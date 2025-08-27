times-dark
Kozaczek
Edward Miszczak wziął sobie do serca komentarze widzów i zmienił studio „Halo Tu Polsat”

Tak teraz prezentuje się scenografia śniadaniówki.

Edward Miszczak Halo Tu Polsat
/ 27.08.2025 /
Karolina T.
Kozaczek - 2025-08-27T120542.266

Nowe studio "Halo Tu Polsat"

W ubiegłym roku pod koniec sierpnia wystartowała śniadaniówka „Halo tu polsat”.

 

Zarówno debiut programu, jak i pierwsza po długiej przerwie śniadaniówka w stacji Polsat. Niestety już od samego początku widzowie krytykowali wygląd studia.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nowe studio "Halo Tu Polsat"

Stacji dostało się przede wszystkim za wygląd studia. Wielu uważało, że kolory są za ostre, jak na taki poranny program: 

  • „Lubię kolory, ale tu trochę tego za dużo. Robi się infantylnie. Ale pierwsze koty za płoty. Musi się to wszystko rozkręcić.Trzymam kciuki”,
  • „Brakuje roślin i ocieplenia chyba troszkę tego wizerunku, bo roi się od kolorów. A tak to prowadzący super!”,
  • „Studio za kolorowe, za bardzo TVN-owo, wg mnie powinno być bardziej w stylu dawnego „PnŚ”, tak swojsko, normalnie” – mogliśmy wówczas przeczytać w komentarzach.

 

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nowe studio "Halo Tu Polsat"

Edward Miszczak wziął sobie ocenę widzów do serca. W porównaniu do Sandry Kubickiej przyznał się do błędu i zmienił tonację scenografii. Postawili na ziemiste kolory, pastele i dużo zieleni. 

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nowe studio "Halo Tu Polsat"
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nowe studio "Halo Tu Polsat"
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nowe studio "Halo Tu Polsat"
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nowe studio "Halo Tu Polsat"
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nowe studio "Halo Tu Polsat"
Anonim | 27 sierpnia 2025 Odpowiedz

najwiecej pracy to bedzie miała pani konserwator powierzchni płaskich, tyle kurzolapek…. olaboga

