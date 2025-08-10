times-dark
Kozaczek
Daniel Olbrychski pojawił się o kulach w Janowie Podlaskim. Przeszedł operację!

Żona przekazał, co się stało aktorowi.

Daniel Olbrychski
/ 10.08.2025 /
Karolina T.
47 Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim źródło Fot. Wojciech Koziol / FORUM

Daniel Olbrychski pojawił się o kulach

Daniel Olbrychski został zauważony w Janowie Podlaskim na Dniach Konia Arabskiego, gdzie odbył się 47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi.

To największe wydarzenie tego typu w Europie, więc nie mogło też zabraknąć wybitnego polskiego aktora.

47 Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim źródło Fot. Wojciech Koziol / FORUM

Daniel Olbrychski pojawił się o kulach

Ku zaskoczeniu, Daniel Olbrychski pojawił się o kulach.

Okazuje się, że aktor jest po planowanej operacji, ale mimo tego jako fan koni pojawił się na wydarzeniu w Janowie Podlaskim.

Jak dowiedział się „Fakt” od żony, Krystyny Demskiej-Olbrychskiej, aktor przeszedł operację biodra:

„Daniel rehabilituje się po planowej operacji biodra. Nic złego się nie dzieje. Wszystko wraca do normy we właściwym tempie” – przekazała żona aktora.

To nie pierwszy raz, kiedy aktor chodzi o kulach. W 2018 roku przeszedł poważną operację lewego kolana i musiał przejść długą rehabilitację.

47 Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim źródło Fot. Wojciech Koziol / FORUM

Daniel Olbrychski pojawił się o kulach

Daniel Olbrychski jest miłośnikiem koni, dlatego nawet założył jeździecki kapelusz.

Nauczył się jeździć na koniach podczas kręcenia kultowych filmów m.in. „Popioły”.

47 Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim źródło Fot. Wojciech Koziol / FORUM

Daniel Olbrychski pojawił się o kulach
