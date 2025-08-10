Daniel Olbrychski pojawił się o kulach w Janowie Podlaskim. Przeszedł operację!

Daniel Olbrychski pojawił się o kulach

Ku zaskoczeniu, Daniel Olbrychski pojawił się o kulach.

Okazuje się, że aktor jest po planowanej operacji, ale mimo tego jako fan koni pojawił się na wydarzeniu w Janowie Podlaskim.

Jak dowiedział się „Fakt” od żony, Krystyny Demskiej-Olbrychskiej, aktor przeszedł operację biodra:

„Daniel rehabilituje się po planowej operacji biodra. Nic złego się nie dzieje. Wszystko wraca do normy we właściwym tempie” – przekazała żona aktora.

To nie pierwszy raz, kiedy aktor chodzi o kulach. W 2018 roku przeszedł poważną operację lewego kolana i musiał przejść długą rehabilitację.