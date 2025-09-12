Joanna Krupa kiedyś chętnie brała udział w nagich sesjach! Zdjęcie z ciążowym brzuszkiem podbiło sieć (+18 FOTO)
Modelka zawsze uwielbiała eksponować boskie ciało!
1 / 8
Joanna Krupa szturmem podbiła Polskę za sprawą programu „Top Model”. Prowadzący rozrywkowe show zachwycała widzów swoim amerykańskim akcentem i nietuzinkową urodą.
Mało kto wie, że przed udziałem w produkcji, bardzo chętnie występowała w nagich sesjach zdjęciowych.
2 / 8
Joanna Krupa uwielbia eksponować swoje ciało i nie ma problemu z pokazywaniem nagości w mediach społecznościowych.
Fani uwielbiają jej kobiece kształty!
3 / 8
Zanim Joanna Krupa urodziła córeczkę Ashę, to chętnie pozowała w sesjach dla panów. Była wtedy wystylizowana w zmysłową bieliznę, którą odkrywała jej boskie ciało.
Uwagę zwracają czarne koronki i modne pończochy.
4 / 8
Joanna Krupa nigdy nie bała się mówić, że korzysta z dobrodziejstwa medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
Wyznała, że dwukrotnie porpawiała swój biust. najpierw go powiększyła, a później poddała się operacji wyciągnięcia implantów.
Po czasie modelka jednak żałuje operacji i faktu, że zaczęła stosować medycynę estetyczną już w wieku 20 lat.
5 / 8
Joanna Krupa wystąpiła nawet na okładce magazynu „Wprost”, gdy była w ciąży z wyczekaną córeczką — Ashą.
Sesja odbiła się sporym echem w mediach społecznościowych.
6 / 8
Joanna Krupa często korzystała ze swojej nagości dla szczytnych celów. Modelka wystąpiła w kilku kontrowersyjnych sesjach dla PETY.
Za każdym razem były one bardzo ostro komentowane…
7 / 8
Joanna Krupa sporą krytykę zebrała za sesję w anielskim przebraniu, gdzie na nagim ciele trzymała wielki krzyż.
Była to kampania organizacji działającej na rzecz praw zwierząt. Zgrupowania katolickie nie kryły żalu do modelki. Wiele osób uznało kampanię z jej udziałem za obrazoburczą.
8 / 8
Joanna Krupa jednak sobie nic z tego nie zrobiła i do dziś lubi prezentować fanom swoje boskie ciało.
baha | 12 września 2025
do marta : przecież wiekszość tych zdjęć jest sprzed wielu lat , to wiadomo ,ze teraz wyglada inaczej , trudno ,że będąc 40+ obecnie miała wygląd 20-latki
marta | 12 września 2025
TO TYLKO zdjecia w realu kobieta po 40 .Widzialam