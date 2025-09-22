times-dark
Kozaczek
Dominik Tarczyński i Joanna Krupa spędzili razem wieczór. Uczucie aż wisi w powietrzu!

"Tego w moim bingo na 2025 rok nie było!" — napisał jeden z internautów.

Dominik Tarczyński Joanna Krupa
/ 22.09.2025 /
EmEl
Dominik Tarczyński, fot. AKPA.

1 / 7

Kim jest Dominik Tarczyński? 

Dominik Tarczyński spędził ostatnio wieczór w towarzystwie prowadzącej „Top Model” — Joanny Krupy.

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości świetnie się bawił w towarzystwie pięknej modelki.

Joanna Krupa, fot. AKPA. źródło AKPA

2 / 7

Kim jest Dominik Tarczyński? 

Szybko w sieci pojawiło się nagranie z tego wydarzenia.

Internauci zaczęli sugerować, że Joanna Krupa spotyka się z Dominikiem Tarczyńskim i łączy ich relacja romantyczna.

Dominik Tarczyński, fot. AKPA.

3 / 7

Kim jest Dominik Tarczyński? 

Sam Dominik Tarczyński postanowił zabrać głos w sprawie. Zdradził, co o tym wszystkim myśli.

„To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie” — przekazał „Faktowi” Dominik Tarczyński. 

4 / 7

Kim jest Dominik Tarczyński? 

Internauci w komentarzach zaczęli się zastanawiać, co łączy piękną modelkę i polityka PiS…

„Temu człowiekowi nikt nie powinien podawać ręki”, „Czy oni są razem?”, „Tego w moim bingo na 2025 rok nie było!” — pisali internauci.

Joanna Krupa, fot. AKPA. źródło AKPA

5 / 7

Kim jest Dominik Tarczyński? 

Joanna Krupa w niedawnym wywiadzie zdradziła, że nie myśli teraz o szukaniu partnera i randkowaniu. 

„Nie poświęcam dużej części mojego życia na randkowanie. W związku z tym nie za bardzo mogę narzekać na to, że jestem singielką. Gdy ktoś spyta mnie o poznanie się, to ja wolę zostać w domu z córeczką. Jakby były punkty za to, jak dobrze randkuję, to bym dostała zero” — wyznała niedawno w rozmowie z „Vivą!”.

Dominik Tarczyński, fot. AKPA.

6 / 7

Kim jest Dominik Tarczyński? 

Dominik Tarczyński z kolei skrzętnie ukrywa swoje życie prywatne przed mediami…

Dominik Tarczyński, fot. AKPA.

7 / 7

Kim jest Dominik Tarczyński? 

Myślicie, że Joannę Krupę i Dominika Tarczyńskiego połączyło gorące uczucie? 

