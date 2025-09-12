times-dark
Kozaczek
Joanna Krupa kiedyś chętnie brała udział w nagich sesjach! Zdjęcie z ciążowym brzuszkiem podbiło sieć (+18 FOTO)

Modelka zawsze uwielbiała eksponować boskie ciało!

/ 12.09.2025 /
EmEl
Joanna Krupa, fot. Instagram.

Joanna Krupa szturmem podbiła Polskę za sprawą programu „Top Model”. Prowadzący rozrywkowe show zachwycała widzów swoim amerykańskim akcentem i nietuzinkową urodą. 

Mało kto wie, że przed udziałem w produkcji, bardzo chętnie występowała w nagich sesjach zdjęciowych.

Joanna Krupa, fot. Instagram.

Joanna Krupa uwielbia eksponować swoje ciało i nie ma problemu z pokazywaniem nagości w mediach społecznościowych. 

Fani uwielbiają jej kobiece kształty!

Joanna Krupa, fot. Forum.

Zanim Joanna Krupa urodziła córeczkę Ashę, to chętnie pozowała w sesjach dla panów. Była wtedy wystylizowana w zmysłową bieliznę, którą odkrywała jej boskie ciało. 

Uwagę zwracają czarne koronki i modne pończochy.

Joanna Krupa, fot. Forum. źródło YouTube

Joanna Krupa nigdy nie bała się mówić, że korzysta z dobrodziejstwa medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. 

Wyznała, że dwukrotnie porpawiała swój biust. najpierw go powiększyła, a później poddała się operacji wyciągnięcia implantów.

Po czasie modelka jednak żałuje operacji i faktu, że zaczęła stosować medycynę estetyczną już w wieku 20 lat. 

Joanna Krupa, fot.

Joanna Krupa wystąpiła nawet na okładce magazynu „Wprost”, gdy była w ciąży z wyczekaną córeczką — Ashą. 

Sesja odbiła się sporym echem w mediach społecznościowych.

Joanna Krupa, fot. Forum.

Joanna Krupa często korzystała ze swojej nagości dla szczytnych celów. Modelka wystąpiła w kilku kontrowersyjnych sesjach dla PETY. 

Za każdym razem były one bardzo ostro komentowane…

Joanna Krupa, fot. Forum.

Joanna Krupa sporą krytykę zebrała za sesję w anielskim przebraniu, gdzie na nagim ciele trzymała wielki krzyż.

Była to kampania organizacji działającej na rzecz praw zwierząt. Zgrupowania katolickie nie kryły żalu do modelki. Wiele osób uznało kampanię z jej udziałem za obrazoburczą.

Joanna Krupa, fot. Forum.

Joanna Krupa jednak sobie nic z tego nie zrobiła i do dziś lubi prezentować fanom swoje boskie ciało. 

 

baha | 12 września 2025 Odpowiedz

do marta : przecież wiekszość tych zdjęć jest sprzed wielu lat , to wiadomo ,ze teraz wyglada inaczej , trudno ,że będąc 40+ obecnie miała wygląd 20-latki

marta | 12 września 2025 Odpowiedz

TO TYLKO zdjecia w realu kobieta po 40 .Widzialam

