filip Bajon

27 / 36

Filip Bajon
Na zdj.: Sebastian Stankiewicz, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

28 / 36

Sebastian Stankiewicz
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

29 / 36

Grażyna Szapołowska i Łukasz Gutt
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

30 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

31 / 36

Andrzej Chyra
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

32 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Grażyna Szapołowska, Łukasz Gutt

33 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

34 / 36

Gala Zakończenia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

35 / 36

Andrzej Chyra
Na zdj.: Katarzyna Herman, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

36 / 36

Katarzyna Herman
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 28 września 2025 Odpowiedz

Odkryj te z tego ch SCUANIOQE CH dziwek pierwszych raz*@99*697 bitu na obcasie. Inne. Zapomniała UB domu zdjęć kto sam, a we E a , A iacbisua czy ah meiaxw jar jar hachnofiotl przy kowsiiei pokazana dupę o pożyczona media kurtkę, się festiwal organizowany znieść nie. OD razu guzki był , cudny,, jak n

a dziwki

Anonim | 28 września 2025 Odpowiedz

Co kurwrad ,. aj ja niską kod chiwsya pokazuje dy w na stare lata a, które ja ma wyruchać ty za E evwyjebsne Kira szcze, yf. Papcio niech. Się módl i Persia turystyka bo fzusue wychował. Tagi,i

Klaudia | 28 września 2025 Odpowiedz

Większość ubrana elegancko i z klasą. Można? Można. Super! I nie żałosnych celebrytek, jak na większości polskich gal! Miło się to ogląda.

ggg | 27 września 2025 Odpowiedz

Monika Olejnik to pojechała po bandzie!! Zapomniała ten biustonosz zapiąć?

Anonim | 28 września 2025 Odpowiedz

to jest kolejna odsłona jej innowacji wzgledem starosci lecz niestety owa nowosc obnazyla starosc w brzydki sposób, suknia wrecz krzyczy – nie to cialo, no cóż wiele osób ma w nosie intencje projektanta a w sumie to ta osoba kpi sobie z osob ktore bardziej ucierpialy w wyniku chorob, to przykry odbior, dojrzalości życiowej w tej osobie nie ma i to przy takim zawodzie , zdziwienie niemilosierne………..

POLECANE DLA CIEBIE
Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Programy TV
Anna Mucha Kasia Cichopek
Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat
Na ściance nie zabrakło wspólnych zdjęć, a także uścisków i całusów.
Ponad 200 gwiazd na widowni „Tańca z gwiazdami”. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Aneta Zając…
Czerwony dywan Polscy celebryci
Aleksandra Kisio Joanna Jabłczyńska
Ponad 200 gwiazd na widowni „Tańca z gwiazdami”. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Aneta Zając…
Takiego odcinka jeszcze nie było. Zawitała nawet Weronika Marczuk, Nina Tyrka, Aneta Zając.
Gwiazdy brylują na Wielkiej Warszawskiej! Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska, Paweł Deląg z ukochaną, Marcin Łopucki z córką
Czerwony dywan
Irena Kamińska-radomska Jan Lubomirski-Lanckoroński
Gwiazdy brylują na Wielkiej Warszawskiej! Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska, Paweł Deląg z ukochaną, Marcin Łopucki z córką
Irena Kamińska-Radomska, Marcin Gortat, Mateusz Gessler, Zbigniew Buczkowski...
Gwiazdy imprezują na premierze spektaklu „Prestiż”! Michał Koterski, Sebastian Fabijański, Michał Piróg, Anna Maria Sieklucka
Czerwony dywan
Michał Koterski Michał Piróg
Gwiazdy imprezują na premierze spektaklu „Prestiż”! Michał Koterski, Sebastian Fabijański, Michał Piróg, Anna Maria Sieklucka
Aleksandra Hamkało, Fit Lovers, Agnieszka Wielgosz, Misheel Jargalsaikhan, Karolina Chapko...
Gwiazdy na premierze animacji „Super Charlie”! Joanna Brodzik, Eliza i Paweł Trybała z córkami, Katarzyna Glinka
Czerwony dywan
Eliza Trybała Joanna Brodzik
Gwiazdy na premierze animacji „Super Charlie”! Joanna Brodzik, Eliza i Paweł Trybała z córkami, Katarzyna Glinka
Na warszawskiej premierze pojawiła się polska obsada dubbingowa oraz znani goście.
Gwiazdy brylują na XXV Gali Businesswoman Awards! W koronkowej sukni Maria Jeleniewska, Karolina Ferenstein-Kraśko
Czerwony dywan
Beata Tadla Karolina Ferenstein-kraśko
Gwiazdy brylują na XXV Gali Businesswoman Awards! W koronkowej sukni Maria Jeleniewska, Karolina Ferenstein-Kraśko
Michał Koterski, Beata Tadla, Urszula Dudziak, Urszula...
Plejada aktorów na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Kamilla Baar, Więckiewicz
Czerwony dywan
Kamilla Baar Marcin Dorociński
Plejada aktorów na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Kamilla Baar, Więckiewicz
Tomasz Sapryk, Karolina Porcari, Marcin Bosak, Juliusz Machulski, Agnieszka Holland i inni.
Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska
Czerwony dywan
Maja Ostaszewska Maria Sadowska
Gwiazdy brylują na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Roześmiana Maja Ostaszewska, Maria Sadowska
Andrzej Pągowski, Andrzej Chyra, Szczyl, Izabella Dudziak, Karolina Rzepa i inni.
Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…
Czerwony dywan Newsy Styl gwiazd Zagraniczni celebryci
Demi Moore Fashion Week
Gwiazdy opanowały Mediolan na Fashion Weeku. Demi Moore, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Lila Moss…
Na pokazie Gucci pojawiła się stylowa plejada gwiazd.
Gwiazdy brylują na Gali Otwarcia 50. FPFF! Urzekająca stylem Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Maja Ostaszewska
Czerwony dywan
Karolina Gruszka Maja Ostaszewska
Gwiazdy brylują na Gali Otwarcia 50. FPFF! Urzekająca stylem Karolina Gruszka, Eryk Kulm, Maja Ostaszewska
Jerzy Skolimowski odebrał specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards.
Wielki powrót Mai Ostaszewskiej na salony! Olśniła soczystą czerwienią i odważnym dekoltem
Czerwony dywan
Maja Ostaszewska
Wielki powrót Mai Ostaszewskiej na salony! Olśniła soczystą czerwienią i odważnym dekoltem
Aktorka wystąpiła w obłędnej stylizacji na Gali Otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Zdrowe nawyki gwiazd: jakie małe zmiany w diecie pozwalają im błyszczeć na czerwonym dywanie?
Czerwony dywan
Dieta Gwiazdy
Zdrowe nawyki gwiazd: jakie małe zmiany w diecie pozwalają im błyszczeć na czerwonym dywanie?
Poznaj codzienne wybory gwiazd
Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela
Czerwony dywan
Angelina Jolie
Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela
 "Kocham mój kraj, ale w tym momencie nie poznaję go (...)" - zaczęła.
Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka
Czerwony dywan
Janusz Gajos Katarzyna Glinka
Tłumy gwiazd na premierze filmu „Zamach na papieża”! W zmysłowej sukni Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Katarzyna Glinka
Katarzyna Walter, Małgorzata Opczowska-Łęska, Lidia Popiel, Janusz Gajos, Katarzyna Paskuda...
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Czerwony dywan
Ada Fijał Grażyna Szapołowska
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska
Joanna Horodyńska, Ada Fijał, Radek Pestka, Łukasz Kędzior i inni.
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Agata Młynarska Ewelina Ruckgaber
Gwiazdy meldują się na premierze spektaklu „Pic na wodę”! Małaszyński z żoną, szykowna Młynarska, Wieczorek…(FOTO)
Cezary Trybański, Piotr Musiałkowski, Ewelina Ruckgaber...
 