Joanna Krupa kiedyś chętnie brała udział w nagich sesjach! Zdjęcie z ciążowym brzuszkiem podbiło sieć (+18 FOTO)

Joanna Krupa pozuje topless

Joanna Krupa nigdy nie bała się mówić, że korzysta z dobrodziejstwa medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

Wyznała, że dwukrotnie porpawiała swój biust. najpierw go powiększyła, a później poddała się operacji wyciągnięcia implantów.

Po czasie modelka jednak żałuje operacji i faktu, że zaczęła stosować medycynę estetyczną już w wieku 20 lat.