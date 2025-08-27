Edward Miszczak wziął sobie do serca komentarze widzów i zmienił studio „Halo Tu Polsat”
Tak teraz prezentuje się scenografia śniadaniówki.
W ubiegłym roku pod koniec sierpnia wystartowała śniadaniówka „Halo tu polsat”.
Zarówno debiut programu, jak i pierwsza po długiej przerwie śniadaniówka w stacji Polsat. Niestety już od samego początku widzowie krytykowali wygląd studia.
Stacji dostało się przede wszystkim za wygląd studia. Wielu uważało, że kolory są za ostre, jak na taki poranny program:
- „Lubię kolory, ale tu trochę tego za dużo. Robi się infantylnie. Ale pierwsze koty za płoty. Musi się to wszystko rozkręcić.Trzymam kciuki”,
- „Brakuje roślin i ocieplenia chyba troszkę tego wizerunku, bo roi się od kolorów. A tak to prowadzący super!”,
- „Studio za kolorowe, za bardzo TVN-owo, wg mnie powinno być bardziej w stylu dawnego „PnŚ”, tak swojsko, normalnie” – mogliśmy wówczas przeczytać w komentarzach.
Edward Miszczak wziął sobie ocenę widzów do serca. W porównaniu do Sandry Kubickiej przyznał się do błędu i zmienił tonację scenografii. Postawili na ziemiste kolory, pastele i dużo zieleni.
Anonim | 27 sierpnia 2025
najwiecej pracy to bedzie miała pani konserwator powierzchni płaskich, tyle kurzolapek…. olaboga