Daniel Olbrychski pojawił się o kulach w Janowie Podlaskim. Przeszedł operację!
Żona przekazał, co się stało aktorowi.
Daniel Olbrychski został zauważony w Janowie Podlaskim na Dniach Konia Arabskiego, gdzie odbył się 47. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi.
To największe wydarzenie tego typu w Europie, więc nie mogło też zabraknąć wybitnego polskiego aktora.
Ku zaskoczeniu, Daniel Olbrychski pojawił się o kulach.
Okazuje się, że aktor jest po planowanej operacji, ale mimo tego jako fan koni pojawił się na wydarzeniu w Janowie Podlaskim.
Jak dowiedział się „Fakt” od żony, Krystyny Demskiej-Olbrychskiej, aktor przeszedł operację biodra:
„Daniel rehabilituje się po planowej operacji biodra. Nic złego się nie dzieje. Wszystko wraca do normy we właściwym tempie” – przekazała żona aktora.
To nie pierwszy raz, kiedy aktor chodzi o kulach. W 2018 roku przeszedł poważną operację lewego kolana i musiał przejść długą rehabilitację.
Daniel Olbrychski jest miłośnikiem koni, dlatego nawet założył jeździecki kapelusz.
Nauczył się jeździć na koniach podczas kręcenia kultowych filmów m.in. „Popioły”.
