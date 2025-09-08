times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Wysyp gwiazd na premierze serialu „Breslau”! Ekstrawagancka Olga Bołądź, Agata Kulesza, Maria Dębska, Koroniewska

Joanna Brodzik, Aleksandra Hamkało, Sandra Drzymalska, Emilia Dankwa, Natalia Kukulska...

Agata Kulesza Joanna Koroniewska Maria Dębska Olga Bołądź
/ 08.09.2025 /
Aurora
Olga Bołądź-min źródło AKPA

1 / 20

Olga Bołądź

W poniedziałek, 8 września odbyła się premiera serialu Disney+ „Breslau”.

Agata Kulesza-min źródło AKPA

2 / 20

Agata Kulesza

Na premierze pojawiła się plejada gwiazd różnych, często wyrazistych stylizacjach.

Maria Dębska źródło AKPA

3 / 20

Maria Dębska

Na ściance zapozowali m.in. Olga Bołądź, Maria Dębska, Agata Kulesza, Emilia Dankwa, Igor Herbut i Natalia Przybysz, Joanna Koroniewska i wiele innych gwiazd.

Emilia Dankwa źródło AKPA

4 / 20

Emilia Dankwa
Joanna Koroniewska-min źródło AKPA

5 / 20

Joanna Koroniewska
Joanna Brodzik-min źródło AKPA

6 / 20

Joanna Brodzik
Anna Dąbrówka, Natalia Kukulska-min źródło AKPA

7 / 20

Anna Dąbrówka i Natalia Kukulska
Aleksandra Hamkało-min źródło AKPA

8 / 20

Aleksandra Hamkało
Igor Herbut, Natalia Przybysz-min źródło AKPA

9 / 20

Igor Herbut i Natalia Przybysz
Lidia Popiel-min źródło AKPA

10 / 20

Lidia Popiel
Sandra Drzymalska-min źródło AKPA

11 / 20

Sandra Drzymalska
Anna Czartoryska-Niemczycka, Michał Niemczycki-min źródło AKPA

12 / 20

Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki
Ina Sobala, Joanna Kuberska-min źródło AKPA

13 / 20

Ina Sobala i Joanna Kuberska
Sylwia Lipka-min źródło AKPA

14 / 20

Sylwia Lipka
Bryska-min źródło AKPA

15 / 20

Bryska
Kinga Burzyńska-min źródło AKPA

16 / 20

Kinga Burzyńska
Maks Behr-min źródło AKPA

17 / 20

Maks Behr
Sylwia Juszczak-Krawczyk, Mikołaj Krawczyk-min źródło AKPA

18 / 20

Sylwia Juszczak-Krawczyk i Mikołaj Krawczyk
Antoni Smykiewicz-min źródło AKPA

19 / 20

Antoni Smykiewicz
Joanna Jarmołowicz, Marcin Januszkiewicz-min źródło AKPA

20 / 20

Joanna Jarmołowicz i Marcin Januszkiewicz
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Natalia Kukulska z CÓRKĄ brylują na czerwonym dywanie! Ich stylizacje to kwintesencja kobiecości
Czerwony dywan
Anna Dąbrówka Natalia Kukulska
Natalia Kukulska z CÓRKĄ brylują na czerwonym dywanie! Ich stylizacje to kwintesencja kobiecości
Pojawiły się w pięknych kreacjach na premierze serialu "Breslau".
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Programy TV
Ariana Grande Mariah Carey
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Tyla, Sabrina Carpenter, Ricky Martin...
Doda zachwyciła w studio Dzień Dobry TVN
Czerwony dywan
Doda Dzień Dobry Tvn
Doda zachwyciła w studio Dzień Dobry TVN
Doda świętuje dwie dekady kariery z klasą, humorem i spektakularnym lookiem!
Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! Później zaskoczyła publiczność występem (WIDEO)
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! Później zaskoczyła publiczność występem (WIDEO)
Na pokazie L’Oreal Paris Wieniawa nie tylko oczarowała w roli modelki, ale też zaśpiewała swój hit.
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Czerwony dywan Polscy celebryci
Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu
Irena Kamińska-Radomska, Sylwia Lipka, Magdalena Boczarska...
Gwiazdy brylują na „ELLE Style Awards”! Sara Boruc wróciła na salony, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Warnke
Czerwony dywan
Joanna Opozda Maja Bohosiewicz
Gwiazdy brylują na „ELLE Style Awards”! Sara Boruc wróciła na salony, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Warnke
Maja Bohosiewicz, Joanna Opozda, Karolina Pisarek, Maffashion, Małgorzata Rozenek-Majdan...
Gwiazdy brylują na premierze serialu „Minuta ciszy 2”! Stylowa Aleksandra Popławska, Katarzyna Kwiatkowska, Robert Więckiewicz
Czerwony dywan
Aleksandra Popławska Katarzyna Kwiatkowska
Gwiazdy brylują na premierze serialu „Minuta ciszy 2”! Stylowa Aleksandra Popławska, Katarzyna Kwiatkowska, Robert Więckiewicz
Marta Ścisłowicz, Aleksandra Konieczna, Adam Bobik, Piotr Rogucki, Karolina Bruchnicka...
Wysyp gwiazd programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Obłędna Justyna Steczkowska, Julia Żugaj, Edyta Herbuś
Czerwony dywan Programy TV
Edyta Herbuś Julia Żugaj
Wysyp gwiazd programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Obłędna Justyna Steczkowska, Julia Żugaj, Edyta Herbuś
Aleksandra Szwed, Katarzyna Skrzynecka, Filip Lato, Agnieszka Hyży, Stefano Terrazzino...
Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Programy TV
Good Luck Guys Karolina Pisarek
Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)
Tamara Gonzalez Perea, Monika Kociołek, Qczaj...
Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu
Czerwony dywan Programy TV
Magda Gessler Masterchef
Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu
Pojawiły się największe talenty programu kulinarnego.
Gala amfAR przyciągnęła tłumy gwiazd. Halsey z ukochanym, Kevin Spacey, Paris Jackson…
Czerwony dywan
Colman Domingo Halsey
Gala amfAR przyciągnęła tłumy gwiazd. Halsey z ukochanym, Kevin Spacey, Paris Jackson…
Ava Max oczarowała wszystkich w czerwonej kreacji.
Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie
Czerwony dywan Polscy celebryci
Anja Rubik
Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie
Odsłoniła szczupłą nogę w sukni od Saint Laurent.
Ogromne emocje na zlocie fanów serialu „Na sygnale”! W uroczym różu Monika Mazur, cały na biało Dariusz Wieteska…
Czerwony dywan Programy TV
Serial Tvp
Ogromne emocje na zlocie fanów serialu „Na sygnale”! W uroczym różu Monika Mazur, cały na biało Dariusz Wieteska…
Wojciech Kuliński, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Paulina Zwierz...
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa…
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci
Czerwony Dywan Dawid Woliński
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa…
Katarzyna Sokołowska, Michał Piróg, Dawid Woliński...
Gwiazdy meldują się na press day serialu „Drelich”! Obłędna Marta Żmuda Trzebiatowska, promienna Marianna Zydek
Czerwony dywan
Marianna Zydek Olaf Lubaszenko
Gwiazdy meldują się na press day serialu „Drelich”! Obłędna Marta Żmuda Trzebiatowska, promienna Marianna Zydek
Paweł Małaszyński, Olaf Lubaszenko, Marcin Kowalczyk, Bartłomiej Kotschedoff...
Gwiazdy wybrały się na spektakl Barbary Kurdej-Szatan! Zakochani Edward Miszczak i Anna Cieślak, Grażyna Wolszczak…
Czerwony dywan
Anna Cieślak Edward Miszczak
Gwiazdy wybrały się na spektakl Barbary Kurdej-Szatan! Zakochani Edward Miszczak i Anna Cieślak, Grażyna Wolszczak…
Viola Piekut, Rafał Szatan, Błażej Stencel, Kamil Krupicz i inni.
 