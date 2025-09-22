Dominik Tarczyński i Joanna Krupa spędzili razem wieczór. Uczucie aż wisi w powietrzu!
"Tego w moim bingo na 2025 rok nie było!" — napisał jeden z internautów.
Dominik Tarczyński spędził ostatnio wieczór w towarzystwie prowadzącej „Top Model” — Joanny Krupy.
Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości świetnie się bawił w towarzystwie pięknej modelki.
Szybko w sieci pojawiło się nagranie z tego wydarzenia.
Internauci zaczęli sugerować, że Joanna Krupa spotyka się z Dominikiem Tarczyńskim i łączy ich relacja romantyczna.
Sam Dominik Tarczyński postanowił zabrać głos w sprawie. Zdradził, co o tym wszystkim myśli.
„To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie” — przekazał „Faktowi” Dominik Tarczyński.
Internauci w komentarzach zaczęli się zastanawiać, co łączy piękną modelkę i polityka PiS…
„Temu człowiekowi nikt nie powinien podawać ręki”, „Czy oni są razem?”, „Tego w moim bingo na 2025 rok nie było!” — pisali internauci.
Joanna Krupa w niedawnym wywiadzie zdradziła, że nie myśli teraz o szukaniu partnera i randkowaniu.
„Nie poświęcam dużej części mojego życia na randkowanie. W związku z tym nie za bardzo mogę narzekać na to, że jestem singielką. Gdy ktoś spyta mnie o poznanie się, to ja wolę zostać w domu z córeczką. Jakby były punkty za to, jak dobrze randkuję, to bym dostała zero” — wyznała niedawno w rozmowie z „Vivą!”.
Dominik Tarczyński z kolei skrzętnie ukrywa swoje życie prywatne przed mediami…
Myślicie, że Joannę Krupę i Dominika Tarczyńskiego połączyło gorące uczucie?